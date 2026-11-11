La crisis de Pauny se extiende a otra provincia y ya afecta a casi 500 trabajadores

Los operarios denuncian salarios impagos, falta de aportes y problemas en la cobertura médica. La empresa acumula deudas por casi $30.000 millones

La UOM y la firma negocian sin éxito. La falta de aportes afecta la cobertura médica de los trabajadores.

Pauny enfrenta una grave crisis por salarios impagos. Unos 500 operarios de Córdoba y Santiago del Estero mantienen medidas de fuerza.

La crisis de Pauny acaba de sumar un nuevo frente en Santiago del Estero. A los reclamos salariales y la retención de tareas en la planta de Las Varillas, Córdoba, se agregó la ocupación del establecimiento que la fabricante de tractores tiene en La Banda.

Entre ambas sedes, el conflicto alcanza a cerca de 500 trabajadores, que reclaman el pago de los sueldos adeudados y la regularización de los aportes laborales. La situación se agravó después de que fracasara una nueva audiencia entre la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), realizada el jueves 5 de noviembre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba.

De momento, la empresa no presentó un programa concreto para cancelar la deuda salarial, por lo que los trabajadores decidieron mantener la medida de fuerza. Asimismo, la pròxima reunión quedó prevista para el jueves 12 del presente mes.

Cómo se desató el conflicto salarial en las plantas de Las Varillas y La Banda

En Las Varillas trabajan alrededor de 450 personas. Los empleados acumulan tres quincenas impagas y denuncian que la empresa tampoco regularizó los aportes correspondientes a la obra social y otras obligaciones laborales.

La retención de tareas comenzó el martes 3 de noviembre, luego de varias instancias de negociación sin resultados concretos. En La Banda, Santiago del Estero, la medida involucra a unos 50 operarios.

Allí se fabrican autopartes que luego se utilizan para el ensamblado de los tractores en Córdoba. Los trabajadores denunciaron que los pagos comenzaron a llegar de manera irregular y que dejaron de cobrar durante las últimas cuatro semanas. También señalaron que la falta de aportes interrumpió la cobertura de salud para ellos y sus familias.

El conflicto en esa sede no comenzó esta semana. En junio, los trabajadores habían aceptado un esquema de jornada reducida que contemplaba suspensiones parciales y el pago del 70% de los jornales correspondientes a los días sin actividad.

Según relataron operarios en ese entonces, la empresa dejó de cumplir con esos compromisos y los depósitos se volvieron cada vez más irregulares.

La deuda financiera y la propuesta de la empresa

La crisis laboral tiene como telón de fondo una situación financiera delicada. Según los datos de la Central de Deudores del Banco Central, Pauny registra deudas con entidades financieras por cerca de $29.911 millones y acumula 146 cheques rechazados por $1.028 millones por falta de fondos.

La empresa reconoció públicamente las dificultades que atraviesa y sostuvo que necesita recuperar la actividad para generar ingresos. En un comunicado difundido antes de la audiencia del jueves, Pauny afirmó que había presentado una propuesta para paliar parcialmente la situación salarial, aunque los trabajadores no la aceptaron.

La propuesta consistía en terminar de fabricar dos tractores pendientes de entrega y distribuir entre los empleados el dinero obtenido por su comercialización. Sin embargo, desde la UOM cuestionaron que la compañía no precisara cuánto recibiría cada trabajador ni cuándo se concretaría el pago.

El gremio reclamó una entrega inmediata de dinero para empezar a cancelar los salarios adeudados. La situación también comenzó a repercutir fuera de las fábricas. En Las Varillas, el municipio anunció medidas de asistencia para las familias afectadas, entre ellas la incorporación de hijos de trabajadores a comedores escolares y atención médica y provisión de medicamentos para empleados que perdieron la cobertura de obra social por la falta de aportes.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen las medidas de fuerza y esperan una nueva instancia de negociación el 12 de noviembre. Por ahora, no hay un acuerdo que permita normalizar los pagos ni una fecha confirmada para la reanudación de la producción en las dos plantas.