Logró consensuar condiciones para poder reperfilar su pasivo con los bancos que suspenden acciones judiciales mientras negocia el acuerdo definitivo

La meta es preservar el negocio vitivinícola de la empresa ante el estrés financiero.

Es un entendimiento inicial; faltan cerrar detalles y negociar con otros acreedores y proveedores.

Bodegas Bianchi alcanzó un acuerdo preliminar con algunos de sus acreedores financieros sobre las principales condiciones para reestructurar su millonaria deuda, tras meses de intensas negociaciones.

La compañía mendocina informó que existe un entendimiento sobre los términos financieros y legales de la operación, que contempla la suspensión de acciones judiciales hasta la firma definitiva.

La novedad fue comunicada el pasado 11 de noviembre a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante un hecho relevante en el cual también se explica que el cierre del deal todavía depende de completar la negociación y suscribir los documentos correspondientes, además de cumplir las condiciones previstas para este tipo de operaciones.

El anuncio incorpora un resultado concreto al proceso de reordenamiento que la empresa puso en marcha a comienzos de año, teniendo en cuenta que los acuerdos anteriores le habían permitido conseguir tiempo para negociar, mediante una suspensión temporal de acciones y su posterior prórroga.

Ahora, Bianchi comunicó que logró consensuar las principales condiciones de la reestructuración de una deuda bancaria superior a los $17.000 millones, según los registros del Banco Central, correspondientes a abril pasado, distribuida entre más de una decena de entidades.

Ese importe corresponde a una fecha anterior al nuevo entendimiento que no es todavía público ya que Bianchi no informó el saldo actualizado de sus obligaciones ni precisó qué monto quedará comprendido en la operación.

Las condiciones del entendimiento

La compañía señaló que el acuerdo preliminar fue alcanzado con el apoyo y la colaboración de las entidades financieras involucradas.

La presentación se refiere a "determinados acreedores financieros", sin identificar a los participantes ni el porcentaje de la deuda que representan, por lo que el documento no permite establecer que exista una adhesión de la totalidad de los acreedores.

Tampoco se difundieron los nuevos vencimientos, las tasas de interés, los períodos de gracia o la eventual aplicación de quitas.

Lo acordado hasta ahora son las principales condiciones financieras y legales, que deberán quedar plasmadas en la documentación definitiva.

Mientras se desarrolla ese trabajo, el entendimiento prevé la suspensión de cualquier tipo de acción judicial hasta la firma del acuerdo definitivo.

Su alcance es financiero ya que todavía queda sin resolver un acuerdo equivalente con proveedores comerciales, que también habían formado parte de las conversaciones iniciales para reorganizar los pasivos.

De la pausa al consenso

El antecedente central de la negociación fue informado el ocho de junio pasado cuando Bianchi comunicó que había obtenido la adhesión de sus acreedores financieros a una oferta de standstill.

El término en inglés que significa "quedarse quieto» o «suspensión temporal", se utiliza para describir un pacto contractual mediante el cual las partes acuerdan congelar la situación actual durante un tiempo determinado.

Su objetivo principal es ganar tiempo y mantener la estabilidad para negociar una solución definitiva sin que ninguna de las partes tome medidas unilaterales o agresivas.

En el caso de Bianchi, ese mecanismo establecía un período de suspensión de acciones y el compromiso de negociar de buena fe el reperfilamiento de los pasivos financieros de la sociedad.

Una vez finalizado el plazo, la empresa informó que había acordado una prórroga con sus acreedores, que las conversaciones presentaban un grado significativo de desarrollo y que la extensión tenía como objetivo completar un acuerdo integral.

El nuevo anuncio agrega el consenso preliminar sobre los términos de la operación y muestra cómo la negociación pasó de los acuerdos para disponer de tiempo a una definición de sus principales condiciones, aunque la firma y la implementación siguen pendientes.

El peso del endeudamiento

En este sentido, la información publicada por iProfesional en junio pasado, sobre la base de los registros del BCRA, mostraba al Supervielle como principal acreedor bancario, con aproximadamente $4.998 millones.

Le seguían Macro, con $2.056 millones; Banco Provincia, con $1.936 millones; ICBC, con $1.709 millones; Comafi, con $1.604 millones, y Banco Nación, con cerca de $1.538 millones.

El listado también incluía a BBVA, Galicia, Industrial, Bibank y Santander, entre otras entidades.

La reorganización de los pasivos de Bianchi había sido comunicada en febrero pasado, cuando el directorio reconoció un escenario de estrés financiero.

La compañía atribuyó esa situación al contexto macroeconómico y a su impacto sobre la industria vitivinícola y, frente a ese cuadro, resolvió iniciar un proceso de reordenamiento y reperfilamiento de pasivos con el propósito declarado de preservar el valor del negocio.

Para preparar el programa contrató a Southern Cone Partners y Ernst & Young como asesores financieros, y al estudio Beccar Varela como asesor legal.

El trabajo debía desarrollarse junto con la gerencia y el directorio y contemplar un plan estratégico y financiero integral que, entre los objetivos figurara optimizar el uso de los recursos y sostener el negocio a largo plazo.

En esa instancia, Bianchi informó conversaciones tanto con proveedores comerciales como con acreedores financieros para acordar un plazo de gracia que le permitiera completar el programa.

La empresa planteó que buscaba alcanzar consensos con las distintas partes involucradas, entre ellas empleados, proveedores, acreedores y accionistas.

La presentación también había anticipado el mecanismo previsto para atender el último pago de capital de las Obligaciones Negociables (ON), Serie I, Clase II, cuyo vencimiento estaba fijado para el 8 de febrero.

Bianchi informó entonces que ese compromiso sería afrontado por las entidades garantes, en proporción a las obligaciones asumidas en el prospecto del 30 de enero de 2023.

El documento aclaraba que los tenedores no debían efectuar requerimiento alguno para activar ese mecanismo.

Un mercado con diferencias por categoría

La reorganización de Bianchi se desarrolla en un sector que presenta comportamientos distintos según el tipo de vino si se tienen en cuenta los datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que muestran que las ventas al mercado interno acumularon una baja del 0,2% entre enero y septiembre pasados, frente al mismo período del año anterior.

Dentro de ese resultado, los vinos varietales retrocedieron un 18,1%, mientras que los vinos sin mención varietal crecieron un 8,7% y los espumosos aumentaron un 4,7%.

En septiembre, la comercialización total disminuyó un 4,7% interanual, con los varietales bajando un 14,3% y los despachos en botella un 9,4%.

Bianchi se encuentra dentro de las bodegas que sufrió el impacto de esta caída y su directorio pretende poder reestructura la deuda para mantener el negocio operativo, teniendo en cuenta que se trata de una añeja bodega, que fue fundada en 1928 en San Rafael, Mendoza, por Valentín Bianchi, quien había llegado desde Italia en 1910.

Su proyecto comenzó con una bodega a la que llamó El Chiche y su hijo Enzo continuó el negocio y desarrolló etiquetas como Don Valentín Lacrado y Bianchi Particular.

La trayectoria de la compañía también incluye a la familia Stradella y el paso de cuatro generaciones por la actividad.

Con presencia productiva en San Rafael y el Valle de Uco, la bodega desarrolló un portafolio de vinos y espumantes y declara presencia comercial en más de 40 países.

La preservación de ese negocio fue uno de los objetivos que el directorio planteó al iniciar el reordenamiento financiero.