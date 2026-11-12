La visita papal alteró el cronograma de venta de la empresa estatal debido a que los compradores pidieron más tiempo para completar la documentación

La operación de traspaso a sus nuevos dueños se concretará ahora el 17 de diciembre.

Feriados por la visita papal demoraron el cierre de la venta, afectando el procesamiento de documentación.

La visita de León XIV a la Argentina no solo generó una multitudinaria manifestación de fe en cada uno de los lugares visitados por el sumo pontífice.

También tuvo un efecto directo pero inesperado sobre una de las principales privatizaciones del gobierno de Javier Milei debido a que los feriados decretados para acompañar el recorrido del pontífice demoraron el procesamiento de la documentación necesaria para concretar el traspaso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a sus nuevos dueños.

Según pudo saber iProfesional de fuentes conocedoras de la operación, el cierre se trasladará ahora al 17 de diciembre próximo debido a que los abogados del consorcio integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participações; PHX Aqua AR BV y Transclor pidieron más tiempo para completar el análisis de los documentos y las actuaciones necesarias para asumir el control de la compañía.

La modificación dejará entonces sin efecto la convocatoria a una asamblea de accionistas que estaba prevista para este viernes 13 de noviembre, en la que se iban a designar las nuevas autoridades.

El nuevo calendario posterga para el 12 de diciembre esa reunión en la que el Estado Nacional dejará de ser el accionista mayoritario de la principal empresa de servicios de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que abastece a más de 14 millones de habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

La prórroga se publicará este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación mediante una resolución del Ministerio de Economía en la cual se detallarán los motivos de la decisión

El calendario del cierre

El pedido de extensión surgió del equipo jurídico del grupo comprador ya que, según las fuentes consultadas, las jornadas sin actividad vinculadas con la visita papal afectaron el procesamiento de los papeles y dejaron pendiente parte del trabajo necesario para completar la operación dentro del plazo previsto.

El reclamo apunta a los días feriados que fueron establecidos mediante el Decreto 1103/2026 con el lunes 9 de noviembre que tuvo alcance nacional, mientras que el martes 10 comprendió a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11, exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno fundamentó esas medidas en las necesidades de seguridad, logística y circulación asociadas con las actividades del pontífice pero el esquema coincidió con los días inmediatamente anteriores al recambio societario de AySA.

Por eso, a partir de la solicitud de los abogados las autoridades de la cartera que dirige el ministro Luis Caputo decidieron desplazar cinco semanas la reunión prevista para el nombramiento de las autoridades que representarán a los nuevos accionistas.

En el caso del cronograma original, contemplaba dos instancias próximas como son la asamblea y la designación del directorio para este 12 de noviembre y, por separado, la Resolución 1818/2026 de Economía fijó el 13 de noviembre como plazo para suscribir el contrato de compraventa del 90% del capital que todavía sigue en manos del Estado Nacional.

El holding del que participa el empresario Mauricio Filiberti a través de Transclor ofreció pagar u$s342 millones por ese porcentaje accionario y le ganó a la oferta de u$s285 millones presentada por el consorcio integrado por Roggio Roas; Hidrosan Capital; Aguas del Plata Participaciones; Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

Una operación ya adjudicada

Más allá de que la oferta económica todavía no se hizo efectiva, el grupo comprador había quedado definido el 22 de octubre pasado, cuando se publicó la resolución del Ministerio de Economía que adjudicó el 90% de AySA al consorcio de Rowing, Arcos, PHX Aqua y Transclor.

La norma, firmada por Luis Caputo, instruyó a la Tesorería General de la Nación para que comunicara al adjudicatario la cuenta a la cual debía transferir el dinero.

El pago integra las actuaciones del cierre que, según las fuentes consultadas, se trasladan al 17 de diciembre.

Al conocerse la adjudicación de AySA al consorcio comprador, la elección del ganador no implicaba que la transferencia ya estuviera consumada ya que quedaban pendientes la instrumentación contractual, el desembolso y los actos societarios necesarios para asumir la conducción.

La venta comprende 135.000 acciones ordinarias Clase A, representativas del 90% del capital y de los votos de AySA, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP).

La disputa por el control

La licitación llegó a su instancia económica con los dos competidores que habían quedado en carrera y las propuestas se abrieron el 8 de octubre, después de la evaluación de los antecedentes técnicos, económicos y financieros de los interesados.

La diferencia entre ambas ofertas fue de u$s55,2 millones, equivalente a aproximadamente el 19,4% sobre el monto del segundo oferente por lo cual la Comisión de Evaluación recomendó adjudicar al grupo que presentó el mayor precio y el dictamen económico no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto.

El procedimiento había sido habilitado después de que la Ley Bases incluyera a AySA entre las empresas sujetas a privatización, mediante el Decreto 494/2025 que autorizó la operación.

Posteriormente, Economía convocó la licitación nacional e internacional para vender la participación estatal a un operador estratégico.

El cambio de accionistas modificará la estructura que la empresa mantiene desde su creación en 2006, después de la rescisión del contrato de Aguas Argentinas.

Los socios del comprador

El consorcio ganador combina compañías de infraestructura, producción química y saneamiento, junto con un vehículo de inversión extranjero y entre sus protagonistas argentinos aparecen Walter Román, por Rowing, y Mauricio Filiberti, por Transclor.

En el caso de la primera empresa, lleva más de 30 años dedicada a servicios de infraestructura en la Argentina y su actividad comprende ingeniería, ejecución de obras y mantenimiento, y aporta conocimiento del territorio donde opera AySA.

Por su parte, Transclor desarrolla desde 1992 negocios de producción y comercialización de sustancias químicas y su presencia presenta una particularidad, porque ya mantiene una relación comercial previa con el sector sanitario mediante la provisión de productos utilizados para tratar y potabilizar agua.

De hecho, su dueño, Mauricio Filiberti, construyó su trayectoria alrededor de la industria química y después amplió sus inversiones hacia los servicios públicos ya que, junto con José Luis Manzano y Daniel Vila participa del grupo de control de Edenor, la distribuidora que también acordó adquirir a YPF su participación del 70% en Metrogas.

En cuanto a la experiencia técnica en agua y cloacas, corresponde a Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al grupo brasileño Equipav, presentada como operador técnico del consorcio y que participa en negocios sanitarios en el país vecino, entre ellos Águas do Rio.

La estructura se completa con PHX Aqua AR BV, el vehículo de inversión extranjero incorporado a la oferta seleccionada por Economía.

Qué cobertura tiene AySA y de cuánto será el plan de inversiones

Dentro del área de concesión de AySA, aproximadamente 11,5 millones de personas cuentan con agua potable y 9,7 millones con desagües cloacales.

En el caso de la infraestructura, la empresa posee tres plantas potabilizadoras, 24 plantas de tratamiento de agua subterránea y 21 plantas depuradoras de líquidos cloacales como las de General San Martín, General Belgrano y Juan Manuel de Rosas.

Además del monto ofrecido por quedarse con AySA el grupo comprador también deberá hacerse cargo de un esquema de inversiones del orden de u$s2.000 millones durante los primeros cinco años.

Para los 30 años del contrato, el consorcio informó inversiones acumuladas por u$s15.040 millones y la puesta en marcha del llamado Plan de Acción del primer ciclo tarifario, correspondiente a 2027-2031, aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento mediante la Resolución 30/2026.

Ese programa establece $2.892.111 millones destinados a obras, mantenimiento, mejoras y operaciones, con las dos primeras categorías concentrando cerca del 79% de los fondos.

Por servicio, el 58,67% corresponde al sistema de agua potable, el 32,25% a desagües cloacales y el 9,08% a procesos de soporte.

La estrategia también contempla que las metas previstas para 2031 alcancen una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas y que, al finalizar el período inicial de la concesión, de 30 años, los pisos establecidos suban al 90% y al 75%, respectivamente.

El esquema incorpora seguimiento regulatorio de las inversiones y de los objetivos del servicio, además de que las inversiones financiadas por la concesionaria deberán contar con certificación de un auditor técnico independiente.