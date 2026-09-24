Revolut, el mayor banco digital de Europa, habilitado por el BCRA para operar en Argentina

La entidad digital más importante de Europa obtuvo la autorización para adquirir el banco local Cetelem y empezar así a operar en Argentina

Revolut, el neobanco global inglés, con una plataforma de tecnología financiera 100% digital y 80 millones de clientes en todo el mundo, tiene bandera verde para empezar a operar en Argentina, debido a que recibió la aprobación del Banco Central para concretar la compra de Banco Cetelem Argentina S.A. a BNP Paribas Personal Finance.

Una vez completada la transacción, la entidad financiera cambiará su razón social a Revolut Bank Argentina S.A.U. y operará como un banco regulado, aunque en esta primera etapa no ofrecerá productos ni servicios abiertos al público.

Según la entidad, "Argentina constituye un mercado estratégico para la expansión" de la firma en América Latina, donde afirma contar con más de 150.000 usuarios en lista de espera, además de un marcado interés de potenciales clientes y socios comerciales.

La aprobación regulatoria representa un "hito clave" en el plan de inversión a largo plazo de Revolut en el país y habilita el avance hacia el cierre formal de la operación.

Al respecto, Agustín Danza, que habló con iProfesional, asumirá como CEO de Revolut Bank Argentina S.A.U., designación sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales del BCRA.

"Argentina es un mercado estratégicamente importante para Revolut dentro de nuestra expansión en América Latina. Nuestro objetivo es construir un negocio de largo plazo en el país, con una operación bancaria regulada y una propuesta financiera adaptada a las necesidades de los consumidores argentinos", detalla Danza.

Y agrega: "Buscamos ofrecer una experiencia financiera amplia e integrada a través de una única aplicación, combinando las capacidades globales de Revolut con una propuesta relevante para el mercado local".

Por eso, concluye Danza que: "Nuestra ambición es atender a consumidores que buscan una experiencia financiera más completa, digital e integrada, incluyendo necesidades relacionadas con el día a día, pagos, crédito, gastos internacionales, patrimonio y recompensas".

En cuanto a productos y servicios, indicó a iProfesional que todavía "estamos finalizando nuestra propuesta local y compartiremos más detalles cerca del lanzamiento. Nuestra ambición es ofrecer servicios que incluyan banca cotidiana, pagos, crédito, gastos internacionales, wealth, recompensas y otros servicios financieros, todo desde una única app".

Respecto a la fecha en la que están estimados sus inicios de operaciones, todavía no hay precisiones. "La aprobación anunciada es un paso importante, pero todavía debemos completar la transacción y el trabajo regulatorio y operativo necesario antes del lanzamiento para clientes", define Danza a iProfesional.

Revolut, compra banco e inicio de operaciones

De esta manera, para operar en Argentina, este coloso financiero mundial eligió como estrategia comprar un banco local para poder obtener la licencia bancaria correspondiente.

A pesar de que el sistema financiero argentino cuenta con una amplia oferta de bancos y fintechs, "Revolut confía en diferenciarse mediante un ecosistema integral en una sola aplicación, que abarca banca diaria, crédito, consumos en el exterior, inversiones, programas de recompensas y beneficios de estilo de vida", detalló en un comunicado.

En los próximos meses, la empresa continuará desarrollando su estructura local mediante "el refuerzo de su equipo, la adecuación de infraestructura y el cumplimiento de las exigencias regulatorias, de capital y operativas previas al lanzamiento al público".

Para respaldar esta estrategia, la compañía conformó un equipo directivo y un Directorio de amplia trayectoria en el sector bancario, cuyo presidente será Juan Marotta, ex CEO de HSBC Argentina y HSBC Sudamérica, y exdirector de HSBC LATAM.

La compra de Banco Cetelem se enmarca en la estrategia regional de Revolut para ampliar su huella con licencias bancarias en América Latina, complementando sus avances regulatorios en otros mercados de la zona, comunicó la empresa.

A nivel global, Revolut opera en 40 mercados y cuenta con licencia bancaria plena en el Reino Unido, México, Australia y el Espacio Económico Europeo.

Recientemente lanzó Revolut Bank en México, su primera entidad bancaria con licencia completa fuera de Europa, donde ya supera el millón de clientes minoristas.

A su vez, la firma acelera su expansión internacional tras obtener la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) para su licencia bancaria nacional en Estados Unidos, con las autorizaciones de la FDIC, la Reserva Federal y el aval final de la OCC en trámite con miras a su lanzamiento proyectado para 2027.

Asimismo, durante 2026 la compañía continuó registrando avances en la obtención de licencias en Emiratos Árabes Unidos, Perú, Colombia y Sudáfrica.