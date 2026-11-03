Humming Airways amplía su flota y lanzará siete rutas con pasajes desde u$s99

La aerolínea incorporará dos aviones, lanzará siete rutas desde Aeroparque y proyecta ampliar su flota con nuevas inversiones y destinos regionales

El negocio de Humming Airways entra en una nueva etapa. A dos años de su creación, la aerolínea argentina apuesta a ampliar su alcance en el interior del país con nuevas conexiones, más aviones y el respaldo de un grupo de inversores vinculados al mundo financiero y empresarial.

La última capitalización, concretada en octubre de 2026, permitió financiar la compra de dos aeronaves Fairchild Metro 23. Si se considera el valor de mercado de esos equipos, el dinero aportado en las tres rondas que la firma realizó desde su nacimiento se aproxima a los u$s5 millones. Las anteriores habían tenido lugar en noviembre de 2024 y julio de 2025.

Entre quienes respaldan el proyecto aparecen figuras conocidas de la City: Gabriel Martino, expresidente de HSBC Argentina; Jerónimo Bosch, presidente del Grupo Pegasus; Nicolás Aguzín, exCEO de la Bolsa de Hong Kong; Ignacio Marseillán, ex managing director de Globant; Sebastián Braun; Sebastián Loketek y Balanz Capital.

La inyección de fondos también llega después de un período de dificultades operativas. Desde agosto, la compañía no contaba con su único avión en servicio: la aeronave había sufrido daños en uno de sus motores luego de que un ave impactara contra ella durante una operación en Tres Arroyos.

Los nuevos vuelos partirán de Aeroparque y costarán desde u$s 99

La expansión tendrá una primera expresión concreta en el mapa de rutas. Humming Airways puso a la venta pasajes para siete destinos del interior, todos con salida desde el Aeroparque Jorge Newbery.

La lista incluye localidades de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe y Corrientes:

Villa Mercedes (San Luis). Pehuajó (Buenos Aires). Sunchales (Santa Fe). Necochea (Buenos Aires). Mercedes (Corrientes). Goya (Corrientes). Reconquista (Santa Fe).

Las tarifas comienzan en u$s 99 por tramo. Francisco Errecart, fundador de la compañía, adelantó que el cronograma apunta a poner en marcha los servicios entre la última semana de enero y la primera de febrero.

La decisión de avanzar con estas conexiones surgió de una serie de recorridas por distintas ciudades del interior. En esos encuentros, los directivos buscaron acuerdos con empresas y referentes de las economías locales. Ahora, con la preventa abierta, la compañía pretende evaluar cuántos pasajeros podría captar en cada mercado antes de establecer los vuelos regulares.

El foco está puesto en ciudades que tienen entre 40.000 y 100.000 habitantes y cuentan con actividad productiva, pero que históricamente tuvieron pocas alternativas de transporte aéreo. La apuesta consiste en atender una demanda de viajes hacia Buenos Aires que no siempre encuentra respuesta en las grandes compañías.

Qué aviones incorporará y cuánto puede crecer la red

La compra de los dos Fairchild Metro 23 representa un cambio relevante para la capacidad de la aerolínea. Se trata de turbohélices con dos motores y espacio para 19 pasajeros. La operación incluye, además, un motor propio para utilizar como respaldo.

Hasta ahora, Humming había comenzado a volar con un avión alquilado y luego, en julio de 2025, concretó la adquisición de su primera aeronave. Con las nuevas incorporaciones, la empresa busca recuperar capacidad y atender una red más amplia. También mantiene conversaciones para sumar un cuarto avión mediante un contrato de leasing.

Según las estimaciones de la firma, la flota le permitiría cubrir los 12 destinos de su red y todavía dejaría margen para incorporar otros cinco mercados. El plan de crecimiento no termina allí: la compañía confirmó que negocia la llegada de tres aeronaves adicionales durante 2027.

El plan para Neuquén y Uruguay y el negocio corporativo

La expansión contempla, además, una reorganización de la operación regional. La empresa analiza instalar un centro de operaciones en Neuquén y, más adelante, avanzar con servicios hacia Uruguay. Errecart señaló que no será necesario recurrir a otra ronda de capital para concretar esos proyectos.

Por ahora, el principal sostén económico de Humming Airways está en los clientes corporativos. Ese segmento representa alrededor del 85% de la facturación. La compañía trabaja con convenios entre empresas —modalidad B2B— que ofrecen precios preferenciales frente a las tarifas disponibles en su sitio web.

La ocupación informada por la firma se ubica en torno al 83% de los asientos comercializados.

Una aerolínea nacida en medio de la apertura del mercado

La creación de Humming Airways coincidió con los cambios que atravesó el sector aerocomercial argentino durante el gobierno de Javier Milei. La política de cielos abiertos y la agenda de desregulación marcaron el contexto en el que Francisco Errecart puso en marcha el proyecto en 2024.

La iniciativa recibió atención del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Cuando la compañía difundió sus primeros planes de crecimiento, el funcionario reaccionó en redes sociales con una frase que quedó ligada a la historia de la aerolínea: "Ojalá se concrete". Desde entonces, fuentes del sector la identifican como la "aerolínea preferida de Sturzenegger", alias El Coloso.

Errecart, empresario y piloto privado, identificó una oportunidad entre pasajeros frecuentes y empresarios de localidades medianas que necesitaban llegar a Buenos Aires en menos tiempo. En el entorno libertario lo describen como un "joven maravilla".

La empresa ensayó ese modelo con vuelos que conectaron la Capital con Concordia, Villa Gesell, Tandil, Olavarría, Paraná y Tres Arroyos. Para cubrir esos trayectos eligió aviones pequeños, una característica que le permite operar en aeropuertos cuya infraestructura no está preparada para recibir equipos de mayor porte.

La nueva inversión, los aviones que se incorporarán y las rutas en preventa forman parte de un mismo objetivo: transformar una operación de alcance acotado en una red regional con mayor presencia en el mercado argentino.