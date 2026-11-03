La fabricante de electrodomésticos recibirá nuevos fondos del mercado de capitales para poder ampliar el pago de parte de su deuda por 18 meses

Luego de atravesar un período de fuerte inestabilidad financiera, Eskabe, la histórica fabricante argentina de calefactores, termotanques y cocinas, logró colocar deuda por $5.861 millones con respaldo de Banco Galicia y Banco Supervielle.

La operación le permitirá incorporar financiamiento en pesos y comenzar a devolver el capital en mayo de 2028, después de un ejercicio como el del 2025 marcado por pérdidas y caída de ventas.

La compañía lanzó una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON), mediante las cuales recibió 22 ofertas por $6.495 millones durante la subasta del 2 de noviembre y adjudicó 17, tras haber salido a buscar $3.000 millones, con la posibilidad de ampliar la emisión hasta $6.000 millones.

Los títulos cuentan con garantía total de las entidades participantes y tienen prevista su emisión y liquidación este miércoles 4 de noviembre.

La colocación se suma a las medidas financieras que la empresa había informado después del deterioro de sus resultados y que incluyeron capitalizaciones de deuda y cancelación anticipada de préstamos, dentro de una estrategia que también contemplaba reducir costos y extender plazos financieros.

Eskabe recibe respaldo del mercado: el alivio está en los plazos

El calendario de las nuevas ON concentra la devolución del capital en los últimos seis meses de la operación, periódo en el cual Eskabe pagará el 33% el 4 de mayo de 2028; otro 33% el 4 de agosto y el 34% restante el 4 de noviembre de ese mismo año.

Durante los primeros 18 meses no tendrá amortizaciones correspondientes a esta emisión, aunque deberá afrontar intereses trimestrales, con un primer pago previsto para el 4 de febrero de 2027 y un cronograma que continuará hasta el vencimiento.

Según el prospecto enviado por la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), consiguió un monto 95,4% superior al previsto inicialmente y utilizó el 97,7% del límite ampliable de $6.000 millones.

El costo queda ligado a las tasas

El financiamiento fue pactado a tasa variable, vinculada con la TAMAR privada, la referencia correspondiente a grandes depósitos a plazo fijo de bancos privados, mientras que el margen adicional quedó establecido en cero, por lo que Eskabe pagará la tasa de referencia calculada según las condiciones de emisión.

El interés se aplicará sobre el capital pendiente de devolución y se recalculará para cada período, por lo que el costo financiero durante los próximos dos años acompañará la evolución de esa referencia.

El proceso de emisión de nueva deuda llega con un antecedente económico inmediato como es el balance del 2025, cuando registró ingresos netos por $26.826 millones, frente a $34.814 millones del ejercicio anterior, sufriendo una disminución del 23% en moneda homogénea.

Las unidades facturadas habían retrocedido alrededor del 5% y la empresa extendió plazos de pago y otorgó bonificaciones comerciales para sostener las ventas, con impacto sobre sus ingresos netos.

De todos modos, el ejercicio terminó con una pérdida de $5.016 millones y un resultado operativo negativo de $727 millones.

En ese contexto, los accionistas aprobaron capitalizaciones de deuda que permitieron cancelar anticipadamente préstamos por $3.386 millones, mediante una estrategia que combinaba reducción de costos, mejoras operativas, extensión de plazos financieros y renovación de productos.

La diversificación de una marca familiar

Eskabe se presenta como una empresa industrial familiar conducida por la tercera generación, con sus orígenes que se remontan a 1950 y que están vinculados con Juan Celestino Nasi, uno de sus fundadores, que comercializaba los primeros calefactores trasladándolos en su camioneta e instalándolos en viviendas de amigos y familiares.

Desde esa actividad, la compañía se extendió hacia los equipos de agua caliente y cocción y actualmente ofrece calefactores a gas y eléctricos, termotanques, calderas y cocinas, con productos para viviendas y establecimientos gastronómicos.

La estructura industrial está distribuida entre Mar del Plata y la localidad bonaerense de San Martín, donde también funciona la administración central.

Entre sus líneas comerciales figuran los termotanques de alta recuperación Acquapiu Hybrid4, los calefactores de tiro balanceado y las cocinas industriales.

La expansión incluyó la adquisición de Oro Azul, una marca de cocinas, calefacción y calefones, en 1991 para luego, en el 2014 comprar la planta de San Martín para desarrollar la producción de cocinas y termotanques.

Su presencia comercial también se extendió fuera de la Argentina con un catálogo oficial que presenta productos destinados a mercados como Uruguay, Chile, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Nueva Zelanda.