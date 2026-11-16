La nueva estructura separa la propiedad de la prestación del servicio y organiza el vínculo entre los socios que compraron la distribuidora de agua

Después de haberse adjudicado la compra del 90% de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), los nuevos dueños de la mayor prestadora de agua potable y saneamiento de la Argentina constituyeron Compañía de Aguas del Plata S.A.

Se trata del holding que concentrará su participación accionaria cuando se complete el traspaso de la concesionaria a mediados de diciembre próximo.

La nueva sociedad reúne a PHX Aqua AR B.V.; Rowing; Arcos Saneamento e Participações y Transclor y su constitución fue formalizada mediante una escritura del 12 de noviembre y publicada este lunes 16 en el Boletín Oficial de la Nación, con un capital inicial de $300 millones.

Aguas del Plata será la sociedad propietaria del paquete accionario del grupo que ofreció pagar u$s340,2 millones por el 90% de AySA, superando al consorcio compuesto por Roggio Roas; Hidrosan Capital; Aguas del Plata; Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, que había ofertado US$285 millones.

Por ahora, la creación de esta nueva sociedad no implica el cambio de nombre para AySA que seguiría conservando su denominación y su función como prestadora.

El aviso no establece un cambio de nombre de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ni su reemplazo por otra compañía encargada del servicio sino que este holding se incorpora a una operación que tiene adjudicatarios y precio definidos.

Mediante la Resolución 1818/2026, el Ministerio de Economía adjudicó el paquete estatal al consorcio por u$s340,2 millones, frente a los u$s285 millones ofrecidos por el grupo encabezado por Roggio.

Como informó iProfesional sobre la postergación del traspaso de AySa, el cierre se trasladó para el 17 de diciembre a pedido de los compradores, que solicitaron más tiempo para completar la revisión documental y las actuaciones necesarias.

La firma del contrato, el pago y los actos societarios para asumir la conducción forman parte de ese proceso.

Quiénes son los socios de Aguas del Plata y qué experiencia aportan

En el caso de Aguas del Plata, cuyo nombre coincide con el de otra sociedad que formó parte del grupo encabezado por Roggio, su estatuto establece como objeto exclusivo adquirir, mantener y ejercer los derechos correspondientes a las acciones que tenga en AySA.

Para cumplir esa función, podrá realizar las operaciones jurídicas, financieras, societarias y administrativas necesarias para adquirir, conservar y financiar su participación.

También ejercerá los derechos derivados de esas acciones, entre ellos intervenir y votar en las asambleas de la prestadora.

La sede social fue fijada en Miñones 2177, primer piso, departamento A, en la Ciudad de Buenos Aires y la sociedad tendrá una duración de 99 años desde su inscripción en el Registro Público y cerrará sus ejercicios económicos cada 31 de marzo.

Los cuatro integrantes del consorcio tendrán participaciones en Aguas del Plata y esta sociedad concentrará el paquete del 90% de AySA correspondiente al comprador, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP).

Por su parte, los $300 millones suscriptos al constituir el holding corresponden a su capital inicial cuya mayor participación está en manos de PHX Aqua AR B.V., con el 55%, equivalente a $165 millones.

En tanto Rowing tiene el 20%, por $60 millones; Arcos Saneamento e Participações reúne el 15%, equivalente a $45 millones; y Transclor participa con el 10%, por $30 millones.

El capital está representado por 300 millones de acciones ordinarias, nominativas y no endosables, de un peso de valor nominal y con derecho a un voto por acción y se distribuyen en cuatro clases, una para cada socio.

PHX tiene las acciones de clase A; Rowing, las de clase B; Arcos, las de clase C; y Transclor, las de clase D.

El estatuto establece que cada clase elige un director titular y puede designar un suplente, con mandatos de tres ejercicios, por lo cual, cada integrante cuenta con representación en el directorio, aunque sus participaciones en el capital sean diferentes.

Infraestructura y operación sanitaria

Entre los integrantes argentinos del holding aparece Rowing, vinculada con Walter Román, dedicada desde hace más de tres décadas a servicios de infraestructura y con una actividad que comprende ingeniería, ejecución de obras y mantenimiento.

El otro socio local es Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, que desarrolla desde 1992 negocios de elaboración, distribución y comercialización de productos químicos utilizados, entre otras aplicaciones, en el tratamiento y la potabilización del agua.

Filiberti también participa, junto con José Luis Manzano y Daniel Vila, del grupo de control de Edenor, sociedad que a su vez se quedó con la mayoría accionaria de Metrogas, la mayor distribuidora de gas de la Argentina, y que también participa en la nueva sociedad que operará las estaciones de servicio de Shell en la Argentina.

En el caso de la experiencia específica en operación de agua y saneamiento, corresponde a Arcos Saneamento e Participações, del grupo brasileño Equipav, presentada como operador técnico del consorcio y que ya participa en negocios sanitarios en su país de origen, entre ellos Águas do Rio.

PHX Aqua AR B.V. completa la estructura accionaria de Aguas del Plata como sociedad constituida en los Países Bajos, creada el 21 de agosto pasado y que tiene sede estatutaria en Ámsterdam y se inscribió ante la IGJ el 21 de octubre.

El documento identifica a PHX como accionista mayoritaria de Aguas del Plata, pero no informa quiénes son sus beneficiarios finales.

Una conducción propia

Además de la composición accionaria, el aviso del Boletín Oficial de este lunes 16 de noviembre informa sobre la conformación del directorio de Compañía de Aguas del Plata, cuya presidencia quedó a cargo de Sebastián Pablo Repetto, mientras que Sebastián Emilio Álvarez fue designado vicepresidente.

Completan el directorio titular Alejandro Almarza y Facundo Albar Díaz, mientras que como directores suplentes fueron nombrados Horacio Roberto Della Rocca, Florencia Giannina Román y Luciano Agustín Gabella y Hemann.

La fiscalización estará a cargo de una comisión integrada por tres síndicos titulares y tres suplentes, con mandatos de un ejercicio y que estará conformada por Claudio Enrique Constantin, Javier Errecondo, Carlos Javier Piazza, Héctor Domínguez, Marcos Ambrosio Romero Carranza y Román Berro.