Giuliano Simeone y sus hermanos se meten en un negocio en expansión fuera del fútbol

Giuliano, Giovanni y Gianluca apuestan al negocio del coleccionismo con Game Bros Collection, sumando cartas y merchandising codiciado por fans

El futbolista Giuliano Simeone encontró una nueva forma de canalizar sus pasiones. Con sus dos hermanos, Gianluca y Giovanni, lanzaron Game Bros Collection, un emprendimiento dedicado al coleccionismo de cartas y productos exclusivos.

Los tres hijos de Diego "Cholo" Simeone y Carolina Baldini dieron el salto. Dejaron por un momento el fútbol de lado para meterse de lleno en un mercado que no para de crecer.

Un negocio que mueve millones en todo el mundo

El negocio del coleccionismo viene en alza. Las cartas de edición limitada y los productos exclusivos mueven millones en todo el mundo. Los hermanos Simeone apuestan a reunir distintas líneas de coleccionismo bajo una misma plataforma, ofreciendo desde cartas de Pokémon hasta piezas vinculadas al deporte.

La propuesta llegó a las redes sociales con fuerza. Game Bros Collection ya tiene perfil propio y publicaciones que muestran parte del catálogo que ofrecen.

El coleccionismo no es algo nuevo para Giuliano, Gianluca y Giovanni. Los tres vienen juntando cartas y artículos desde chicos.

Lo que antes era un hobby personal ahora se transformó en un emprendimiento comercial. La decisión de profesionalizar esa pasión llega en un momento donde el mercado del coleccionismo experimenta un crecimiento sostenido, con cada vez más personas interesadas en artículos exclusivos y de edición limitada.

Qué venden los hermanos Simeone en su nuevo emprendimiento

El catálogo de Game Bros Collection apunta a varios frentes. La base del negocio está en las cartas coleccionables, especialmente las vinculadas a Pokémon.

Esta franquicia japonesa es una de las más buscadas por coleccionistas. Las cartas raras de Pokémon llegan a cotizar cifras millonarias en subastas internacionales.

Pero los hermanos Simeone no se quedaron solo con Pokémon. También sumaron productos de One Piece, una de las series japonesas con mayor expansión global.

Las cartas y artículos de esta franquicia tienen un mercado fiel. Los fanáticos buscan completar colecciones y conseguir piezas exclusivas que no se encuentran en cualquier lado.

La oferta incluye cajas especiales, sobres de edición limitada y productos para quienes recién arrancan en el mundo del coleccionismo. La idea es cubrir desde el aficionado casual hasta el coleccionista experimentado.

Las cartas deportivas también tienen su lugar en Game Bros Collection

Además del entretenimiento y la cultura pop, los hermanos Simeone incluyeron una línea deportiva. Esta categoría reúne cartas temáticas vinculadas a competencias como la Champions League y el torneo del fútbol español, manteniendo viva su conexión con el deporte que los vio crecer.

El mercado de las tarjetas deportivas es un universo aparte. Los coleccionistas buscan fichas de jugadores legendarios, ediciones especiales de partidos históricos y cartas autografiadas.

Este rubro combina pasión futbolera con inversión. Algunas cartas se revalorizan con el tiempo, especialmente si el jugador tiene una carrera destacada.

Los Simeone conocen bien ese mundo. Crecieron rodeados de fútbol y saben qué buscan los fanáticos del deporte.

La incorporación de esta línea les permite llegar a un público más amplio. No solo a los que buscan cartas de anime o videojuegos, sino también a los que siguen de cerca el fútbol europeo.

Los directos en redes, la nueva estrategia de Game Bros Collection

Game Bros Collection no se limita solo a vender productos. Los hermanos Simeone anunciaron que harán transmisiones en vivo para mostrar parte de sus colecciones y novedades.

Esta dinámica viene creciendo entre futbolistas. Nicolás Tagliafico es uno de los que comparte en sus redes sus cartas de Pokémon y de fútbol.

Los directos permiten generar cercanía con los seguidores. Muestran piezas exclusivas, abren sobres en vivo y comentan sobre el mercado del coleccionismo.

Es una forma de darle un toque personal al negocio. Los hermanos pueden mostrar qué cartas tienen, contar anécdotas sobre cómo empezaron a coleccionar y dar consejos a quienes recién arrancan.

Aún no revelaron cuándo será el primer directo ni qué mostrarán exactamente. Pero la expectativa ya está instalada entre los seguidores que empiezan a seguir la cuenta.

Game Bros Collection arranca así su camino en un mercado competitivo pero en expansión. Los hermanos Simeone apuestan a que su pasión por el coleccionismo se transforme en un negocio rentable más allá de las canchas.