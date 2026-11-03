El gobierno porteño acaba de actualizar el valor del traslado y la estadía, que se suman a multas que varían según el lugar de la infracción

Subió el acarreo a $94.000 y la estadía a $16.000 en CABA.

Estacionar mal en la Ciudad de Buenos Aires y que una grúa se lleve el auto ya representa una cuenta de, como mínimo, $211.308 si se suman el nuevo precio del acarreo y la multa general por estacionamiento prohibido, sin descuentos ni estadía.

El desembolso es mayor cuando la infracción se comete frente a un garaje, en una parada de colectivos o sobre una rampa para personas con discapacidad: en este último caso, la combinación del traslado y la sanción llega a $445.924.

Los nuevos valores surgen de analizar una resolución del gobierno porteño publicada este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial de la Ciudad en la cual se muestra que se elevó de $83.000 a $94.000 la tasa de remoción y acarreo, marcando un incremento de $11.000 equivalente al 13,25%.

En la norma también se explica que aumentó la permanencia en las playas, que pasó de $15.000 a $16.000 por cada período de 12 horas, a partir de la hora 12 de guarda, una actualización que representa una suba del 6,67%.

El ajuste, que ya comenzó a ser aplicado, alcanza al Servicio de Asistencia Vial operado por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), la empresa pública que asumió el acarreo después de la salida de BRD y Dakota en 2022.

Aquella intervención fue prevista como transitoria, pero la licitación que debía reemplazarla se canceló en 2024 y la operación continúa bajo control estatal.

Una infracción con tres componentes

La cuenta por un vehículo acarreado reúne conceptos distintos como la multa por estacionar en infracción, el traslado hasta la playa y, cuando corresponde, la estadía.

El nuevo aumento modifica los dos últimos, mientras que las sanciones se calculan con el valor vigente de la Unidad Fija (UF) que actualmente equivale a $1.173,08, según el Instituto de Estadística y Censos porteño.

Ese valor rige desde el 2 de septiembre pasado hasta el 1° de marzo de 2027 y se determina semestralmente a partir del precio promedio de medio litro de nafta de mayor octanaje en la Ciudad.

El Régimen de Faltas establece una sanción general de 100 UF por estacionamiento o detención en un lugar prohibido o de manera antirreglamentaria que, a valores actuales, son $117.308 pero que con los $94.000 del traslado, el total asciende a $211.308, antes de sumar permanencia y sin aplicar beneficios de pago.

Sin embargo, el mismo régimen duplica la multa en lugares reservados para emergencias, paradas de transporte de pasajeros, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de Metrobus y zonas de Microcentro y Macrocentro.

En esos supuestos, la sanción es de 200 UF, equivalentes a $234.616, y la suma con el acarreo alcanza los $328.616.

Para quien ocupa una rampa o un espacio reservado para vehículos de personas con discapacidad, la multa asciende a 300 UF: $351.924 y si además interviene la grúa, la cuenta llega a $445.924, sin estadía.

El efecto de recuperar el auto más tarde

La permanencia en la playa agrega otro costo ya que la resolución de este martes fija $16.000 cada 12 horas, a partir de la hora 12 de guarda, con IVA incluido.

Con un cargo de estadía, el traslado y la permanencia suman $110.000, pero si se incorpora la multa general de 100 UF, el total llega a $227.308.

En el caso de una infracción sancionada con 200 UF, el acarreo y un cargo de permanencia llevan la cuenta a $344.616, mientras que para una sanción de 300 UF, la misma suma alcanza los $461.924.

Todos esos cálculos consideran el importe completo de la multa pero cabe aclarar que el régimen de pago voluntario permite una bonificación del 50% en las infracciones que admiten ese beneficio, dentro de los 40 días desde la notificación y sin solicitar una audiencia de descargo ante un controlador.

La resolución también permite que AUSA suscriba planes de pago para cancelar deudas por estadía, previa conformidad de la Secretaría de Tránsito.

Para recuperar un auto trasladado, la Ciudad dispone de una consulta por patente que permite identificar la playa correspondiente.

El retiro se gestiona durante las 24 horas, todos los días del año, con documentación de identidad, licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro vigente.

Las playas informadas oficialmente están en 9 de Julio y Sarmiento, Tacuarí 1277, Eduardo Couture y Juan A. Bibiloni —detrás de la Facultad de Derecho— y Ramón Falcón 4785, en Villa Luro.

Dos aumentos en cuatro meses

La nueva tarifa reemplaza el esquema vigente desde julio pasado cuando el traslado había pasado de $75.000 a $83.000, mientras que la permanencia aumentó de $14.000 a $15.000 por período.

Con la actualización de noviembre, el acarreo acumula un incremento del 25,33% respecto de los $75.000 que regían desde abril y en pesos, la diferencia es de $19.000, mientras que la estadía subió un 14,29% entre los $14.000 de abril y los actuales $16.000.

El Gobierno porteño fundamentó la actualización en un análisis de los costos operativos realizado por AUSA y, según la resolución, la compañía evaluó el incremento de precios que afecta al servicio y presentó un informe técnico a la Secretaría de Tránsito.

La salida de los operadores privados

El sistema quedó en manos de AUSA durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta quien, en agosto de 2022, firmó el Decreto 284 que dejó sin efecto la continuidad del servicio prestado por Dakota y BRD y dispuso que el gobierno porteño lo asumiera a través de la empresa pública.

La decisión se produjo después de años de cuestionamientos al esquema de concesión. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad señaló entonces que las firmas operaban con contratos vencidos desde hacía dos décadas y pagaban un canon mensual de $55.000.

El organismo también había recibido denuncias por daños en los autos remolcados y dificultades para obtener una reparación. En su evaluación de aquel cambio, vinculó la decisión oficial con una iniciativa de la oposición porteña para terminar con las concesiones.

El esquema de AUSA debía mantenerse hasta que empezaran a trabajar los adjudicatarios de la Licitación Pública Nacional de Etapa Múltiple 7323-1117-LPU22, destinada a contratar el servicio de grúas.

Pero el reemplazo previsto no se concretó y el 25 de julio de 2024, ya durante la gestión de Jorge Macri, la Resolución 404/MIGC/24 dejó sin efecto aquella licitación.

En octubre del mismo año, la Resolución 593/MIGC/24 estableció la continuidad de AUSA hasta que la Ciudad definiera una nueva modalidad.