Tras reclamos de más tiempo los grupos interesados para evaluar las vías y calcular inversiones, dio más plazo y modificó las exigencias del concurso

Este proceso busca privatizar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo un esquema de acceso abierto, disolviendo la actual empresa estatal.

El Gobierno postergó al 21 de diciembre la licitación de Belgrano Cargas para que las empresas evalúen mejor la infraestructura y las inversiones.

El Gobierno oficializó la postergación de la licitación de Belgrano Cargas que había adelantado iProfesional ya que ahora la apertura de ofertas para concesionar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza pasó del 11 de noviembre al 21 de diciembre.

La decisión responde a pedidos de varios grupos interesados que reclamaron más tiempo para evaluar el estado de las vías, calcular las inversiones necesarias y completar sus propuestas.

La medida se formalizó mediante la Resolución 1914/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación y que lleva la firma del ministro Luis Caputo.

Pero junto con el nuevo cronograma, la cartera económica aprobó modificaciones en las condiciones para acreditar experiencia técnica, demostrar respaldo financiero y competir por más de un corredor.

Tal como anticipó iProfesional, ahora las empresas podrán presentar sus propuestas hasta las 9.59 del 21 de diciembre y la apertura de la primera etapa se realizará ese mismo día a las 10, en tanto que el plazo para formular consultas sobre los pliegos se extendió hasta el 3 de diciembre, también a las 10.

La documentación permite conocer los argumentos utilizados por las autoridades detrás de la prórroga, teniendo en cuenta que los pedidos incluyen la necesidad de contrastar los pliegos con las condiciones de la infraestructura y resolver aclaraciones cuyas respuestas, según una de las presentaciones, pueden incidir incluso en la decisión de participar.

Los riesgos detrás de las ofertas

El nuevo cronograma agrega 40 días respecto de la fecha original a pesar de que varios de los pedidos incorporados a la Circular Modificatoria N° 3 solicitaban una extensión de 90 días, mientras que otro reclamaba al menos 30 días adicionales por la complejidad de la licitación.

Una de las presentaciones explica que el tiempo solicitado debía permitir procesar los resultados de las visitas técnicas a la infraestructura ferroviaria.

El objetivo era verificar el estado de las vías, la operatividad de los ramales y las necesidades de mantenimiento, recuperación y rehabilitación.

Ese relevamiento permite contrastar la documentación del concurso con las condiciones en territorio, identificar contingencias y dimensionar las inversiones, los recursos y los riesgos asociados al cumplimiento de la concesión.

Otra solicitud cuestiona los plazos disponibles para preparar las propuestas mientras todavía podían formularse pedidos de aclaración.

Su argumento es que las respuestas eran indispensables tanto para estructurar las ofertas como para determinar el alcance del contrato.

Un tercer planteo vincula las dudas sobre los pliegos con la participación empresaria al sostener que las aclaraciones pendientes pueden modificar la formulación de las propuestas y la decisión de competir.

Al respecto, Economía fundamentó los cambios en la necesidad de promover una participación amplia y garantizar la concurrencia, la competencia, la publicidad y la transparencia.

La escala de la competencia

Otro de los cambios en la norma alcanza a quienes busquen competir por dos o más líneas ya que ahora para acreditar experiencia técnica, el monto contractual acumulado que deberán demostrar será el mayor de los exigidos entre los corredores involucrados y los importes correspondientes a las distintas líneas no deberán sumarse.

La exigencia financiera sigue otro criterio teniendo en cuenta que para resultar adjudicatario de más de una línea, el oferente deberá acreditar la suma del patrimonio neto requerido para los corredores por los que presente propuestas, además de cumplir con los índices de solvencia y liquidez establecidos.

La circular también precisa que la sociedad que firme el contrato podrá tener a su cargo una o más líneas y que su objeto estará limitado al cumplimiento de la concesión, incluida la ejecución de las obras y los servicios previstos, y, cuando corresponda, a las prestaciones propias de un operador ferroviario.

Esa sociedad podrá estar constituida antes de la preadjudicación, siempre que cumpla con las condiciones y los plazos establecidos en la documentación del concurso.

El respaldo para asumir las inversiones

Otra de las nuevas medidas establece que el grupo oferente podrá acreditar los requisitos financieros mediante alguno de sus integrantes o, cuando esté compuesto por varias personas, a través de hasta dos de ellas.

Si utiliza esta última alternativa, deberá indicar en qué proporción participará cada socio financiero en el cumplimiento del requisito de patrimonio neto, en tanto que el cálculo se realizará mediante la ponderación de los respectivos balances, mientras que los índices de solvencia y liquidez deberán cumplirse individualmente y ser iguales o superiores a uno.

La documentación contempla también el caso de un socio financiero que no tenga tres ejercicios cerrados que entonces deberá contar con al menos uno, presentar los estados contables disponibles y acompañar un balance de período intermedio cerrado, como máximo, el mes anterior al previsto para la presentación de ofertas.

Para demostrar experiencia técnica se admiten antecedentes propios o de sociedades controlantes, controladas o bajo control común, con las condiciones previstas en el pliego.

Otra alternativa consiste en presentar un compromiso irrevocable con un contratista que se obligue a ejecutar las obras obligatorias y optativas si el oferente obtiene la adjudicación.

El esquema permite combinar participantes con respaldo financiero y empresas que aporten antecedentes en infraestructura.

Las responsabilidades del negocio

La resolución también explica que el socio técnico o el contratista comprometido para realizar las obras deberá asumir responsabilidad solidaria e ilimitada por las obligaciones del concesionario hasta que transcurran 180 días desde la habilitación de las obras obligatorias u optativas, según cuál ocurra después.

Cuando la experiencia sea acreditada por un socio técnico integrante del oferente, este deberá conservar una participación del 10% del capital con derecho a voto durante el período establecido. Si utilizó antecedentes de empresas vinculadas, también deberá mantener la relación societaria invocada, mientras que cuando una misma persona reúna las condiciones de socio financiero y técnico, la participación mínima será del 35%, por los plazos previstos para cada función en el contrato.

La circular precisa, además, cómo presentar las propuestas vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Por cada línea, el interesado podrá elegir una Oferta A o una Oferta B, sin utilizar ambas opciones y la alternativa admitida estará vinculada con la intención de solicitar o no la adhesión al régimen.

En caso de presentar esa variante, deberá constituir una segunda garantía de mantenimiento de oferta en los mismos términos que la primera.

La norma también aclara que la intención de solicitar los beneficios no supone que la adhesión haya sido aprobada.

También se corrigió la cantidad de decimales admitidos para expresar el peaje máximo ofertado, que pasa a cinco, en coincidencia con los valores establecidos en los pliegos particulares y que se expresa en dólares por tonelada-kilómetro bruta y forma parte de la propuesta económica.

Los competidores y sus antecedentes

Entre los interesados identificados por iProfesional aparecen la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA); Aceitera General Deheza (AGD); Bunge; Cargill y Louis Dreyfus Company, además de los grupos Roggio; Rovella y Emepa, vinculado con la familia Romero.

En el caso de las agroindustriales tienen un vínculo directo con la generación y comercialización de cargas por lo que el transporte ferroviario integra la logística que conecta las zonas productivas con instalaciones de procesamiento, almacenamiento y terminales portuarias.

AGD suma experiencia ferroviaria a través de Nuevo Central Argentino (NCA), que forma parte de su cadena logística y presta servicios para productos propios y de terceros. La red de ese operador conecta Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

En el caso de ACA, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus reúnen negocios relacionados con el acopio, procesamiento o comercialización de granos y sus derivados.

Entre los grupos de infraestructura, Roggio cuenta con una división de transporte que incluye a Metrovías, Emova y Benito Roggio Ferroindustrial y cuyas actividades abarcan la gestión de servicios de pasajeros, el mantenimiento de material rodante y soluciones industriales para el sector ferroviario.

El holging aparece como uno de los mejores posicionados para ganar algún tramo de la licitación teniendo en cuenta sus antecedentes y el respaldo de sus operaciones, además de venir participando en varias de las licitaciones de otros sectores que el Gobierno convocó como la de las rutas nacionales y AySA, entre otras.

Por su parte, Rovella Carranza aporta antecedentes en construcción de infraestructura vial, hidráulica, eléctrica y de saneamiento.

Entre sus proyectos recientes figura la adjudicación, junto con Luis Losi, del bypass de Añelo, una obra vinculada con la circulación en el área de Vaca Muerta.

En el caso de Emepa, tiene trayectoria industrial y ferroviaria ya que, a través de Ferrovías participa de la operación del servicio metropolitano de pasajeros del Belgrano Norte, que une Retiro con Villa Rosa.

La dimensión de la empresa a licitar

Con respecto a la licitación, comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y prevé concesiones por 50 años para operar corredores que conectan zonas productivas con puertos y pasos internacionales, por lo que el proceso involucra infraestructura utilizada por distintas cadenas económicas.

El Belgrano Cargas y Logística, que opera comercialmente como Trenes Argentinos Cargas, administra los servicios de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y sus funciones incluyen la explotación comercial del transporte, la operación y logística de trenes, la atención de estaciones y el mantenimiento de equipos y material rodante.

La empresa tenía una dotación de 3.999 personas en septiembre pasado, según los datos publicados por iProfesional en el seguimiento de la privatización.

De ese total, 3.653 estaban comprendidas en convenios colectivos y 346 figuraban fuera de convenio.

En cuanto a las tres líneas, transportaron 6.998.683 toneladas durante 2025 siendo el San Martín el que concentró el mayor volumen, con 4.023.499 toneladas, seguido por el Belgrano, con 2.472.331 toneladas, y el Urquiza, con 502.853 toneladas.

La distribución muestra que los corredores llegan a la licitación con escalas de actividad diferentes pero que también presentan necesidades particulares de infraestructura, uno de los aspectos que los interesados invocaron para solicitar más tiempo antes de formular sus propuestas.

La brecha económica

El presupuesto de la compañía para este 2026 proyectó ventas por $213.673 millones y costos de producción y gastos de estructura por $288.480 millones, mostrando una diferencia entre ambos conceptos de $74.807 millones.

La planificación también fijó una meta anual de 7.627.834 toneladas y contempló incorporar 180 vagones cerealeros y recuperar cinco locomotoras, objetivo de transporte que supera en aproximadamente un 9% el volumen registrado durante 2025.

El concurso incorpora, además, un programa de intervenciones sobre la infraestructura que deberán asumir los concesionarios.

Los trabajos obligatorios se ejecutarán durante los primeros cinco años y los oferentes podrán comprometer obras optativas, que serán ponderadas en la evaluación.

Las inversiones sobre la red

Entre las intervenciones anunciadas por la Secretaría de Transporte figuran la eliminación del cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y la recuperación del ramal azucarero del Belgrano.

Para el San Martín se prevé rehabilitar la capacidad y regularidad del corredor principal, mientras que en el Urquiza se contempla recuperar el ramal troncal.

La licitación incluye la posibilidad de adquirir material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos provenientes de la venta y remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso para financiar parcialmente las obras obligatorias.

El esquema se desarrollará bajo un régimen de acceso abierto que define que la administración de las vías deberá permitir la circulación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias, con el pago del peaje correspondiente.

La función de mantener y gestionar la infraestructura queda así diferenciada del servicio de transportar mercadería, aunque la circular contempla que la sociedad concesionaria también pueda desarrollar prestaciones propias de un operador ferroviario.

De la gestión estatal a la separación de negocios

Belgrano Cargas y Logística fue constituida en 2013 mediante el Decreto 566, dentro de la reorganización estatal de los servicios ferroviarios de cargas. La sociedad reunió la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La Ley Bases la declaró sujeta a privatización y, en febrero de 2025, el Decreto 67 autorizó el procedimiento mediante la desintegración vertical y la separación de actividades y bienes por unidades de negocio.

Ese diseño contempla concesiones para las vías y los inmuebles aledaños, concesiones de uso de talleres y la venta de material rodante. Las vías y los terrenos mantienen su carácter de propiedad estatal.

Economía dispuso el inicio formal del proceso en julio de 2025 y en agosto pasado autorizó el llamado a esta licitación nacional e internacional, aprobó los pliegos y fijó el cronograma que ahora fue modificado.

La normativa prevé que, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos correspondientes, se proceda a la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística.

La apertura del 21 de diciembre corresponde a la primera etapa del concurso: después deberán completarse la evaluación y las instancias posteriores antes de la adjudicación.