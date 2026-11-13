La aerolínea apuesta a destrabar en la justicia su reorganización financiera y recuperar los ingresos necesarios para sostener el regreso al mercado

Es vital para su regreso y operación como aerolínea lowcost.

La Cámara decidirá el cambio. Buscan reestructurar su gran deuda para su viabilidad.

Flybondi está a punto de abrir una nueva etapa judicial que le permita destrabar su reestructuración y preparar el regreso al mercado aerocomercial.

Tras recusar a al juez Guillermo Mario Pesaresi, inicialmente a cargo del Juzgado en lo Comercial N 24 donde tramitaba su pedido de apertura del concurso preventivo de acreedores, la empresa consiguió que la causa pase provisionalmente a manos de Francisco Robledo, titular del Juzgado Comercial N 25.

El cambio permite continuar el trámite requerido por los abogados de Flybondi para apartar al primer magistrado de la causa que tramita bajo la carátula "FB Líneas Aéreas S.A. s/Concurso Preventivo", expediente COM 20311/2026, que fue abierta el 2 de octubre pasado sin que hasta ahora se haya abierto el proceso concursal.

En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial debe resolver en los próximos días el pedido de apartamiento definitivo del juez Pesaresi.

El Tribunal puede optar por aceptar la solicitud del Estudio Grispo y dejar firme el traspaso de la causa al juez Robledo, o también puede ordenarle a Pesaresi que deje de demorar los trámites y falle a favor de la apertura del concurso preventivo.

Más allá de la decisión final de la Cámara, la expectativa de la compañía es acelerar la decisión ya que considera indispensable el proceso concursal para poner en marcha un plan de reestructuración de su millonaria deuda y, de ese modo, recuperar capacidad de volver a operar como lowcost.

Tal como anticipó este medio, la aerolínea presentó la recusación al juez del concurso de Flybondi para avanzar en la causa. Así, el objetivo de la empresa sigue siendo conseguir el marco judicial para reorganizar el pasivo y generar recursos con los que financiar la recuperación comercial.

Si bien ahora el expediente tiene otro magistrado para conducir esa instancia, todavía quedan pendientes la apertura del concurso y la resolución de la Cámara sobre la recusación, dos decisiones distintas pero que condicionan el recorrido judicial de la aerolínea.

Traspaso del concurso de Flybondi al juzgado comercial N° 25

La documentación judicial a la que accedió iProfesional confirma que Pesaresi ordenó formar un incidente para tramitar la recusación con causa presentada por FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera bajo la marca Flybondi.

El juez dispuso que ese incidente fuera elevado con su descargo y con las actuaciones principales a la Mesa de Entradas de la Cámara Comercial, para la asignación del juzgado que debe continuar interviniendo.

Otra constancia, firmada por el prosecretario administrativo Tomás M. Allende, dejó asentada la remisión del expediente junto con el incidente de recusación, identificado como COM 20311/2026/2, y el incidente COM 20311/2026/1.

En este sentido, Robledo deberá atender las cuestiones que correspondan al trámite principal mientras se sustancia el planteo contra Pesaresi.

Cabe aclarar que según lo dispuesto en la actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que, ante una recusación con causa de un juez de primera instancia, las actuaciones pasan al siguiente en el orden del turno o al subrogante legal para continuar su sustanciación.

Se propone algo como: ""según lo dispuesto en la «actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación»"" o bien ""conforme al «texto de la Ley 17454»""."

Para Flybondi, la prioridad inmediata es obtener una definición sobre su presentación concursal, pendiente desde el 2 de octubre, teniendo en cuenta que un eventual cambio de intervención abre una oportunidad para que ese examen continúe ante otro juez.

Necesidad de Flybondi de liberar fondos operacionales

La necesidad de que se aceleren las instancias judiciales se cruza de manera directa con el proyecto de recuperación que quiere encarar Flybondi y que vincula la reorganización de las deudas con la posibilidad de volver a generar ingresos.

La compañía busca retomar las ventas y disponer de recursos para afrontar los gastos necesarios para volar mientras negocia el pago de sus obligaciones anteriores.

La estrategia apunta a evitar que las ejecuciones por esas deudas absorban la recaudación destinada a combustible, mantenimiento, remuneraciones y servicios aeroportuarios.

En este sentido, la apertura del concurso permitiría encauzar el tratamiento colectivo del pasivo, con los controles correspondientes, mientras que los efectos sobre las ejecuciones y los embargos dependen de las reglas del procedimiento y de las decisiones judiciales aplicables.

Si bien el pase del expediente no modifica por sí mismo esas medidas, su relevancia para el negocio reside en que otro magistrado podrá examinar las peticiones pendientes y resolver sobre la apertura cuando estén dadas las condiciones.

La empresa apuesta a que esa instancia acorte los tiempos de su reorganización para establecer de una vez una fecha concreta de reinicio de los vuelos y la programación de rutas y frecuencias.

Exigencias del juez Pesaresi que motivaron la recusación de Flybondi

La recusación contra Pesaresi surgió de las diferencias sobre las exigencias documentales que el juez formuló antes de pronunciarse sobre el concurso.

Según su planteo, la amplitud de los requerimientos, los plazos fijados y las consecuencias previstas ante una respuesta insuficiente convertían el examen inicial en un obstáculo desproporcionado para acceder al procedimiento.

En ese contexto, la aerolínea cuestionó dos resoluciones, del 30 de octubre y del 6 de noviembre.

La primera decisión exigió información contable, financiera, societaria, laboral y operativa en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de tener por desistida la presentación.

Entre los pedidos figuraban copias de libros de actas y registros de acciones, la reconstrucción de las tenencias accionarias y datos sobre las sociedades que participan en el capital.

También se requirió explicar un plan sustentable para superar la crisis.

La segunda resolución amplió las exigencias sobre trabajadores y extrabajadores, con referencia a un término de 24 horas y, en este caso, la compañía objetó la posibilidad material de reunir, revisar y conciliar esa información adicional dentro del tiempo concedido.

El juzgado fundamentó sus requerimientos en observaciones sobre la documentación y en la necesidad de esclarecer la situación patrimonial, laboral y societaria.

La controversia pasa por determinar qué información debe estar completa antes de abrir el concurso y qué investigaciones pueden desarrollarse después, con intervención de la sindicatura.

Esos cuestionamientos de la empresa son los que forman parte del planteo que deberá examinar la Cámara.

El pasivo de Flybondi de $609.589 millones en el concurso

Flybondi pidió la apertura del concurso preventivo mediante un escrito presentado por el Estudio Grispo y, como ya informó iProfesional al dar cuenta de esa presentación, la aerolínea llegó a la situación actual tras el anuncio del concurso preventivo en octubre. La compañía llegó a esa instancia después de una fuerte reducción de sus operaciones, con deudas fiscales, comerciales y laborales, embargos y reclamos de proveedores y pasajeros.

Según la información publicada por este medio el 8 de octubre, Flybondi declaró pasivos por $609.589 millones frente a activos por $176.103 millones.

Se trata del monto de referencia del pasivo informado en aquella documentación ya que la determinación de los créditos que finalmente sean reconocidos deberá realizarse mediante los mecanismos del procedimiento concursal, si se dispone su apertura.

Entre las obligaciones consignadas aparecen $21.528 millones en sueldos a pagar y $27.833 millones en aportes y contribuciones pendientes, además de reclamos de proveedores vinculados con combustible, servicios aeroportuarios, transporte e infraestructura tecnológica.

El fuerte deterioro financiero requiere que la empresa pueda negociar los compromisos acumulados y conseguir recursos para financiar la operación futura.

Disputa entre los fondos Cartesian Capital y COC Global Enterprise

El expediente judicial también tiene como antecedente el conflicto entre COC Global Enterprise y Cartesian Capital Group, que iProfesional reconstruyó antes de la presentación concursal.

En agosto, COC intimó a Cartesian a intervenir para normalizar la situación societaria y financiera de Flybondi.

El grupo afirmó haber destinado más de u$s70 millones durante el último año para sostener las operaciones y colaborar con la reestructuración de determinados pasivos.

En ese reclamo, sostuvo que había actuado como aportante financiero y no como accionista, estableciendo una distinción que puso en discusión quién contaba con las facultades societarias para adoptar las decisiones necesarias frente a la crisis.

En el caso de Cartesian, es uno de los inversores que acompañaron el proyecto desde antes del comienzo de los vuelos.

Se trata de un fondo inversor fundado por Peter Yu y con sede en Nueva York, que lideró en 2017 una ronda de financiamiento de u$s75 millones para la aerolínea que comenzó a operar en la Argentina en 2018.

Hasta que dejó de volar, su propuesta combinó tarifas básicas con servicios adicionales contratados por separado y tuvo una primera etapa asociada al aeropuerto de El Palomar.