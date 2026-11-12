Más de 70 shoppings lanzan descuentos de hasta 50% por tres días

Una nueva campaña de promociones llegará a centros comerciales de todo el país. Qué días se realizará, cuáles participan y cómo aprovechar las ofertas

Los principales shoppings de Argentina se preparan para una nueva campaña de descuentos que buscará impulsar las ventas antes de las fiestas de fin de año. Se trata de Black Shopping Days, una iniciativa que reunirá a más de 70 centros comerciales de todo el país, con promociones especiales en indumentaria, calzado, accesorios y otros productos. La propuesta se desarrollará durante tres jornadas consecutivas y coincidirá con el tradicional Black Friday.

La campaña tendrá lugar el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026, impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC). Entre los participantes se encuentran algunos de los establecimientos comerciales más importantes de Buenos Aires y del interior. En el caso de los centros administrados por IRSA, ya se anunciaron liquidaciones de hasta el 50% de descuento en locales seleccionados.

La iniciativa apunta a incentivar el consumo en los establecimientos físicos, permitiendo que los compradores recorran las tiendas, comparen precios y accedan a beneficios durante el último fin de semana de noviembre. Si bien todavía no se difundieron todas las promociones de las marcas participantes, ya existe un listado de shoppings que confirmaron su adhesión.

Qué shoppings tendrán descuentos de hasta el 50% en noviembre

IRSA, uno de los principales operadores de centros comerciales de Argentina, confirmó la participación de 16 establecimientos distribuidos en distintas provincias. Según las bases y condiciones oficiales, los locales adheridos ofrecerán liquidaciones de hasta el 50%.

En la Ciudad de Buenos Aires participarán:

Alto Palermo

Abasto Shopping

DOT Baires Shopping

Alcorta Shopping

Patio Bullrich

Distrito Arcos

En la provincia de Buenos Aires, los centros comerciales confirmados son:

Alto Avellaneda

Soleil Premium Outlet

Terrazas de Mayo

Los Gallegos Shopping, en Mar del Plata

La campaña también llegará al interior del país, con la participación de:

Córdoba Shopping , en Córdoba.

Alto Rosario , en Santa Fe.

Ribera Shopping , en Santa Fe.

Alto Noa , en Salta.

Mendoza Shopping , en Mendoza.

Alto Comahue, en Neuquén.

Estos establecimientos forman parte de la campaña anunciada por IRSA, aunque no serán los únicos participantes. La Cámara Argentina de Shopping Centers informó que la iniciativa tendrá alcance nacional y reunirá a más de 70 centros comerciales.

Black Shopping Days: cuándo empiezan las ofertas y cómo aprovecharlas

En los shoppings las condiciones oficiales establecen un horario de 10 a 22 horas para acceder a los descuentos anunciados. Durante esos tres días, los locales participantes ofrecerán liquidaciones de hasta el 50%, aunque el porcentaje dependerá de cada comercio y de los artículos seleccionados. Esto significa que no todos los productos ni todas las marcas tendrán necesariamente la misma rebaja.

Los establecimientos adheridos estarán identificados con un sticker especial de la promoción. Además, cada tienda podrá establecer condiciones particulares sobre los medios de pago aceptados, la disponibilidad de productos y los beneficios aplicables.

Por ese motivo, antes de concretar una compra será importante consultar las condiciones de cada oferta y verificar si existen restricciones o promociones que no puedan combinarse con otros descuentos.

La campaña coincide con el Black Friday, una fecha comercial que se originó en Estados Unidos y que se extendió a numerosos países. En Argentina, distintas cadenas y marcas suelen aprovechar esta jornada para ofrecer rebajas y promociones especiales.

Con más de 70 shoppings involucrados y rebajas anunciadas de hasta el 50%, Black Shopping Days se perfila como una de las principales acciones comerciales de noviembre, especialmente para quienes buscan adelantar compras de fin de año.