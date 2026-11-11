Una reconocida cadena de comida rápida abrió su primer negocio en Pilar

La cadena estadounidense inauguró una sucursal en Palmas. La apertura suma 30 empleos y amplía la oferta gastronómica de la zona

La cadena estadounidense de comida rápida KFC continúa ampliando su presencia en Argentina y sumó un nuevo restaurante en la provincia de Buenos Aires. La compañía eligió el shopping Palmas del Pilar para instalar su primer local dentro del partido de Pilar, en una apertura programada para el martes 10 de noviembre que forma parte de su estrategia de expansión en el mercado argentino.

El desembarco representa una nueva incorporación a la oferta gastronómica de uno de los centros comerciales más conocidos de la zona norte del Gran Buenos Aires. La apertura contempla la generación de 30 nuevos puestos de trabajo y se produce en un contexto de renovación de la propuesta comercial del shopping, que durante los últimos meses incorporó distintas marcas nacionales e internacionales.

La llegada de KFC también refleja el crecimiento que viene experimentando la compañía en el país. La firma, reconocida mundialmente por su pollo frito, cuenta con más de 60 sucursales distribuidas en Argentina y busca consolidar su presencia mediante nuevas aperturas, especialmente en puntos comerciales de alto tránsito.

Dónde queda el nuevo KFC de Pilar y cuáles son sus horarios

El restaurante está ubicado en el primer piso de Palmas del Pilar, dentro del patio de comidas del centro comercial situado en Las Magnolias 754, a la altura del kilómetro 50 del ramal Pilar de la autopista Panamericana.

De acuerdo con la información publicada por el shopping, el establecimiento funciona todos los días de 10 a 24 horas, lo que permite acceder a su propuesta gastronómica tanto durante el almuerzo como por la noche.

Para la inauguración, la empresa había anunciado distintas actividades especiales, entre ellas música a cargo de un DJ, entrega de artículos promocionales y regalos para el primer cliente que ingresara al restaurante. También estaba prevista la presencia del Coronel Sanders, la figura que identifica internacionalmente a la cadena.

Si bien KFC ya tenía presencia en el corredor norte de Panamericana, esta apertura representa su primer desembarco dentro del distrito de Pilar. La compañía cuenta, por ejemplo, con un establecimiento en Tortugas Open Mall, ubicado en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

Qué se puede comer en KFC y cuáles son las novedades del menú

La especialidad de KFC es el pollo frito, preparado mediante una receta que, según la empresa, combina 11 hierbas y especias. Su propuesta gastronómica incluye diferentes alternativas basadas en este producto, tanto para consumo individual como para compartir.

Entre los productos característicos de la cadena se encuentran:

Piezas de pollo frito: una de las especialidades tradicionales de la marca.

Baldes de pollo: presentaciones pensadas para compartir entre varias personas.

Sándwiches de pollo: diferentes combinaciones con pan, vegetales y aderezos.

Tiras de pollo: una alternativa sin hueso que forma parte de su oferta habitual.

Acompañamientos: opciones como papas fritas y otros productos que complementan los combos.

Durante 2026, la compañía avanzó con una renovación de su propuesta gastronómica en Argentina, incorporando tiras de pollo de mayor tamaño y actualizando la estética de sus restaurantes.

Por el momento, no se difundió una lista específica de precios para el nuevo establecimiento de Pilar, por lo que los valores deberán consultarse directamente en el local o en los canales oficiales de la cadena.

KFC sigue creciendo en Argentina y apuesta por nuevas aperturas

Kentucky Fried Chicken fue fundada en Estados Unidos en 1952 por Harland Sanders, conocido popularmente como el Coronel Sanders. Con el paso de las décadas, la empresa se convirtió en una de las cadenas de comida rápida más reconocidas internacionalmente.

Su historia en Argentina tuvo una primera etapa durante la década de 1980, cuando abrió un restaurante en Recoleta que posteriormente cerró. La marca regresó al país en 2013, con una sucursal en el shopping Alto Palermo, y desde entonces avanzó con su expansión.

Actualmente, KFC supera los 60 locales en el mercado argentino. La apertura en Palmas del Pilar se suma a ese crecimiento y refuerza la apuesta por centros comerciales de la provincia de Buenos Aires, con una nueva alternativa gastronómica y la incorporación de personal.