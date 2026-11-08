Cooperativas, talleres textiles, religiosas y pequeños comercios prepararon productos y trabajos especiales para la llegada de León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina también abrió una oportunidad de trabajo para cooperativas, talleres y pequeños emprendimientos de distintas provincias. Mientras algunas organizaciones recibieron encargos para las celebraciones religiosas, otras desarrollaron productos artesanales y propuestas comerciales vinculadas con la llegada del pontífice.

La producción incluye prendas para sacerdotes y voluntarios, miles de hostias, objetos conmemorativos y hasta panes y tortas con la imagen del Papa.

Cooperativas y talleres de varias provincias preparan miles de prendas

Uno de los encargos de mayor alcance quedó en manos de la Cooperativa Textil San Cayetano, que coordina una red de unidades productivas en distintas localidades del país. La organización recibió de la Conferencia Episcopal Argentina el pedido de confeccionar 4.800 estolas para sacerdotes y 9.500 pecheras destinadas a servidores, voluntarios y ministros de la Eucaristía.

La producción involucra talleres de Pichanal, Iruya, Aguaray, Rosario, San Martín, Chascomús, Puerto Madryn, Las Plumas y Trelew. Para organizar el trabajo, la cooperativa compró más de 40 rollos de tela, preparó los cortes y distribuyó parte de las piezas entre los espacios productivos.

Las muestras, las pruebas de color y los ajustes del diseño demandaron alrededor de dos semanas, según la cooperativa. El encargo también tiene una dimensión social. La cooperativa nació para generar oportunidades laborales para personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad y consumos problemáticos.

En una entrevista a La Redacción, Marisa Serrano, integrante de la organización, contó que el taller reunía entonces a unas 43 personas, después de haber superado los 60 integrantes.

También describió el pedido como una oportunidad para sostener el trabajo de la cooperativa y de los talleres que forman parte de su red. La actividad también llegó a Chubut.

Cuatro talleres vinculados con la Red de Economía Social y Solidaria de Cáritas confeccionaron 300 pecheras y más de 600 estolas para los representantes de la provincia.

Hostias, sillones y productos artesanales para recibir a León XIV

En Córdoba, cuatro religiosas de la congregación Hijas de San José trabajan en la elaboración de unas 400.000 hostias para las celebraciones del Papa. La producción se realiza en el taller que funciona en el barrio Güemes y requiere organizar el trabajo en distintas etapas.

Estas consisten en la preparación de la masa, cocción, secado, corte, selección y embolsado. La cantidad prevista para la visita equivale, según contó la hermana Mónica Romero, a la producción habitual de la comunidad durante un año.

La preparación de la misa cordobesa también convocó a un carpintero y a un tapicero local. Luis Astorga fabricó los sillones que utilizará León XIV durante la ceremonia, con madera de paraíso y un diseño que tuvo que ajustar a partir de indicaciones de la organización.

El tapizado quedó a cargo de Roque Pedernera. A su vez, religiosas de Villa Cura Brochero acondicionaron un crucifijo histórico que estará presente en el altar. Otros emprendimientos eligieron desarrollar productos propios para la ocasión.

En barrio Observatorio, en Córdoba capital, la panadería familiar Dos Semillas comenzó a elaborar panes artesanales y tartas de ricota con el rostro del pontífice estampado. La iniciativa surgió como un homenaje y ganó difusión cuando los clientes compartieron imágenes en redes sociales. Los panes se ofrecen entre $2.500 y $3.500, mientras que las tartas cuestan $14.000.

Las tartas de ricota con el rostro del papa son furor

También hay una línea artesanal impulsada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo junto con Cáritas, la Cooperativa San Cayetano, la Asociación Civil Luz de Esperanza y el taller Nazaret del Barrio Carlos Mugica.

La propuesta incluye bolsas ecológicas estampadas y velas artesanales con tapas de madera grabadas, elaboradas en espacios de inclusión social y laboral. Uno de esos productos se vende en la tienda online de Luz de Esperanza como un kit conmemorativo el cual incluye una bolsa, una vela, dos stickers y una postal.

Al momento de redactar la presente nota el precio es de $49.000. La iniciativa apunta a que la comercialización de los artículos contribuya a sostener el trabajo de las organizaciones participantes.