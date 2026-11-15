El empresario respaldó la campaña y alertó que la compañía podría perder acuerdos estratégicos que dependían de la confianza personal de su fundador

La salida de Jensen Huang de Nvidia provocó una reacción que trascendió a los empleados y accionistas de la compañía. Elon Musk se sumó al reclamo para que el histórico fundador vuelva a ocupar el cargo de CEO y advirtió que su ausencia podría tener consecuencias directas sobre algunos de los negocios más importantes de la fabricante de chips.

La campaña, denominada "Apoya a Jensen", ya superó las 100.000 firmas y reúne adhesiones de accionistas, trabajadores actuales y exempleados de Nvidia, además de destacados referentes de la industria tecnológica.

Musk confirmó públicamente que respalda la iniciativa a través de X. "Hay una petición en marcha para reincorporar a Jensen y yo también la estoy firmando", escribió el empresario, CEO de Tesla y SpaceX.

El mensaje de Elon Musk en X en el que confirma que firmó la petición para que Jensen Huang vuelva a Nvidia.

Elon Musk busca que Jensen Huang recupere su puesto de CEO en Nvidia.

Pero su apoyo no quedó limitado a una adhesión simbólica. En otra publicación, explicó por qué considera que la salida de Huang puede representar un problema para Nvidia: la capacidad del empresario para construir relaciones comerciales y garantizar acuerdos estratégicos con proveedores.

Por qué Elon Musk quiere que vuelva Jensen Huang a Nvidia

El argumento de Musk apunta a uno de los activos menos visibles de Nvidia: la red de relaciones comerciales que Huang construyó durante más de tres décadas al frente de la compañía.

"Jensen gestionó brillantemente la cadena de suministro de Nvidia, pero muchos de esos acuerdos eran un apretón de manos con Jensen, no un contrato escrito", sostuvo Musk.

Y advirtió sobre las posibles consecuencias de su salida: "Sin Jensen, al menos algunos de esos acuerdos críticos se perderán".

El tuit de Elon Musk sobre los acuerdos comerciales de Nvidia que podrían quedar en riesgo tras la salida de Huang.

El empresario puso el foco así en la importancia de los vínculos personales dentro de una industria en la que la disponibilidad de componentes, la capacidad de fabricación y los acuerdos de suministro resultan fundamentales para sostener el crecimiento.

Nvidia depende de una extensa red de fabricantes y proveedores para producir sus procesadores, utilizados en centros de datos y sistemas de inteligencia artificial. Entre sus socios estratégicos se encuentra Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), responsable de fabricar buena parte de sus chips más avanzados.

Musk también hizo referencia a su propia experiencia comercial con Huang. Contó que, cuando el fundador de Nvidia le daba su palabra sobre la entrega de capacidad de cómputo o cuando le pedía acelerar la provisión de componentes, siempre cumplía.

Según explicó, los pedidos de compra podían formalizarse posteriormente, pero nunca dudó de que el compromiso asumido se concretaría.

La advertencia de Musk introduce una dimensión empresarial en una crisis que hasta ahora estuvo dominada por las controversias personales y las sospechas de espionaje. Su planteo es que Nvidia podría perder parte de la confianza construida con sus socios si Huang deja de estar al frente de las negociaciones.

No obstante, Musk no identificó contratos específicos que estén en riesgo ni confirmó que la compañía haya perdido acuerdos comerciales como consecuencia de la salida de su fundador.

Una petición con más de 100.000 firmas para que vuelva el fundador de Nvidia

La iniciativa para recuperar a Huang reunió adhesiones de importantes figuras del sector tecnológico.

Además de Musk, entre los firmantes aparecen Amjad Masad, CEO de Replit; Blake Scholl, CEO de Boom Supersonic; y Garry Tan, director ejecutivo de Y Combinator.

Según la información difundida por los organizadores, la lista incluye accionistas de Nvidia, empleados actuales y exempleados de la compañía.

En una carta abierta dirigida al consejo de administración, los impulsores de la campaña cuestionaron las circunstancias en las que se produjo la salida del empresario y reclamaron que pueda continuar al frente de Nvidia mientras se desarrolla la investigación.

"No se nos han mostrado pruebas que corroboren la acusación de espionaje", señalaron.

Y agregaron: "Después de treinta y tres años dedicando su alma y corazón a NVIDIA, Jensen merece un debido proceso, no la justicia por mano propia".

Los organizadores sostienen que el directorio tomó la decisión sin una investigación suficiente ni un procedimiento que le permitiera a Huang defenderse.

También reclaman que la compañía informe el alcance y los plazos de la investigación y presente pruebas concretas antes de adoptar una decisión definitiva sobre su futuro.

"La campaña no considera las acusaciones de espionaje como hechos probados ni da por sentadas las conclusiones de la investigación", aclararon.

La petición también recibió el respaldo de trabajadores de Nvidia. Uno de los firmantes, que se identificó como ingeniero de la compañía, calificó a Huang como una pieza esencial para el desarrollo de la empresa.

"Sus asuntos privados no son de mi incumbencia, y si sus acciones infringieron nuestro código de conducta, habrá que tomar medidas al respecto. Por favor, reincorpórenlo y denle un trato justo", expresó.

La campaña, sin embargo, tuvo algunas irregularidades: entre los nombres registrados aparecieron referencias a "Tim Cruise", aparentemente por Tom Cruise, y "Xi Jingping", en alusión al presidente chino Xi Jinping. Los organizadores reconocieron que estaban trabajando para eliminar las firmas falsas.

Por qué Jensen Huang dejó de ser el CEO de Nvidia

Huang, cofundador de Nvidia en 1993, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración en medio de una controversia por sus relaciones personales y una investigación sobre posibles vínculos con una operación de inteligencia extranjera.

El episodio tomó mayor dimensión después de que trascendieran informes sobre una relación extramatrimonial con Alice Huang, una ejecutiva tecnológica vinculada a Megaspeed International, con sede en Singapur.

Un informe de octubre de The New York Times indicó que funcionarios de inteligencia estadounidenses sospechaban que la ejecutiva podía actuar como espía para el Gobierno chino. Beijing rechazó esas acusaciones y, hasta el momento, no existe una conclusión oficial que confirme esa hipótesis.

La controversia también se profundizó tras conocerse informes sobre otra relación de Huang con una ejecutiva de Nvidia, según publicó Reuters.

En ese contexto, el consejo de administración abrió una investigación para determinar si el empresario había sido víctima de una operación de inteligencia extranjera.

Tras su salida, la compañía designó a Colette Kress, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como CEO interina, mientras avanza la búsqueda de un sucesor permanente.

La eventual reincorporación de Huang dependerá de las decisiones del directorio. Mientras tanto, el respaldo público de Musk suma presión sobre una compañía que enfrenta un desafío que va más allá de encontrar un nuevo CEO: preservar las relaciones comerciales y la confianza que su fundador construyó durante 33 años.