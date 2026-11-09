Cómo funciona PagameYa, la app creada por 5 cordobeses para cobrar deudas entre amigos

Cinco estudiantes de la UTN Córdoba crearon PagameYa. Avisa por WhatsApp cuánto debe cada uno y recuerda el pago. Ya tiene 425 usuarios activos

PagameYa es una app cordobesa que facilita el registro y cobro de deudas entre amigos.

Abrís WhatsApp para recordarle a un amigo que todavía te debe su parte de la cena. Pasaron varios días y no sabés cómo plantearlo sin quedar pesado. Esa conversación que preferirías ahorrarte es el punto de partida de PagameYa, una app creada por cinco amigos cordobeses de 25 años que registra deudas y manda los recordatorios por vos. Se lanzó en agosto y ya tiene 425 usuarios activos.

Juan Cheli, Francisco Saggiorato, Ian Salzgeber, Amadeo Bottiglieri y Leopoldo Lorenzo se conocieron mientras estudiaban Ingeniería en Sistemas en la UTN Córdoba. Son amigos, trabajaron juntos desarrollando software a medida y ahora comparten el proyecto con el que esperan graduarse. El 3 de diciembre les toca defenderlo ante sus profesores.

Lorenzo venía buscando cómo construir algo propio. Había llegado a sostener tres trabajos mientras estudiaba, hasta que los dejó por una oportunidad en una empresa uruguaya. Después, un recorte de personal lo dejó afuera. Quería dedicarle tiempo al proyecto y, de pronto, lo tenía, aunque también había perdido el ingreso que lo sostenía.

La idea tomó forma alrededor de una dificultad conocida por todos. Alguien paga, otro promete hacer las cuentas y el resto queda esperando cuánto tiene que transferir. Después viene otra demora. "Uno te dice ‘no te preocupes, mañana hago las cuentas y te paso’. Después te dicen ‘mañana te pago’. O tenés la cabeza en otras cosas y te olvidás", explica Lorenzo a iProfesional.

Para el equipo, las herramientras de cuenta compartida resolvían apenas el comienzo. Faltaba ocuparse de lo que venía después, cuando la cena ya había terminado, pero alguien seguía esperando recuperar su plata.

"Se centran mucho en la división de la deuda y nosotros somos consecuencia de lo que pasa ahí", dice sobre otras aplicaciones. "Es toda la trazabilidad de la gestión de la deuda, de aquello que vos todavía no tenés en tu banco".

En PagameYa, quien adelantó dinero registra el gasto y a quién le corresponde pagarlo. La aplicación envía un WhatsApp con el monto, el concepto y el alias para transferir, aunque el destinatario no la tenga instalada. Si el pago queda pendiente, manda recordatorios con una frecuencia personalizable, hasta un máximo de uno por día.

El destinatario realiza una transferencia bancaria desde su aplicación y después toca "Ya le pagué" en WhatsApp. Ese aviso se registra en la aplicación y llega a quien puso la plata.

Lorenzo cuenta que incluso él sigue acostumbrándose a delegar ese seguimiento. "¿Para qué le voy a mandar de nuevo otro mensaje si la aplicación me está registrando que ya le está mandando?". Si el otro no quiere pagar, reconoce entre risas, la herramienta tampoco puede resolverlo.

Del ticket del restaurante a la búsqueda de inversores

PagameYa es gratuita y permite cargar gastos por escrito, por voz o con una foto del ticket. Al momento de la entrevista estaba disponible para Android, mientras la versión para iPhone esperaba la aprobación de Apple.

"Si te traen un ticket del restaurante, podés sacar una foto y directamente creás un enlace interactivo que podés compartir con las personas que están ahí. Cada uno va seleccionando lo suyo y listo, ya sabe qué tiene que pagar", explica Lorenzo.

También contempla viajes y gastos recurrentes, como un alquiler familiar con avisos entre el 1 y el 5 de cada mes. Aunque pensaron inicialmente en estudiantes, encontraron usuarios de otras edades. Sus propios padres la usan con amigos.

Según una estimación de Lorenzo, hacer las cuentas puede llevar entre tres y cuatro minutos y con la herramienta buscan resolverlo en 30 segundos.

La app no retiene dinero. Permite vincular Mercado Pago para leer movimientos y ayudar a conciliar ingresos con deudas registradas. Lorenzo aclara que ese acceso es de lectura. A futuro, quieren incorporar pagos dentro de PagameYa y explorar una alianza financiera.

Todavía están definiendo cómo generar ingresos. La intención es mantener gratis la solución completa y cobrar por extras, como personalizar la aplicación o los mensajes. Para desarrollar la app aprovecharon créditos gratuitos de infraestructura de AWS y herramientas cuyos gastos repartieron entre los integrantes, pero asegura que fue muy poca plata, tan poca que no la puede no precisar.

La primera presentación en sociedad fue en un stand de la UTN donde armaron un mural para que los visitantes escribieran la mejor excusa que habían recibido para no devolver plata. Sumaron caramelos, sorteos y camisetas de fútbol. Se fueron con 200 personas en lista de espera para usar la app.

Luego armaron una comunidad para recibir sugerencias. Tenían unos 100 usuarios, entre amigos, familiares y conocidos, hasta que la difusión en radios locales los llevó a 425 en pocos días. Según Lorenzo, ya hay registros en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chaco. Buscan asentarse en Argentina y evalúan México como próximo mercado.

El equipo se postuló a unas 60 convocatorias deaceleradoras de startups» en Argentina. .Sus socios conservan sus trabajos, pero acordaron que, si consiguen financiamiento, los cinco se dedicarán por completo al emprendimiento.

"Yo quiero dedicarle mi vida a este producto, pero también tengo que saber dónde voy a estar viviendo mientras hago el producto", reconoce Lorenzo, que está próximo a cumplir 26 años. Por ahora, trabaja sin cobrar y el proyecto lo acompaña incluso fuera de su casa. "Voy al gimnasio y me llevo la computadora", remata entre risas.