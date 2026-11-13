La empresa alimenticia de lo familia Pérez Companc combina marcas reconocidas y capacidad industrial en un año de expansión hacia nuevas categorías

Se enmarca en su ambicioso plan de expansión con varias adquisiciones recientes.

Molinos Río de la Plata acaba de firmar un acuerdo para comprar Tía Maruca en la Argentina y en otros países donde la tradicional marca de galletitas tiene presencia.

La empresa del grupo presidido por Luis Pérez Companc anunció la operación este viernes 13 de noviembre, pocos días después de completar la incorporación de una planta en Tucumán para desarrollar su negocio de galletitas.

La decisión conecta dos movimientos de su desembarco en esa categoría si se tiene en cuenta que primero adquirió instalaciones y sumó personal para producir y ahora acordó incorporar una marca que ya tiene presencia en las góndolas y una trayectoria entre los consumidores argentinos.

El acuerdo fue firmado con Tía Maruca Argentina S.A. y el anuncio agrega otra operación a un año de expansión para la compañía de Rosario, Pilar y Luis Pérez Companc, que incorporó negocios de alimentos y vinos, compró capacidad industrial y acordó su ingreso en productos de limpieza y cuidado del hogar.

La escala detrás de la marca

El antecedente inmediato a esta nueva transacción es la adquisición de una planta del Complejo Alimenticio San Salvador, ubicada en Banda del Río Salí, Tucumán el 2 de noviembre pasado, con la transferencia del personal afectado a su funcionamiento.

Las instalaciones de esa planta permiten elaborar crackers, galletitas dulces, rellenas y bizcochos, además de disponer de infraestructura para recibir y moler trigo, fabricar, envasar y almacenar productos.

Con esa compra, Molinos obtuvo una base industrial para desarrollar la categoría en tanto que el acuerdo por Tía Maruca suma una identidad comercial existente a ese proyecto.

Al respecto, Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, explicó en un comunicado que el objetivo es preservar los atributos de la marca y ampliar su alcance mediante la estructura de la alimenticia.

"Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares", sostuvo el ejecutivo.

El valor de un nombre propio

En el informe, la empresa también destacó la calidad y la receta artesanal como atributos de Tía Maruca.

En ese sentido, Pablo Tamburo, quien intervino en representación de la parte vendedora, vinculó el acuerdo con la tarea realizada para recuperar la posición comercial de Tía Maruca.

"Cumplido el objetivo de revitalizar y reposicionar la marca entre las principales firmas de galletitas del país comienza el proceso de venta", explicó.

Para Molinos, la incorporación amplía una cartera que ya abarca distintos momentos del consumo cotidiano teniendo en cuenta que la compañía participa en pastas, arroz, aceites, harinas, rebozadores, congelados, yerba mate, snacks y vinos, entre otras categorías.

Entre sus marcas se encuentran Matarazzo, Lucchetti, Don Vicente, Gallo, Gallo Snacks, Granja del Sol, Cocinero, Exquisita, Blancaflor, Preferido, La Salteña, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha.

En el caso de Tía Maruca, aporta un nombre desarrollado específicamente en galletitas y la ampliación de su llegada a los hogares es uno de los objetivos expresados por Molinos para la nueva etapa.

Una trayectoria de cambios

La empresa fue fundada en 1998 por Alejandro Ripani y construyó su presencia comercial con productos como pepas, surtidos y bizcochos.

Su expansión estuvo acompañada por inversiones industriales y, posteriormente, por dificultades financieras pero en el 2019, ingresó en concurso preventivo, con una deuda que entonces se estimaba en $300 millones.

En 2024 cambió su estructura accionaria teniendo en cuenta que Argensun Foods, el grupo dueño de Pipas, adquirió el 50% del capital y tomó el control operativo y estratégico de la marca.

El ingreso del nuevo abrió una etapa de reorganización y durante este año también cambió la relación con la fábrica de Albardón, en San Juan que quedó bajo otra administración y se desvinculó de la marca.

Más negocios bajo el mismo grupo

La operación se incorpora a una serie de adquisiciones con las que Molinos amplió su cartera durante este 2026.

Los movimientos abarcaron alimentos de origen vegetal, vinos y capacidad productiva, además del acuerdo para ingresar en limpieza y cuidado del hogar.

El 31 de julio informó el cierre de la adquisición de NotCo, una sociedad que opera en la Argentina y Uruguay en el mercado de productos de origen vegetal.

Luego, el 31 de agosto comunicó el cierre de la adquisición de activos de Bodega Etchart con la que sumó las marcas de vino Etchart y Cafayate y, de ese modo, amplió su plataforma vitivinícola, donde ya participaba con Nieto Senetiner, Cadus y Ruca Malen, además de su asociación en Viña Cobos.

En tanto, el 28 de octubre, acordó adquirir el 100% de Grupo Ayudín en la Argentina, Uruguay y Paraguay, transacción que comprende marcas de limpieza y cuidado del hogar como Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton.

Recursos para sostener la expansión

El crecimiento de la oferta de productos de Molinos también estuvo acompañado por una reorganización de activos de la alimenticia.

El 2 de noviembre, concretó la venta de las instalaciones de acopio, molienda y refinación de su complejo Santa Clara, en Rosario, donde conservó la fábrica de envasado de aceites.

Según explicó en su último balance, esa desinversión le permite concentrar recursos en las marcas de consumo masivo y destinar fondos a su expansión.