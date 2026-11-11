Una marca europea de ropa llega a Argentina y abre su primer local

La firma española desembarca en Buenos Aires, con una tienda en una reconocida zona comercial y planes de expansión internacional

El mercado argentino de indumentaria continúa sumando jugadores internacionales. En un escenario marcado por la llegada de nuevas marcas extranjeras y la renovación de la oferta comercial, la firma española El Ganso confirmó su desembarco en Argentina, donde inaugurará su primera tienda antes de que termine noviembre. La apertura forma parte de un ambicioso plan de expansión que tiene a América Latina como uno de sus principales mercados.

La compañía, fundada en Madrid por los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián, se especializa en indumentaria, calzado y accesorios con una propuesta que combina diseños clásicos, estilo informal y detalles distintivos. Su llegada al país se concretará mediante un acuerdo con un socio comercial local, siguiendo el modelo de negocios que utiliza en otros mercados de la región.

El desembarco se suma al creciente interés de marcas internacionales por instalarse en Argentina. En los últimos meses, firmas como Mango avanzaron con nuevas aperturas, mientras otras compañías anunciaron inversiones y proyectos comerciales. En este contexto, El Ganso apuesta por establecerse en una de las zonas de mayor movimiento comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde abrirá El Ganso su primera tienda en Argentina

La primera sucursal de El Ganso estará ubicada sobre la calle Gurruchaga, en Palermo Soho, uno de los principales polos comerciales y gastronómicos de la Capital Federal. La inauguración está prevista para fines de noviembre, aunque todavía no se informó una fecha exacta.

El establecimiento tendrá aproximadamente 190 metros cuadrados, con un frente de ocho metros y una profundidad cercana a los 23 metros. El inmueble había sido ocupado anteriormente por una tienda de Converse y se encuentra en un sector caracterizado por la presencia de marcas de indumentaria, locales de diseño y propuestas gastronómicas.

La elección de Palermo Soho responde al perfil comercial de la zona, que reúne tanto marcas internacionales como emprendimientos independientes. Por el momento, la empresa no confirmó otras ubicaciones en Argentina ni anticipó cuántas sucursales podría abrir en una segunda etapa.

Qué vende El Ganso, la marca española que llega al país

El Ganso es una firma de moda que se caracteriza por combinar prendas clásicas con diseños contemporáneos. Su catálogo internacional incluye camisas, remeras, pantalones, camperas, abrigos, vestidos, zapatillas y diferentes accesorios.

Uno de sus productos más representativos son las zapatillas de estilo urbano, que contribuyeron a consolidar la identidad de la marca durante sus primeros años. También ofrece prendas de vestir que buscan combinar elegancia y comodidad, con una estética informal y detalles de color.

La compañía comenzó su recorrido comercial en España en 2006 y posteriormente expandió su presencia a otros mercados europeos y latinoamericanos. Actualmente cuenta con alrededor de 175 puntos de venta, entre tiendas propias, franquicias y espacios comerciales dentro de grandes establecimientos.

Todavía no se dieron a conocer los precios que tendrán sus productos en Argentina, ni se confirmó qué parte del catálogo internacional estará disponible en el primer local de Palermo.

El plan de expansión de El Ganso en América Latina

La apertura argentina se enmarca en el plan estratégico de la compañía para el período 2026-2028, que contempla una mayor presencia internacional, el desarrollo de sus colecciones femeninas y el fortalecimiento de sus canales digitales.

Argentina se convertirá en el séptimo mercado latinoamericano de El Ganso, que ya opera en Chile, México, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia. En este último país, la firma inauguró durante 2026 una tienda en el centro comercial El Retiro, en Bogotá.

La empresa cerró 2025 con una facturación de 78 millones de euros y proyecta alcanzar los 84 millones durante 2026. Su objetivo es llegar a los 102 millones de euros en 2028, apoyándose en una expansión gradual y acuerdos con operadores locales.

Con su próxima inauguración en Palermo, El Ganso sumará una nueva alternativa al mercado argentino de indumentaria, en momentos en que distintas compañías internacionales buscan ampliar su presencia comercial en el país.