La apertura a nuevos prestadores del servicio incorpora un nuevo negocio tecnológico que concentrará las reservas y los cobros en una sóla plataforma

La prueba piloto durará un año y no tendrá costo directo para el gobierno ni el usuario.

CABA licita una plataforma centralizada para gestionar turnos, pagos y el historial de la VTV.

La apertura organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a talleres y concesionarios incorpora un negocio para las empresas que administran plataformas tecnológicas y de cobro.

Por lo menos así surge de analizar una licitación organizada por la administración porteña que dirige Jorge Macri para contratar un único operador de un sistema que unificará el otorgamiento de los turnos, gestionará sus pagos y concentrará los antecedentes de las inspecciones de vehículos livianos ya que las estaciones dedicadas a vehículos pesados tendrán un régimen diferenciado de información y conectividad.

La convocatoria quedó establecida en la Resolución 239/SECT/26, publicada el 12 de noviembre en el Boletín Oficial porteño y las propuestas deberán presentarse antes del 26 de noviembre próximo e incluir un plan con el plazo necesario para poner en funcionamiento la plataforma.

La empresa seleccionada recibirá una autorización para una prueba piloto de un año, contado desde el inicio de la operación y su función será conectar la oferta de las estaciones con las reservas de los usuarios, la cobranza mediante un proveedor de servicios de pago y las liquidaciones a los establecimientos.

El esquema contempla comisiones y cargos acordados comercialmente entre los participantes, también dispone que la plataforma no tendrá un costo directo para los usuarios y que la autorización no implicará erogaciones para el gobierno porteño.

La selección busca resolver una condición pendiente de la apertura del servicio ya que la Secretaría de Transporte porteña reconoce que todavía no funciona un sistema central validado y que esa indefinición impide a los talleres planificar inversiones y demora la incorporación efectiva de nuevos prestadores.

Cómo funcionará el cobro de turnos y las comisiones

El llamado Sistema Informático Centralizado tendrá funciones que exceden la administración de una agenda ya que, por ejemplo, deberá integrar los sistemas de las estaciones, conservar los antecedentes de las revisiones y gestionar la consulta de certificados y obleas digitales.

En el circuito comercial, centralizará la cobranza de los turnos reservados a través de la plataforma mediante un proveedor de servicios de pago (PSP) y cada operación quedará vinculada con la reserva, la planta elegida, el importe abonado y el estado del pago.

El mecanismo comprenderá la recaudación y la liquidación de los fondos a cada estación, con deducción de las comisiones y cargos pactados contractualmente con los prestadores intervinientes.

En el caso de los plazos de acreditación, las condiciones de liquidación y el tratamiento de cancelaciones y devoluciones se establecerán en los acuerdos comerciales correspondientes, mientras que cada planta deberá poder consultar el detalle de sus cobros, comisiones, ajustes, devoluciones y liquidaciones.

La norma define las funciones del operador, pero deja los valores de las comisiones y otras condiciones económicas sujetos a esos acuerdos, por lo cual todavía no permite calcular cuánto representará ese negocio ni cuál será el ingreso del prestador tecnológico.

Por separado, la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y la Seguridad Vial aprobará el costo del derecho de emisión de la oblea identificatoria y del certificado de aprobación, importe que deberá estar incluido en el precio que cada estación cobre por la revisión.

Qué cambia en los talleres y la libre competencia de precios

El proceso licitatorio se basa en la decisión del gobierno porteño de abrir el negocio de la VTV a talleres y concesionarios habilitados, anunciada en agosto pasado mediante la Ley 6.963.

Ese cambio amplía el universo de posibles talleres prestadores, que deberán acreditar las condiciones técnicas y obtener la autorización correspondiente antes de comenzar a operar.

Como ya informó iProfesional al analizar la apertura del negocio a nuevos prestadores, el esquema incorpora la libertad de precios y la posibilidad de competir mediante la ubicación de las estaciones, los horarios y la disponibilidad de atención.

La norma también previó la habilitación progresiva de nuevos talleres en función del vencimiento de los contratos existentes, además de la libertad tarifaria, mientras que la actual convocatoria busca seleccionar al operador de la plataforma necesaria para implementar el nuevo esquema.

En el caso de la reglamentación operativa, llegó con la Resolución 176/SECT/26, publicada el 21 de agosto, que creó el Registro Único de Talleres de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y Calificados y aprobó las condiciones para las estaciones.

El trámite oficial de inscripción permite solicitar el alta y la habilitación de una nueva estación y está dirigido a talleres, concesionarios e importadores que cuenten con las instalaciones y el equipamiento necesarios.

Luego, en septiembre pasado, la Resolución 200/SECT/26 estableció que las solicitudes de inscripción se tramiten mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

En el caso de la convocatoria actual, llega cerca del vencimiento de las prórrogas destinadas a sostener el servicio durante la transición, teniendo en cuenta que las concesiones de la VTV fueron extendidas por 60 días corridos desde el 1° de octubre pasado mediante la Resolución 213/SECT/26.

Cómo podrán comparar precios y turnos los automovilistas

La plataforma que se está licitando deberá permitir que el automovilista consulte en un mismo lugar la oferta de las estaciones y elija según precio, cercanía y disponibilidad.

Cada alternativa mostrará la planta, su ubicación, la fecha y hora disponibles, la distancia respecto de la referencia indicada por el usuario y el valor correspondiente a la franja seleccionada.

Los filtros podrán utilizarse de manera individual o combinada, además de que el conductor también podrá modificar el orden de los resultados y de que el precio tendrá que exhibirse antes de confirmar la reserva, al igual que las promociones, su vigencia y las eventuales restricciones.

El sistema conservará el valor y las condiciones ofrecidas al momento de la confirmación y cada establecimiento podrá cargar y actualizar directamente sus precios, horarios y capacidad de atención.

En ese sentido, la plataforma deberá registrar las modificaciones y presentar la información de manera homogénea, además de conservar un historial de tarifas por planta, fecha y franjas de una hora.

Ese registro incluirá el valor inicial de cada franja y los cambios posteriores, con identificación del momento en que se realizaron para que la comparación pueda permitir identificar diferencias entre ofertas.

Cuáles son los requisitos de neutralidad para la plataforma

El pliego de la licitación también informa que la concentración de reservas y pagos estará acompañada por obligaciones para evitar que la plataforma favorezca a determinados establecimientos.

En ese sentido, el sistema no podrá alterar, restringir ni priorizar la oferta de ninguna planta y se asegurará de que todas las estaciones puedan acceder en iguales condiciones técnicas y económicas.

En el caso de la asignación de turnos, deberá responder a la capacidad de atención, los horarios, los precios y los servicios declarados por cada establecimiento.

La plataforma también tendrá que permitir el bloqueo de nuevas reservas para una o más estaciones cuando se configuren incumplimientos que podrá activarse automáticamente, bajo condiciones definidas por la autoridad, o de manera manual mediante usuarios autorizados.

Se aclara que ese bloqueo no cancelará turnos previamente confirmados ni impedirá emitir la documentación de verificaciones ya realizadas y que el proveedor tendrá prohibido utilizar la información para fines distintos de los previstos en el régimen, cederla o comercializarla.

El historial que deberá acompañar al vehículo

La base común que se formará a partir de esta nueva plataforma también permitirá que el cambio de estación no interrumpa los antecedentes de una unidad.

La Secretaría de Transporte fundamenta esa obligación en el riesgo de que un vehículo rechazado en una planta se presente en otra que desconozca las fallas detectadas, por lo cual busca que las estaciones de VTV puedan consultar el historial autorizado antes de comenzar una revisión.

Además, se aclara que las reverificaciones quedarán vinculadas con la inspección original y conservarán los rechazos y sus causas y que la plataforma también centralizará la validación de beneficios y exenciones y permitirá controlar la gratuidad de las reverificaciones cuando corresponda.

La norma también advierte que ninguna estación podrá emitir el certificado de aprobación ni la oblea de un vehículo liviano sin que su inspección haya sido registrada en el sistema central.

En este sentido, la consulta mediante código QR deberá reflejar el estado vigente de la documentación, incluidas sus rectificaciones, anulaciones o reemplazos.

La Ciudad tendrá acceso a las mediciones originales, sus unidades, los responsables de cada etapa y las modificaciones efectuadas sobre los registros y también podrá detectar diferencias entre la información conservada por una planta y la recibida por la plataforma.

Entre los desvíos que los fundamentos de la resolución buscan prevenir aparecen las tasas de aprobación atípicas y los certificados emitidos sin una revisión registrada.

Cuánto durará la prueba piloto del nuevo sistema de VTV

Las empresas interesadas deberán acreditar representación legal y presentar documentación sobre la arquitectura del sistema, sus mecanismos de seguridad, la integración con las estaciones, los procedimientos de auditoría y los planes de continuidad.

La Secretaría de Transporte podrá solicitar información complementaria y una demostración en un entorno de prueba en la cual la empresa deberá comprobar, entre otros aspectos, que la plataforma conserve los registros, evite certificados duplicados, permita reconstruir las operaciones y pueda recuperarse ante interrupciones.

La licitación será ganada por la empresa que mejor cumpla las condiciones requeridas pero se le otorgará un permiso precario, revocable y limitado al objeto de la prueba piloto, con una duración de un año desde la puesta en funcionamiento, aunque y podrá prorrogarse bajo las condiciones del Código de Tránsito y Transporte.

En el mismo sentido, se aclara que la empresa seleccionada no adquirirá un derecho a continuar ni una preferencia en el procedimiento que eventualmente se realice para adoptar el sistema definitivo.

Cuando termine el plazo, el prestador deberá transferir la base completa en un formato abierto y documentado y colaborar durante 90 días corridos para asegurar la continuidad del servicio.