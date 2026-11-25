La parrilla alcanzó el puesto 22 entre los mejores restaurantes de carne del mundo y recibe propuestas para expandirse a Brasil, EE.UU. y Europa

Fogón, la parrilla argentina entre las mejores del mundo, tiene dos locales en Palermo y ya recibió propuestas de inversores interesados en llevar la marca al exterior. Actualmente, factura alrededor de $350 millones mensuales y sus dueños analizan oportunidades en Brasil, Estados Unidos y algunos países de Europa. Es un caso exitoso que se acopla a la tendencia que inauguró el gran referente de la parrilla argentina que es furor entre turistas: Don Julio.

El interés por llevar la marca a otros mercados llegó después de varios reconocimientos internacionales. Sin embargo, los socios todavía no cerraron acuerdos y, por el momento, tampoco tienen previsto sumar nuevos restaurantes en la Argentina.

Antes de abrir la parrilla, Alex Pels organizaba cenas para turistas extranjeros en un departamento alquilado en Recoleta. En 2011, junto a un amigo inglés, comenzó a recibir visitantes que aprendían a preparar empanadas y alfajores, tomaban mate y conocían algunas de las costumbres argentinas. Un año después, la actividad se trasladó a Palermo bajo el nombre The Argentine Experience.

La experiencia con turistas fue el punto de partida para desarrollar un restaurante dedicado al asado argentino. A diferencia de las parrillas tradicionales, el formato está organizado alrededor de menús degustación que se preparan a la vista de los clientes, sentados frente al fuego. Aunque en principio atrajo principalmente a visitantes extranjeros, con el tiempo también comenzó a recibir público argentino.

La experiencia previa fue el punto de partida para abrir una parrilla con un formato diferente al tradicional.

Cuál fue la inversión inicial y cómo llegó Fogón a tener 2 restaurantes en Palermo

En 2018, Alex Pels, Danielle Jenster y el chef Sebastián Cardamoni abrieron el primer Fogón en Palermo, con una inversión de aproximadamente u$s50.000. Los tres ya se conocían por otros trabajos vinculados con la gastronomía y decidieron asociarse para abrir su propio restaurante.

Pels había trabajado durante varios años en el sector turístico. Nació en la Argentina, pasó parte de su infancia en Atlanta, Estados Unidos, y regresó a Buenos Aires a los 12 años. Estudió Relaciones Públicas y trabajó en bares de hostels y hoteles de cinco estrellas. Jenster, nacida en Copenhague, también tenía un vínculo con el país desde chica por los viajes familiares a Mendoza, donde su padre y su tío desarrollaban un proyecto vitivinícola. Estudió una maestría en marketing y management y trabajó en empresas tecnológicas.

La pareja ya había desarrollado distintos proyectos gastronómicos en Buenos Aires, en los que Cardamoni participaba como asesor. Esa experiencia previa fue el punto de partida para abrir una parrilla con un formato diferente al tradicional.

Durante los primeros años, los socios reinvirtieron parte de las ganancias en el restaurante. Con el aumento de la demanda después de la pandemia, el espacio comenzó a quedar chico y tuvieron que decidir si incorporaban más turnos o sumaban otro local.

A medida que conocierpn nuevos productores y descubrieron productos y razas, los socios empezaron a probar e incorporar cambios

En enero de 2023 inauguraron su segunda sede sobre la calle Gorriti, también en Palermo. La apertura les permitió recibir más clientes sin modificar la duración de las cenas.

"Después de la pandemia apostamos al crecimiento y nos encontramos con una decisión de hacer dos turnos, acortando la experiencia, o abrir otro local. Elegimos crecer en espacio para mantener el tiempo que requiere nuestra propuesta", explicaron.

Cuánto cuesta comer en Fogón

El restaurante ofrece dos menús degustación, Tasting Menu y Chef's Counter, con precios que parten de los $131.000 y $218.000 por persona. El primero incluye nueve pasos y dura dos horas y cuarenta minutos, mientras que el segundo contempla 14 pasos y se extiende durante tres horas y media.

La primera opción incluye:

Berenjena al rescoldo con ricotta cítrica

Provoleta con fruta a la plancha

Mollejas con tomates rostizados

Morcilla con chutney de membrillo y manzana

Chorizo con morrón al rescoldo

Asado braseado al papillote

Matambre de cerdo con salsa de ají amarillo

Marucha roja ahumada con piña de pino

Ojo de bife con puré de boniatos

Panqueques con dulce de leche y frutos rojos patagónicos

El restaurante ofrece dos menús degustación, Tasting Menu y Chef's Counter, con precios que parten de los $131.000 y $218.000 por persona

La segunda opción incorpora otros productos argentinos, además de la carne:

Humita norteña con queso parmesano y tomillo

Provoleta con berenjena al rescoldo

Langostinos patagónicos con manteca de ajo y paprika

Pescado patagónico con crema de arvejas

Cordero pampeano con quinoa crocante

Asado braseado al papillote

Ceja ahumada con piña de pino

Ojo de bife con papines andinos

Sorbet de yerba mate con lima y granos de cacao

Panqueques con dulce de leche

"El menú fue evolucionando a lo largo del tiempo. A medida que conocimos nuevos productores y descubrimos productos y razas, empezamos a probar e incorporar cambios", explicó Sebastián Cardamoni, chef y socio fundador de Fogón.

Los socios también preparan un espacio privado de investigación dedicado a la carne, el fuego y los productos argentinos. No estará abierto al público y estará destinado al desarrollo de nuevas preparaciones y técnicas de cocción.

Fogón tiene dos locales en Palermo y ya recibió propuestas de inversores interesados en llevar la marca al exterior.

Cuáles son los planes de sus dueños para llevar Fogón al exterior

De acuerdo con la edición 2026 del ranking World's 101 Best Steak Restaurants publicada en su sitio oficial, Fogón alcanzó el puesto 22, 13 lugares por encima de la edición anterior. La parrilla también fue reconocida por Tripadvisor en los premios Travelers' Choice de alta cocina y figura entre los restaurantes recomendados por la Guía Michelin de Buenos Aires.

Los reconocimientos llegaron acompañados de propuestas de inversores y grupos gastronómicos interesados en abrir locales fuera de la Argentina. Aunque los socios mantuvieron conversaciones con distintos interesados, todavía no concretaron ningún acuerdo.

"Vemos mucho potencial en Brasil, Estados Unidos y algunos mercados de Europa. Hemos analizado distintas oportunidades, pero todavía no encontramos al socio adecuado", explicaron.

La posibilidad de abrir en otros países está vinculada con las características del servicio, que exige una participación cercana de los responsables en la cocina y la atención al público.

En 2026, Fogón alcanzó el puesto 22 del ranking World's 101 Best Steak Restaurants, 13 lugares por encima de la edición anterior

"Es un proyecto que exige mucha atención. Nos cuesta imaginarlo bajo un esquema de franquicias que no nos permita mantener ese cuidado. Cualquier expansión tiene que respetar el recorrido de la marca y la experiencia que construimos", señalaron.

Además de Fogón, Pels y Jenster desarrollaron otros proyectos vinculados con la gastronomía y el turismo. Entre ellos figuran The Argentine Experience, con cenas para extranjeros; Sherpa Food Tours, que organiza recorridos gastronómicos; y Secreto Tango Society, dedicado a encuentros privados alrededor del tango.