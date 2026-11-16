La disputa por un lugar en las compras diarias suma otra operación al grupo empresario, que otra vez extiende su presencia más allá de la electrónica

Newsan, el grupo empresario de Rubén Cherñajovsky, amplía su negocio de limpieza y cuidado del hogar, tras firmar un acuerdo para adquirir las dos sociedades argentinas que operan el negocio de Vestacy.

Se trata de una estructura que reúne marcas de su portafolio y comercializa productos de Reckitt, con nombres como Procenex, Air Wick, Woolite, Brasso, Vanish, Harpic, Finish y Espadol, entre otras.

La operación se instrumentará a través de su controlada New PGA y comprende el 100% de VEH Argentina S.A. y VEH MFG Argentina S.A., según se desprende de un hecho relevante presentado por Newsan ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La primera sociedad (ex Reckitt Benckiser Argentina), está enfocada en la fabricación y comercialización de productos de limpieza y cuidado del hogar.

Con una planta en la localidad bonaerense de Florencio Varela, opera marcas como Procenex (limpiadores líquidos para pisos, vidrios, baños y superficies; Air Wick (aromatizadores de ambientes, aerosoles y difusores); Vanish (quitamanchas y aditivos para el lavado de ropa), y Harpic (limpiadores y desinfectantes específicos para inodoros y baños).

Su portfolio se completa con Woolite (detergentes líquidos especializados para el cuidado de ropa fina y delicada); Finish (detergentes, abrillantadores y limpiadores para máquinas lavavajillas) y Brasso (limpiadores y lustradores de metales).

En el caso de VEH Argentina S.A. (ex Reckitt Benckiser Health Argentina), está orientada históricamente a las líneas de higiene personal, salud y bienestar.

Comercializa y gestiona en el país marcas como Espadol (jabones líquidos, jabones en barra antibacteriales y antisépticos para el cuidado de la piel); Veet (cremas y bandas de cera depilatoria; Durex (preservativos y geles íntimos) y Strepsils (pastillas para el alivio del dolor de garganta).

Ambas sociedades son propiedad mayoritaria del fondo de inversión estadounidense Advent International, con una participación minoritaria de la multinacional británica Reckitt.

Una transferencia para el 2027

En concreto, la estructura de propiedad detrás de ambas firmas se organiza con el fondo controlando el 70% del capital a través de Vestacy, el vehículo corporativo creado tras adquirir la división Essential Home de Reckitt a comienzos de este año.

En tanto, la empresa británica Reckitt (antigua dueña absoluta de las filiales bajo los nombres Reckitt Benckiser Argentina y Reckitt Benckiser Health Argentina) retuvo el 30% restante del capital cuando desinvirtió en la división de limpieza.

Ahora, el acuerdo con Newsan abarca el negocio de cuidado del hogar en la Argentina y el Cono Sur de estas sociedades, aunque se aclara que la transferencia definitiva está prevista para el primer trimestre de 2027 y permanece sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales y a las aprobaciones correspondientes.

El anuncio llega después de que el holding participó de las negociaciones para la compra del Grupo Ayudín, cuya operación finalmente terminó acordando Molinos Río de la Plata.

De este modo, Newsan encontró otra oportunidad para ampliar su presencia en ese mercado, dentro de una expansión en consumo masivo que comenzó con la compra de la operación argentina de Procter & Gamble (P&G), en julio del 2024.

Consultada por iProfesional, la compañía confirmó la firma del traspaso de ambas sociedades pero mantuvo bajo reserva los detalles comerciales y el precio de la transacción.

"Hemos firmado un acuerdo vinculado a una operación de Cuidado del Hogar en la Argentina y el Cono Sur", detallaron las fuentes.

También aclararon que la operación "se encuentra sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones correspondientes".

La empresa agregó que, de concretarse la transacción durante el primer trimestre de 2027, incorporaría a su portafolio "un conjunto de prestigiosas marcas de esta categoría".

"Por respeto a los procesos legales vigentes y a las partes involucradas, esta es la única información que podemos compartir hasta que la transacción se encuentre finalizada", completó.

Más espacio en las góndolas

Más allá de este comunicado formal, lo cierto es que las sociedades que Newsan acordó adquirir forman parte de la estructura argentina vinculada con Vestacy, surgida de la separación de Essential Home, el negocio de productos para el hogar de Reckitt.

Su actividad comprende productos para distintas tareas domésticas: limpieza de pisos y superficies, aromatización de ambientes, lavado y cuidado de prendas, tratamiento de manchas, limpieza de baños, lavado de vajilla y desinfección.

Es en ese conjunto donde conviven Procenex, Air Wick, Woolite y Brasso, identificadas dentro del portafolio de Vestacy, con Vanish, Harpic, Finish y Espadol, marcas de Reckitt que la compañía comercializa en la Argentina.

La distinción surge de las comunicaciones realizadas durante la puesta en marcha de Vestacy y cuando Lucas Giuliani, responsable regional del negocio, presentó las primeras cuatro marcas como parte de la nueva compañía y explicó que también continuaba con la distribución y el desarrollo de productos de Reckitt en el país.

Por lo tanto, el acuerdo de Newsan comprende las sociedades que operan esa estructura, a pesar de que el hecho relevante no desagrega las licencias, los contratos comerciales ni los derechos por país, y tampoco permite equiparar la compra de las empresas con la adquisición de la propiedad de todas las marcas que comercializan.

Una segunda oportunidad

El antecedente inmediato de esta expansión de Newsan es la disputa por Grupo Ayudín, una de las compañías de consumo masivo que evaluó adquirir durante este año.

El holding estuvo interesado en el negocio que Apex Capital y Superior Brands habían incorporado en 2024, cuando compraron las operaciones de Clorox en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Sin embargo, el 28 de octubre Molinos Río de la Plata anunció que había alcanzado un acuerdo para quedarse con esa empresa.

La alimenticia de la familia Perez Companc fue la elegida para continuar con un negocio que reúne marcas como Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton.

La transacción comprende actividad en los tres países, dos plantas industriales y una estructura

comercial y de distribución y como informó iProfesional, Newsan estuvo entre los grupos que analizaron esa adquisición y quedaron fuera del acuerdo anunciado por Molinos.

Por eso, la firma del acuerdo por VEH Argentina y VEH MFG Argentina representa una segunda oportunidad para ampliar su presencia en limpieza y cuidado del hogar.

Un negocio que cambia de manos

Antes del acuerdo con Newsan, la operación de Vestacy atravesó una reorganización internacional iniciada en julio de 2024 cuando Reckitt decidió concentrarse en sus principales marcas de salud e higiene y separar Essential Home, donde agrupaba productos para el cuidado del aire, limpieza de superficies, control de plagas y lavado de ropa.

El 18 de julio de 2025 anunció un acuerdo con Advent International para transferir el control de ese negocio como parte de una transacción global que fue valuada en hasta u$s4.800 millones y contempló que Reckitt conservara una participación del 30%.

El paquete industrial transferido con Essential Home comprendía seis establecimientos, entre ellos el de Florencio Varela, además de plantas ubicadas en México, Hungría, Reino Unido, España y Portugal.

La venta se completó el 31 de diciembre de 2025 y el negocio separado quedó bajo control mayoritario de Advent, mientras Reckitt mantuvo su participación minoritaria.

En la Argentina, iProfesional reconstruyó parte de la reorganización local en agosto, cuando VEH MFG Argentina formalizó cuatro capitalizaciones aprobadas durante 2024, antes de la llegada de Advent, con aportes que sumaron $6.453,3 millones y llevaron el capital social a $11.562,1 millones.

El origen de la diversificación

La sociedad que Newsan utilizará para realizar la compra conecta esta operación con su desembarco en consumo masivo.

Se trata de New PGA, que es la empresa antes denominada Procter & Gamble Argentina, adquirida por el grupo en 2024 como parte de un acuerdo que combinó la compra de la compañía local con licencias y distribución exclusiva de productos.

La transacción incorporó la planta de Villa Mercedes, en San Luis, donde se fabrican pañales Pampers y toallitas femeninas Always, además de las oficinas de la localidad bonaerense de Munro.

También comprendió la comercialización de productos de Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Downy, Vick y Cebión, entre otras marcas.

El esquema permitió a Newsan entrar en fabricación, distribución y venta de productos de higiene y cuidado personal, sin adquirir la propiedad mundial de esas etiquetas.

Desde esa base, Newsan amplió una oferta que actualmente comprende afeitado, cuidado del bebé, incontinencia, protección femenina, cuidado del cabello, salud, higiene personal y oral, cuidado de la ropa, limpieza del hogar, pilas, fragancias y belleza.

En octubre presentó, además, un portafolio integrado por Tide, Dreft, Cascade, Febreze y Mr. Clean, con productos para lavado de ropa y vajilla, cuidado del aire y limpieza de superficies.

Más categorías para crecer

La expansión dentro del consumo masivo también incluyó el ingreso a Cdimex, especializada en desarrollo, producción, importación y comercialización de fragancias y productos de belleza.

En ese sentido, Newsan incorporó, a través de New PGA, el 40% de su capital, según la presentación ante la CNV y sus estados financieros.

Cdimex trabaja con marcas nacionales como Cher, Tucci y Bensimon y con firmas internacionales como Elizabeth Arden y la asociación agregó una estructura de elaboración, importación y distribución vinculada con perfumes y cosmética.

Un grupo con varios motores

El negocio de cuidado del hogar se integrará, si se concreta el cierre, a un holding que organiza sus actividades en cinco unidades como son electrónica de consumo y electrodomésticos, movilidad urbana y autopartes, alimentos, consumo masivo y energía.

En su actividad industrial mantiene marcas como Noblex, Atma, Philco, Siam y Sansei, junto con alianzas para la comercialización de productos de terceros, entre ellos Motorola y LG.

La oferta abarca televisores, celulares, audio, informática, aires acondicionados y pequeños electrodomésticos. También incluye línea blanca, con heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, lavavajillas, cocinas, hornos y otros equipos para el hogar.

En movilidad participa en motocicletas eléctricas y a combustión, con actividad vinculada con Siam y Lifan. La unidad también fabrica módulos electrónicos de control integrados en vehículos de las industrias argentina y brasileña.

La actividad exportadora se concentra en Newsan Food, cuya cartera comprende langostino, merluza hubbsi, merluza negra, calamar, vieira y harina de pescado, además de acuicultura y miel. La compañía informa presencia comercial en 64 países.

Durante este año, el grupo anunció la incorporación de Glaciar Pesquera, especializada en captura, procesamiento y comercialización de vieira patagónica. La operación también comprendió un negocio vinculado con la actividad de la empresa en Francia.

En energía, Newsan identifica su inversión en Edison Energía como la vía de participación en generación, transporte y distribución eléctrica. La estructura de esa unidad también contempla baterías.