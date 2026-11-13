Manzano compró Burger King en Argentina y llevará la cadena a las estaciones Shell

Tras ser parte de la compra de las estaciones de servicio de Shell, el empresario mendocino concretó otra importante adquisición

Esta es otra importante compra de Manzano, sumándose a sus recientes adquisiciones clave.

Después de haber sido parte de la compra de las estaciones de servicio de Shell en la Argentina y de formar parte del desembarco de Edenor en Metrogas, José Luis Manzano cerró otra importante transacción que incrementa el pool de empresas que viene formando en los últimos años.

Tal como anticipó Iprofesional, a través de Integra, el empresario mendocino desembarca en la operación argentina de Burger King al haber concretado la adquisición de la cadena al grupo Alsea.

Este viernes por la noche se confirmó la firma de un acuerdo vinculante entre el holding mexicano y el nuevo comprador. De todas formas, el convenio se encuentra sujeto a una serie de autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales en este tipo de transacciones.

De todos modos, nada hace suponer que no se termine de concretar el traspaso de la operación que le daría a Manzano el control sobre una red de 107 locales entre propios y franquiciados que Burger King opera en el mercado local.

El 17 de octubre pasado este medio informó en exclusiva sobre la intención del ex ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem para sumar la cadena de fast food a su grupo empresario con el objetivo de llevar la cadena de hamburguesas a las estaciones de servicio Shell.

La propuesta consiste en conectar ambos negocios para ampliar la presencia de Burger King y sumar una oferta gastronómica capaz de atraer clientes a los establecimientos de la red de combustibles.

Una plataforma para crecer

La compra de Burger King incorpora una estructura comercial en funcionamiento y abre la posibilidad de buscar ubicaciones dentro de una red con presencia nacional.

El vínculo de Manzano con Shell pasa por Sígnar Energy, la sociedad que opera los activos adquiridos a Raízen de la cual el empresario es accionista con el 20% del capital, mientras que el trader suizo Mercuria controla otro 60% y la distribuidora eléctrica Edenor el 20% restante.

La participación del empresario en ambos negocios facilita el planteo de la iniciativa, pero la selección de las estaciones de servicio en las que se abrirán locales de la cadena de fast food depende del espacio disponible y de la demanda de cada ubicación.

La convivencia con Shell Select, que ya comercializa alimentos y bebidas, también forma parte de esas definiciones.

La competencia por cada parada

La idea de Manzano es competir de manera directa con el formato ideado por YPF y Arcos Dorados, operadora de McDonald’s, que permite reunir restaurantes y tiendas Full en un mismo predio.

El desafío comercial consiste en sumar público durante el almuerzo y la cena, además de atender a quienes llegan para cargar combustible.

La operación llega después del primer fracaso de Alsea en vender la cadena en 2025 cuando no las ofertas recibidas no cumplieron sus expectativas.

Hace unos meses, apareció Manzano con su propuesta que para el propio empresario representa un salto de escala dentro de sus inversiones gastronómicas, que ya incluían proyectos como Gurisa y La Tupiña.

En el caso de Burger King, Alsea operaba su red de locales a través de la sociedad Fast Food Sudamericana que administra 107 restaurantes de la marca que está presente en el país desde 1989.

La adquisición no transfiere la propiedad mundial de Burger King, que pertenece a Restaurant Brands International sino que cambia de manos el negocio que explota la cadena en la Argentina, con su estructura operativa y sus relaciones comerciales.

En este sentido, los contratos de franquicia son una parte central de esa estructura ya que esos acuerdos habilitan el uso de la marca y del sistema comercial en ubicaciones determinadas, con un plazo habitual de 20 años desde la apertura.

Un comprador serial

El acuerdo por Burger King se suma a una serie de operaciones con las que Manzano amplió durante este año su presencia en combustibles y servicios públicos, tanto mediante sus vehículos de inversión como a través de Edenor, que controla junto con Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Uno de los movimientos centrales fue su participación en el negocio argentino que pertenecía a la sociedad brasileña Raízen y que comprende la refinería de Dock Sud, la red de 892 estaciones de servicio Shell, la planta de lubricantes de Barracas e instalaciones de abastecimiento y logística.

La nueva estructura opera bajo la denominación Sígnar Energy y conserva el uso de la marca Shell mediante una licencia.

La otra gran operación acordada durante este 2026 es la compra a YPF del 70% de Metrogas y del 5% de Metroenergía por u$s780 millones.

Esta transacción incorpora al proyecto de expansión de Edenor una distribuidora que atiende a más de 2,4 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano.

El crecimiento también tiene un frente minero, teniendo en cuenta que Edenor posee participaciones del 40% en Polimetales del Noroeste, vinculada con exploración de cobre, y del 15% en Integra Recursos Naturales Minerales, enfocada en litio.

Ambas inversiones están radicadas en Catamarca y fueron valuadas en conjunto en $55.988 millones.

La empresa, además, constituyó en octubre Edenor Inversiones SAU para adquirir y administrar participaciones en otras compañías.