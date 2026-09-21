La industria metalúrgica acumuló una baja de 5,6% y opera con 39,6% de capacidad

La actividad metalúrgica cayó 6,1% interanual en agosto, acumuló una baja de 5,6% en 2026 y las plantas operaron con apenas 39,6% de capacidad

La industria metalúrgica utilizó menos de la mitad de su capacidad productiva durante agosto y cerró el mes con nuevos indicadores de retroceso. El nivel de utilización de las plantas quedó en 39,6%, mientras que la producción registró una baja de 6,1% interanual y de 3,9% frente a julio.

El dato de capacidad instalada representa una de las principales señales de debilidad del sector. En comparación con agosto del año pasado, el indicador descendió 5,2 puntos porcentuales. En otras palabras, seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar.

Las cifras corresponden al informe mensual elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Con el resultado de agosto, la actividad acumuló una contracción de 5,6% en los primeros ocho meses de 2026.

ADIMRA ubicó el nivel de utilización registrado entre los más bajos de la serie histórica y lo comparó con los valores observados durante la salida de la pandemia, en 2020.

Industria metalúrgica: el empleo cayó 2,5% y crece la cautela empresarial

La menor actividad no quedó limitada a las estadísticas de producción. En agosto, el empleo de las empresas metalúrgicas disminuyó 2,5% interanual y mostró además una baja del 0,3% respecto de julio.

El frente financiero presenta otro indicador de presión para las compañías. El relevamiento detectó que el 10,3% de las firmas tiene atrasos en sus obligaciones, lo que representa aproximadamente a una de cada diez empresas del sector.

Las perspectivas inmediatas tampoco anticipan un cambio marcado en la tendencia. De cara al próximo trimestre, el 68,1% de las empresas no espera incrementar su producción.

El grupo se divide entre un 46,8% que proyecta mantener su nivel de actividad y un 21,3% que prevé una nueva disminución. En sentido contrario, el 32% de las compañías espera producir más.

Según ADIMRA, las mejoras previstas son en su mayoría leves y parten, además, de niveles de actividad que ya se encuentran deprimidos.

Qué ramas metalúrgicas sufrieron las mayores caídas

El resultado de agosto mostró que el retroceso atravesó a prácticamente todo el entramado de la industria.

Bienes de capital fue el segmento con la mayor caída interanual, de 11,1%, seguido por Fundición, con un descenso de 7,9%. En ambos casos, las empresas mencionaron la falta de pedidos y la debilidad de la demanda entre las principales dificultades.

También terminaron agosto con números negativos:

Carrocerías, remolques y semirremolques : -6,6%.

: -6,6%. Autopartes : -6,4%.

: -6,4%. Otros Productos de Metal: -4,7%.

-4,7%. Equipos y Aparatos Eléctricos: -4,4%.

-4,4%. Equipamiento Médico: -3,2%.

-3,2%. Maquinaria Agrícola: -2,7%.

Esta última actividad presentó diferencias entre empresas. Mientras algunas recibieron un impulso derivado de la demanda estacional del agro, otras informaron menores niveles de ventas y pedidos.

Al observar las cadenas de valor, el resultado fue todavía más uniforme: por segundo mes seguido, ninguna de las actividades relevadas mostró una variación positiva.

El mayor retroceso correspondió a Consumo Final, con -9,6%. Después se ubicaron:

Construcción (-8,2%)

(-8,2%) Agrícola (-7,9%)

(-7,9%) Minería (-6,4%)

(-6,4%) Petróleo y Gas (-4,4%)

(-4,4%) Energía Eléctrica (-3,2%)

(-3,2%) Alimentos y Bebidas (-2,6%)

(-2,6%) Automotriz (-1,1%)

El mapa provincial también muestra un escenario negativo

La pérdida de actividad se extendió a las principales provincias metalúrgicas. Entre Ríos encabezó las bajas, con un descenso interanual de 8,8%, seguida por Córdoba (-7,8%), Buenos Aires (-7,3%), Santa Fe (-4,4%) y Mendoza (-0,8%).

El comportamiento de cada distrito estuvo determinado por factores diferentes.

En Entre Ríos, el desempeño de Bienes de capital tuvo una incidencia significativa en el resultado. En Córdoba, el retroceso estuvo asociado a Autopartes, Bienes de capital y determinados segmentos de Maquinaria Agrícola.

Las empresas de Buenos Aires señalaron una menor cantidad de pedidos y una mayor competencia de productos importados. Allí, las principales bajas se produjeron en Bienes de capital, Equipos Eléctricos y Otros Productos de Metal.

En Santa Fe, los resultados negativos de Equipos Eléctricos y Bienes de capital fueron parcialmente contrarrestados por mejoras puntuales en Maquinaria Agrícola.

Mendoza tuvo la caída más moderada, de 0,8%. El descenso de Otros Productos de Metal fue compensado en parte por el desempeño de empresas de Bienes de capital que recibieron nuevos contratos y retomaron operaciones que habían sido postergadas.

Agosto dejó una industria con baja producción y capacidad ociosa

El balance del mes combina varios indicadores que muestran la magnitud del freno industrial: la producción cayó 6,1% interanual, la capacidad utilizada quedó en 39,6%, el empleo retrocedió 2,5% y una parte de las empresas comenzó a registrar atrasos en sus obligaciones.

Al mismo tiempo, las expectativas para el trimestre siguiente siguen divididas, aunque la mayoría de las compañías no contempla aumentar su producción. Con una utilización de planta cercana al 40%, el sector afronta los próximos meses desde un nivel de actividad considerablemente inferior al de un año atrás.