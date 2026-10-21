Si transferiste fondos a un alias incorrecto, enterate cómo reclamar, los pasos legales y recaudos para proteger tu dinero en el sistema bancario

Si recibes dinero inesperado, no lo uses ni lo reintegres fuera de los canales oficiales.

Las transferencias erróneas no son anulables unilateralmente; debes contactar a tu banco para gestionar el reclamo.

Una transferencia bancaria realizada por error no puede, en principio, ser cancelada unilateralmente una vez que fue aprobada y acreditada. Si una persona se equivoca al ingresar un alias, CBU o CVU, o envía un monto incorrecto, debe comunicarse con el banco o la billetera virtual desde la que realizó la operación para informar el problema y solicitar que se gestione la devolución.

La recuperación del dinero depende de las características de la operación y de la respuesta del destinatario. Si los fondos fueron enviados a otra persona y no son restituidos voluntariamente, existen mecanismos formales de reclamo y, según las circunstancias, pueden analizarse vías civiles o penales.

A la inversa, quien recibe una transferencia inesperada también debe actuar con precaución. Algunas maniobras fraudulentas utilizan cuentas de terceros para mover fondos o simular un error. Por eso, antes de devolver el dinero, es recomendable verificar el origen de la operación y realizar cualquier gestión a través de los canales oficiales de la entidad financiera.

¿Se puede cancelar una transferencia bancaria realizada por error?

Una transferencia inmediata ya acreditada no puede ser simplemente anulada por decisión unilateral del titular de la cuenta desde la que se enviaron los fondos. Por eso, si se ingresó un dato equivocado o se transfirió una suma superior a la prevista, el primer paso es informar el error a la entidad financiera o billetera virtual y solicitar asistencia para recuperar el dinero.

La posibilidad de obtener la devolución depende del procedimiento aplicable a la operación y de las circunstancias del caso. La entidad de origen puede gestionar el reclamo y comunicarse con la institución receptora, pero no necesariamente puede retirar por sí misma los fondos de la cuenta de destino.

En las operaciones entre cuentas de una misma plataforma pueden existir mecanismos específicos para solicitar la devolución. Por ejemplo, Mercado Pago permite iniciar el pedido desde el detalle de determinadas transferencias realizadas dentro de la plataforma. Esto no significa que el remitente pueda disponer unilateralmente de los fondos que ya fueron acreditados al destinatario.

Por ese motivo, es importante conservar el comprobante de la operación y actuar rápidamente ante el error.

Cómo reclamar la devolución de una transferencia equivocada

El primer paso consiste en contactar al banco o a la billetera virtual desde la que se realizó la transferencia y explicar que se trató de una operación equivocada. Es conveniente aportar el comprobante, el monto, la fecha, los datos de la cuenta receptora y cualquier otro dato que permita identificar la operación.

Si se conoce al destinatario, también puede solicitarse directamente la devolución. Sin embargo, cuando se trata de una persona desconocida, es preferible evitar gestiones informales y canalizar el reclamo a través de la entidad financiera.

Si el dinero no es restituido, el remitente puede realizar un reclamo formal al destinatario. Según el caso, puede utilizarse una carta documento para dejar constancia del pedido de devolución y otorgar un plazo para restituir los fondos.

Si tampoco se obtiene respuesta, pueden evaluarse otras alternativas legales. La vía adecuada dependerá de las circunstancias de la operación, de la conducta del receptor y de la documentación disponible.

Para respaldar el reclamo es conveniente conservar:

El comprobante de la transferencia

La fecha, el monto y el número de operación

El alias, CBU o CVU al que fueron enviados los fondos

Las comunicaciones mantenidas con el banco o la billetera virtual

Los mensajes intercambiados con el destinatario

Las cartas documento u otras intimaciones realizadas

Esta documentación permite acreditar el desplazamiento del dinero y las gestiones efectuadas para obtener su restitución.

¿Qué pasa si una persona recibe una transferencia por error y no devuelve el dinero?

La recepción de una suma transferida equivocadamente no convierte automáticamente al destinatario en responsable de un delito. La situación jurídica debe analizarse de acuerdo con las circunstancias concretas y con la conducta que adopte la persona después de conocer el error.

El Código Penal contempla, en el artículo 173, inciso 2, un supuesto de defraudación vinculado con quien recibe dinero, cosas u otros valores por error o en virtud de una relación previa y, después de haber sido requerido, se niega a restituirlos.

Por lo tanto, para determinar si existe responsabilidad penal no alcanza con acreditar que una transferencia fue realizada por equivocación. Deben analizarse los restantes elementos de la conducta prevista por la norma y las circunstancias particulares del caso.

El artículo 172 del Código Penal establece para la defraudación una pena de prisión de un mes a seis años, aunque la eventual aplicación de una figura penal depende de que los hechos encuadren efectivamente en alguno de los delitos previstos por la legislación.

También puede existir un reclamo por la vía civil para obtener la restitución del dinero. El Código Civil y Comercial regula las situaciones de enriquecimiento sin causa y el pago indebido, que pueden resultar relevantes cuando una persona recibe un beneficio patrimonial sin una causa jurídica que lo justifique.

La existencia de una vía civil no depende necesariamente de que exista una condena penal. Se trata de mecanismos diferentes, con finalidades y requisitos propios.

Qué hacer si recibís una transferencia inesperada

Si aparece en una cuenta bancaria o billetera virtual una suma que no se esperaba recibir, lo recomendable es no utilizar ni transferir esos fondos hasta conocer su origen.

El primer paso debería ser informar la situación a la entidad financiera mediante sus canales oficiales. De esa manera, se puede verificar la operación y conocer el procedimiento correspondiente.

También es conveniente evitar devolver el dinero directamente a una cuenta indicada por una persona que se comunica por teléfono, WhatsApp o redes sociales. El hecho de que alguien asegure haber enviado dinero por error no permite determinar por sí solo quién es el verdadero titular de los fondos ni cuál fue el origen de la operación.

Una situación especialmente delicada se presenta cuando se solicita que el dinero sea enviado a un CBU o CVU diferente del que realizó la transferencia original. Antes de efectuar cualquier movimiento, es preferible consultar con el banco o la billetera virtual.

La regla práctica es sencilla: no utilizar los fondos, no enviarlos a una cuenta diferente por indicación de un tercero y gestionar la devolución mediante los canales oficiales.

Qué es una estafa triangular y qué relación puede tener con una transferencia inesperada

Una estafa triangular es una modalidad en la que intervienen tres personas o partes y el dinero o el producto de una operación legítima queda involucrado en un fraude cometido por un tercero.

Una de las variantes posibles comienza cuando un delincuente engaña a una persona para que realice una transferencia. Los fondos pueden terminar en la cuenta de un tercero que desconoce la maniobra. Posteriormente, el verdadero titular del dinero puede reclamar la devolución mientras quien recibió la transferencia queda involucrado en la operación.

Otra posibilidad consiste en utilizar una cuenta bancaria o virtual como intermediaria para recibir y posteriormente transferir dinero de origen ilícito. En este contexto aparece el concepto de "cuenta mula", utilizado para describir cuentas empleadas para canalizar fondos por cuenta de terceros.

Esto explica por qué no es recomendable responder automáticamente a un supuesto error enviando el dinero a otra cuenta. La persona que recibió los fondos puede desconocer el origen real de la operación y terminar involucrada en un conflicto o investigación.

Ante una transferencia inesperada, la alternativa más segura es dejar que la entidad financiera verifique la operación y determine el mecanismo de restitución correspondiente.

Cómo evitar errores al hacer una transferencia bancaria

Antes de confirmar una transferencia conviene revisar cuidadosamente los datos del destinatario. Algunas medidas preventivas son:

Verificar el nombre del titular y la entidad de destino

Comprobar el alias, CBU o CVU antes de confirmar la operación

Revisar el monto ingresado antes de autorizar la transferencia

Evitar realizar pagos bajo presión o ante pedidos urgentes de personas desconocidas

Mantener actualizada la agenda de destinatarios habituales

Conservar el comprobante y el número de referencia de cada operación

Si el dinero ya fue enviado por error, no conviene intentar solucionarlo mediante nuevas transferencias por cuenta propia. Lo adecuado es informar inmediatamente a la entidad desde la que se realizó la operación y solicitar que gestione el reclamo.

En cambio, si se recibe una acreditación que no se reconoce, lo recomendable es no utilizar los fondos y consultar a la entidad financiera antes de realizar cualquier devolución.