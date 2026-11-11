Con un consumo en retroceso, la alimenticia de la familia Pérez Companc sostuvo el volumen con aumentos de precios por debajo de la inflación

Molinos Río de la Plata volvió a ganar plata después de reducir sus gastos de administración, comercialización y transporte, mejorar el margen de sus productos y disminuir las pérdidas por diferencias de cambio.

La alimenticia de la familia Pérez Companc consiguió esa recuperación con un volumen de ventas similar al del año pasado y una facturación que cayó en términos reales.

La explicación surge de los estados financieros consolidados correspondientes a los primeros nueve meses de este 2026, presentados el 10 de noviembre ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La empresa dueña de marcas como Lucchetti y Gallo registró una ganancia neta de $56.195 millones, frente a una pérdida de $49.879 millones en igual período de 2025.

El balance muestra también que a esa recuperación se sumó una mejora del resultado financiero, impulsada principalmente por el menor saldo negativo de las diferencias de cambio y por un mayor efecto favorable del ajuste contable por inflación, con el impuesto a las ganancias que absorbió parte de ambos avances.

El ajuste puertas adentro

El primer cambio llevado a cabo por la empresa aparece en los gastos necesarios para administrar y comercializar los productos y muestra que, entre enero y septiembre pasados, Molinos redujo sus desembolsos de comercialización de $172.221 millones a $142.282 millones, mientras que los de administración bajaron de $75.356 millones a $48.608 millones.

En conjunto, ambas partidas disminuyeron $56.687 millones, equivalentes al 22,9% que la compañía atribuyó a la modernización de sus procesos administrativos, productivos y logísticos, un trabajo iniciado en períodos anteriores.

El detalle contable muestra dónde se concentraron varios de los ahorros ya que los servicios prestados por terceros, sumados los correspondientes a producción, comercialización y administración, pasaron de $45.281 millones a $24.848 millones.

La logística también tuvo una incidencia concreta teniendo en cuenta que los gastos en fletes y acarreos bajaron de $55.334 millones a $39.390 millones, una reducción real del 28,8%.

A su vez, la partida de sueldos y jornales del conjunto de las actividades disminuyó de $123.584 millones a $107.948 millones, medida en moneda de igual poder adquisitivo.

En el caso de los gastos de publicidad, propaganda y promoción se redujeron de $15.929 millones a $13.839 millones, y los de oficina y materiales, de $7.435 millones a $6.024 millones.

La evolución fue distinta en mantenimiento, que aumentó de $15.222 millones a $21.482 millones con los desembolsos en combustibles y electricidad que quedaron cerca del nivel del año anterior, al pasar de $22.568 millones a $22.793 millones.

Estas partidas integran los gastos de producción, comercialización y administración por lo que su evolución permite identificar los rubros que acompañaron la reorganización interna de la empresa.

La defensa del margen

Molinos combinó el recorte de gastos con una mejora en la diferencia entre los ingresos y el costo de los productos vendidos.

Los ingresos de actividades ordinarias bajaron de $929.153 millones a $848.746 millones, una caída real del 8,7%, mientras que el costo de ventas descendió más, de $711.610 millones a $607.310 millones, equivalente al 14,7%.

Esa combinación elevó la ganancia bruta de $217.543 millones a $241.436 millones y como proporción de los ingresos, el margen bruto pasó de aproximadamente 23,4% a 28,4%, una mejora cercana a cinco puntos porcentuales.

En el balance, Molinos explicó que destinó parte de los esfuerzos de reducción de costos a sostener la accesibilidad de sus marcas.

Aseguró que sus precios de venta aumentaron por debajo de la inflación y el volumen comercializado se mantuvo en un nivel similar al de los primeros nueve meses de 2025.

La estabilización ocurrió en un mercado de consumo masivo que se contrajo 2,7%, según las estimaciones de consultoras citadas por la compañía.

También se produjo sobre una base debilitada si se observa que durante los primeros nueve meses de 2025, sus entregas habían retrocedido 9,7%, afectadas por la menor demanda y por la reducción de inventarios de sus principales clientes generando pérdidas en Molinos Rio de la Plata.

De acuerdo con la explicación que había dado entonces la alimenticia, sus compradores habían disminuido el stock ante el aumento de la tasa de interés real. Ese movimiento había profundizado la caída de los pedidos.

El efecto del dólar

En el caso de la recuperación operativa aportó $82.143 millones de mejora respecto de los primeros nueve meses de 2025, mientras que el frente financiero agregó otro cambio importante, especialmente por la menor incidencia de las diferencias de cambio.

Los costos financieros totales cayeron de $103.203 millones a $59.514 millones y dentro de ese rubro, las pérdidas cambiarias se redujeron de $82.971 millones a $42.159 millones.

Al mismo tiempo, los ingresos financieros aumentaron de $20.071 millones a $43.154 millones y entre sus componentes, las ganancias por diferencias de cambio crecieron de $17.987 millones a $32.568 millones.

Al compensar los ingresos y los costos cambiarios, el saldo negativo de ese concepto se achicó de $64.984 millones a $9.591 millones. La mejora fue de $55.393 millones.

Los intereses contabilizados como costo tuvieron una variación mucho menor, al pasar de $17.719 millones a $17.355 millones. Esa evolución muestra el peso que tuvieron las diferencias de cambio dentro del alivio financiero.

También aumentó el resultado favorable por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, partida que refleja el efecto contable de la inflación sobre activos y pasivos monetarios y aportó $62.585 millones, frente a $37.979 millones un año antes.

Con esos movimientos, el resultado financiero total, incluido el ajuste por inflación, pasó de una pérdida de $45.153 millones a una ganancia de $46.225 millones.

La empresa informó, además, que redujo el capital de trabajo y la deuda financiera neta respecto de septiembre de 2025.

Según señaló, el financiamiento actual se destina al funcionamiento cotidiano del negocio y se mantiene equilibrado en plazos y monedas.

La suma de la recuperación operativa y financiera llevó el resultado antes de impuestos de una pérdida de $74.299 millones a una ganancia de $99.222 millones.

Sobre ese resultado, Molinos registró un cargo por el impuesto a las ganancias de $43.027 millones cuando un año antes, esa partida había tenido un efecto favorable de $24.420 millones, que había amortiguado la pérdida final.

Nuevas categorías

De manera paralela a este proceso de recuperación de la rentabilidad, Molinos amplió su cartera de negocios.

Durante el tercer trimestre cerró las compras de The Not Company, que opera NotCo en la Argentina y Uruguay, y de Bodega Etchart.

La primera incorporación sumó productos de origen vegetal y la segunda amplió su plataforma vitivinícola con las marcas Etchart y Cafayate, junto con los negocios que ya tenía en Nieto Senetiner, Cadus, Ruca Malen y su asociación en Viña Cobos. Los cierres fueron informados a la CNV durante julio y agosto.

Después, el 2 de noviembre adquirió una planta de Complejo Alimenticio San Salvador, en Tucumán, que le permitirá ingresar en galletitas crackers, dulces, rellenas y bizcochos.

Ese mismo día concretó la venta de activos de acopio, molienda y refinación del complejo Santa Clara, en Rosario, donde conserva la fábrica de envasado de aceites.

En el balance, Molinos explicó que esa operación le permite concentrar recursos en sus marcas de consumo masivo y destinar los fondos a su expansión.

Además, el 28 de octubre acordó la adquisición del 100% de Grupo Ayudín en la Argentina, Uruguay y Paraguay, propietario de marcas de limpieza y cuidado del hogar como Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton. Al momento de emisión del balance, la implementación de esa compra permanecía sujeta al cumplimiento de condiciones y autorizaciones.

Una demanda pendiente

Para el cierre de este 2026 y el comienzo de 2027, Molinos mantiene una evaluación prudente del mercado, tal como surge de analizar las perspectivas de la reseña informativa, en donde la empresa vinculó la recuperación del consumo con la recomposición sostenida del salario real, la mejora del empleo y una mayor disponibilidad de financiamiento para las familias.

Para su operación, anticipó que continuará incorporando tecnología en los procesos productivos, administrativos y financieros, optimizando recursos y preservando la generación de caja.

La compañía también prevé desarrollar propuestas adaptadas a las necesidades de los consumidores y ampliar sus oportunidades de crecimiento tanto en las categorías donde ya participa como en nuevos negocios y mercados.