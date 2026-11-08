Abre un nuevo shopping en Buenos Aires: dónde está y qué marcas tendrá

El nuevo paseo comercial tendrá 42 locales, supermercado y reconocidas marcas de gastronomía. Dónde estará ubicado y cuándo proyectan inaugurarlo

La provincia de Buenos Aires se prepara para sumar un nuevo centro comercial antes de fin de año. Se trata de Paseo Loma Verde, un emprendimiento que se construye en el partido de Escobar y cuya inauguración está prevista para diciembre de 2026. El proyecto contempla 42 locales, un supermercado y una amplia oferta de gastronomía y servicios, con una inversión que supera los u$s6 millones.

El complejo estará ubicado sobre la colectora de la autopista Panamericana, en la esquina con la calle Boote, a la altura del kilómetro 55,6. Su localización busca aprovechar el crecimiento de las urbanizaciones residenciales y los barrios privados de la zona, donde aumentó la demanda de comercios y servicios cercanos a los hogares.

A diferencia de los shoppings tradicionales, Paseo Loma Verde funcionará como un centro comercial a cielo abierto, con locales destinados a compras cotidianas, gastronomía, actividades deportivas y servicios. Los desarrolladores proyectan comenzar a operar en diciembre con aproximadamente el 70% de los establecimientos habilitados, aunque todavía no se anunció una fecha definitiva de apertura.

Qué marcas tendrá el nuevo shopping de Loma Verde

Uno de los principales atractivos del emprendimiento será la llegada de marcas reconocidas, especialmente vinculadas con la gastronomía. Entre los nombres anunciados aparecen Freddo, La Pinocha y Gontran Cherrier, la cadena de panaderías y cafeterías de origen francés que tendrá un espacio destacado dentro del paseo.

La oferta comercial también incluirá otros negocios y servicios. Entre los establecimientos previstos figuran:

Freddo

La Pinocha

Gontran Cherrier

Fábrica de Pan

Rochino

Puerto Maschwitz

Vitalcer

Farmacia 365

Colorín

Además, está prevista la incorporación de locales de indumentaria, decoración, accesorios, belleza y estética, una peluquería infantil, un estudio de pilates y yoga, una tienda de artículos deportivos, propuestas de sushi y un mercado de productos importados.

La selección de rubros apunta a que los vecinos puedan resolver distintas necesidades en un mismo lugar, sin tener que trasladarse hasta centros comerciales más alejados.

Paseo Loma Verde, la nueva propuesta que llega a Escobar.

Cómo será el supermercado y cuánto medirá el complejo

Paseo Loma Verde se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente 7.000 metros cuadrados, con unos 3.000 metros cuadrados construidos. Los 42 locales tendrán superficies modulares de 32, 43 y 51 metros cuadrados, lo que permitirá adaptar los espacios a las necesidades de cada comercio.

Uno de los sectores estará destinado a un supermercado, con 435 metros cuadrados cubiertos y otros 180 semicubiertos. Por el momento, no se informó públicamente qué cadena ocupará ese espacio.

Los locales comerciales tendrán doble altura, depósitos propios y oficinas en la planta superior. El complejo también contará con estacionamiento para cerca de 100 vehículos, una característica importante por su ubicación junto a la Panamericana y los accesos a barrios residenciales.

Según los responsables de la comercialización, los espacios no se ofrecen a la venta: el modelo de negocio está basado en alquileres, cuyos valores se ubican entre US$800 y US$1.300 mensuales, dependiendo de las características de cada unidad.

Cuándo abrirá Paseo Loma Verde y cuánto se invirtió

La construcción comenzó en abril de 2024, luego de trabajos de preparación y saneamiento del terreno donde anteriormente funcionaba una carpintería. El emprendimiento está impulsado por tres inversores y la inversión total, considerando la tierra y el desarrollo, supera los u$s6 millones.

El objetivo es inaugurar el paseo durante diciembre de 2026 con alrededor del 70% de los locales listos para recibir público. De todos modos, la fecha dependerá de la finalización de las obras y de las habilitaciones correspondientes.

El proyecto forma parte de una transformación comercial más amplia en Escobar, donde también avanzan otros desarrollos, como Black, QUO Loma Verde y Paseo del Haras. La expansión de los barrios residenciales sobre el corredor de Panamericana está impulsando nuevas inversiones orientadas a concentrar comercios, gastronomía y servicios en espacios de cercanía.