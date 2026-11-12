Stanley Black & Decker cerró su fábrica en San Luis y los trabajadores tomaron la planta

El cierre de la fábrica en Justo Daract expone el impacto de la importación asiática y la crisis del empleo en el sector manufacturero

Stanley Black & Decker confirmó el cierre definitivo de su planta de discos abrasivos en Justo Daract, San Luis. La multinacional estadounidense despidió a 61 trabajadores en una decisión que sacude a la industria metalúrgica argentina.

El establecimiento fabricaba discos para cortar hierro y pulir soldaduras. Productos que abastecían tanto al mercado local como a varios países de la región. Pero la competencia china, la caída de Brasil y el freno de la construcción terminaron por sellar su destino.

Los empleados mantienen una protesta dentro de la fábrica. Exigen cobrar las indemnizaciones completas en un solo pago, sin cuotas ni fraccionamientos. La empresa asegura que ofreció abonar el 100%, pero el sindicato no confía en que se concrete sin garantías.

La planta de Justo Daract estaba especializada en discos abrasivos de uso industrial, profesional y doméstico. Era uno de los establecimientos con los que Stanley Black & Decker buscaba abastecer el mercado argentino y exportar a la región.

"Stanley Black & Decker confirma el cierre de su planta industrial en Justo Daract, provincia de San Luis. La planta fabricaba discos abrasivos, uno de los múltiples productos del portafolio local de la compañía", informó la firma en un comunicado oficial.

La multinacional remarcó que el cierre no implica su salida de Argentina. Continuará operando comercialmente en el país, aunque sin producción local de este tipo de productos.

"El cierre implica la desvinculación de los 61 empleados que trabajan en la planta. Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes. Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión", sostuvo.

Por qué cerró la fábrica: China, Brasil y la caída de la construcción

La competencia de productos importados desde China fue uno de los factores centrales. Los discos fabricados en San Luis enfrentaban serias dificultades para competir en precio tanto en el mercado argentino como en otros países de la región, según fuentes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) citadas por Infobae.

A esa presión se sumó el deterioro del mercado brasileño. Brasil era el principal destino comercial de la producción, pero la demanda externa cayó y dejó a la planta sin su cliente más importante.

Stanley Black & Decker intentó reorientar sus ventas hacia clientes argentinos. Pero la estrategia no logró compensar la pérdida de volumen ni recuperar la competitividad del establecimiento.

El contexto local tampoco ayudó. Buena parte de los discos abrasivos producidos en Justo Daract se destinaba a maquinaria y actividades vinculadas con la construcción. Un sector que atraviesa una fuerte contracción en medio del freno de la obra pública y la debilidad de la actividad económica.

La combinación de menores exportaciones, mayor competencia importada y caída del consumo industrial terminó por comprometer la continuidad de la operación. Una planta pensada originalmente para sustituir importaciones y abastecer mercados regionales dejó de producir poco más de una década después de su puesta en marcha.

Despidos sorpresivos y toma de la planta por las indemnizaciones

El cierre tomó por sorpresa a los empleados. Según fuentes con conocimiento del caso citadas por Infobae, los 61 trabajadores se enteraron de los despidos cuando llegaron a la fábrica el martes. Fueron recibidos por personal de seguridad, abogados y representantes de Recursos Humanos.

Hasta ese momento, ni operarios ni administrativos habían recibido una comunicación previa sobre la decisión. La noticia cayó como un balde de agua fría en una localidad donde la fábrica representaba una fuente de empleo estable.

Desde entonces, los trabajadores permanecen dentro del establecimiento mediante una toma pacífica. El principal punto de conflicto es la modalidad de pago: AOMA rechaza que las compensaciones se abonen en dos cuotas y exige que cada empleado reciba el monto completo en una única transferencia, con el objetivo de garantizar el cobro efectivo de las indemnizaciones.

La empresa, por su parte, aseguró que cumplirá con sus obligaciones laborales. También prometió brindar asistencia a los afectados durante la transición.

"Estamos enfocados en garantizar una transición ordenada para todos los empleados afectados y nos comprometemos a acompañar a cada persona durante este proceso, cumpliendo íntegramente con las obligaciones legales aplicables junto a un apoyo para la reinserción laboral. Cabe aclarar que desde el primer momento de la notificación se ofreció el pago de las indemnizaciones al 100% para todos los colaboradores", indicó en su comunicado.

La diferencia entre las partes se concentra en cómo se concretará el pago. Mientras la compañía sostiene que reconoció la totalidad de las compensaciones legales, el gremio reclama garantías de que los trabajadores recibirán el dinero sin fraccionamientos.

De una inversión millonaria al cierre: el golpe a la industria metalúrgica

La historia de la planta se remonta a 2013. Ese año, Stanley Black & Decker anunció una inversión de u$s100 millones para poner en marcha dos establecimientos en la Argentina.

El proyecto buscaba reemplazar la importación de discos abrasivos que llegaban desde Alemania y Taiwán. También apuntaba a aumentar la producción local y desarrollar exportaciones hacia Brasil, Chile y Uruguay.

Trece años después, esa apuesta terminó en un cierre que refleja las dificultades estructurales de la industria argentina. El contexto macroeconómico cambió radicalmente desde aquella inversión inicial.

El cierre se produce en un escenario de fuerte deterioro para la industria metalúrgica. Según el último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector acumuló una caída de producción del 5,3% entre enero y septiembre de 2026.

Pero hay un dato aún más preocupante. La utilización de la capacidad instalada llegó a apenas 40,2%. Es el nivel más bajo para ese período desde el inicio de la serie en 2016.

La entidad industrial identificó a la competencia de productos importados entre las principales dificultades que enfrentan las empresas, especialmente en segmentos como fundición, equipos eléctricos y otros productos metálicos, un escenario que explica por qué establecimientos como el de Justo Daract no logran sostener la producción.

En ese contexto, el cierre de Stanley Black & Decker en San Luis refleja las dificultades de una parte importante de la industria argentina. Sostener la producción y el empleo frente a la menor demanda y la presión de las importaciones se vuelve cada vez más complicado.

La planta que nació para sustituir importaciones terminó cerrada por la competencia de productos importados. Una paradoja que resume buena parte de los desafíos que enfrenta el sector industrial en la Argentina.