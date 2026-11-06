Revolut invertirá u$s1.000 millones en Latinoamérica: qué pasará con Argentina

La firma de tecnología financiera eligió a Argentina como base para su centro regional y espera habilitar servicios digitales antes de 2028

Revolut confirmó una inversión de u$s1.000 millones para expandirse en Latinoamérica. La fintech británica ya completó la compra de Banco Cetelem en Argentina y estima lanzar sus servicios locales durante el segundo semestre de 2027.

El monto comprometido representa un piso, el que la compañía podría ampliar según las oportunidades que detecte en cada mercado. La ejecución tomará varios años.

Argentina forma parte de un plan regional que incluye a Brasil, México, Colombia y Perú. Aunque Brasil y México concentrarán el mayor porcentaje de recursos, el país recibiría una suma considerable por una razón estratégica: la posibilidad de establecer un hub de talento que brinde soporte a otros mercados de la región.

Carlos Urrutia, responsable de expansión internacional, explicó que los ejecutivos revisan trimestralmente la asignación de fondos. La empresa eligió estos mercados por una combinación de factores: apertura regulatoria, población joven, adopción digital y vínculos con países donde ya opera.

Glauber Mota, CEO de Revolut en Brasil, confirmó que Latinoamérica y Estados Unidos, en conjunto, deberán aportar uno de cada cuatro nuevos clientes globales durante 2027.

Qué pasó con la compra de Banco Cetelem y cuándo arranca Revolut en Argentina

El desembarco argentino tiene varios hitos. Revolut anunció la compra de Cetelem (perteneciente a BNP Paribas Personal Finance) en junio de 2025. El 24 de septiembre de 2026 recibió la aprobación del Banco Central para avanzar con la operación.

En ese momento, la compañía ya anticipaba que la entidad pasaría a llamarse Revolut Bank Argentina S.A.U. También aclaraba que inicialmente no ofrecería productos al público, porque debía completar requisitos regulatorios y operativos.

La novedad de noviembre es que el traspaso de control ya se concretó. Se estima que el lanzamiento podría producirse en el segundo semestre de 2027. Se trata de una previsión del ejecutivo, no de una fecha comercial confirmada.

La intención es comenzar con una oferta amplia de productos, tomando como referencia la experiencia mexicana, aunque todavía no se detallaron funcionalidades, condiciones ni tarifas que estarán disponibles desde el primer día.

Por qué Revolut compró Cetelem

La adquisición de Cetelem responde a una lógica diferente. No fue una compra para sumar usuarios ni integrar una plataforma tecnológica existente.

El banco estaba inactivo y no tenía clientes. Esa situación permitía avanzar sin migración masiva de cuentas ni integración de sistemas y culturas empresariales diferentes.

El valor de la operación estaba en reducir el tiempo necesario para construir una presencia bancaria regulada en Argentina. Revolut sostiene que prefiere desarrollar su tecnología internamente. Las adquisiciones tienen sentido cuando aceleran el ingreso a un mercado o la incorporación de capacidades.

La compra no implica que los servicios estén disponibles de inmediato. Después del cierre comienza una etapa de desarrollo operativo, adaptación de productos y cumplimiento de condiciones necesarias para abrir al público.

La ausencia de una cartera histórica de clientes ya había sido informada en septiembre. Por eso, el desafío comercial consiste en construir una nueva base de usuarios para Revolut Bank Argentina desde cero.

Antes de su lanzamiento oficial, Revolut cuenta con una señal de interés. En septiembre informó que más de 150.000 personas se habían anotado en la lista de espera argentina.

Ese registro no equivale a cuentas abiertas ni a clientes operativos. Pero ofrece una base inicial para comunicar el desembarco y medir expectativa.