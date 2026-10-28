La alimenticia de la familia Perez Companc amplía su presencia en las góndolas después de haber avanzado sobre galletitas, vinos y alimentos vegetales

Con esta operación, la compañía ingresa al negocio de limpieza y cuidado del hogar.

Molinos Río de la Plata acordó con Apex Capital y Superior Brands la compra de Grupo Ayudín, propietario de las marcas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton, y desembarca en el negocio de limpieza y cuidado del hogar con lavandinas, limpiadores, quitamanchas, insecticidas, repelentes y artículos para la limpieza doméstica.

La operación comprende una compañía con actividad en la Argentina, Uruguay y Paraguay, dos plantas industriales y una estructura comercial y de distribución propia.

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El paquete incluye además una fábrica en la provincia de Buenos Aires y otra en San Juan, un centro de distribución y oficinas comerciales en los tres países.

Si bien las partes no informaron el precio de la adquisición, anunciaron el cierre del deal este miércoles 28 de octubre mediante un comunicado oficial en el que también anticipan que la implementación de la transacción ocurrirá durante las próximas semanas, después de cumplirse las condiciones establecidas para concretar el traspaso.

Además, informaron que Morgan Stanley actuó como asesor financiero exclusivo de Apex Capital y SB Platform en la operación.

De esta forma, la compañía presidida por Luis Perez Companc incorporará tanto las marcas como las instalaciones y operaciones que sostienen esa actividad que le permitirá a Molinos Río de la Plata sumar esos productos a una cartera histórica de alimentos y bebidas que incluye pastas, arroz, harinas, aceites, yerba mate, congelados y vinos.

Con el acuerdo, la alimenticia le ganó la pulseada a otros importantes grupos que analizaron quedarse con estas marcas como Newsan, otro de los grupos que buscaban ampliar su presencia en consumo masivo mediante la incorporación de Grupo Ayudín.

En tanto, para este conglomerado, la transacción representa la salida de una inversión originada en la adquisición de las operaciones regionales de Clorox en 2024.

Al respecto, Pedro Palma, managing partner de Apex Capital, destacó la escala de Molinos, su conocimiento del consumidor y su trayectoria para acompañar la siguiente etapa de la compañía.

Por su parte, Diego Barral, managing partner de Superior Brands, recordó su vinculación durante más de 30 años con las marcas y sus equipos, primero desde Clorox y después como inversor.

Por su parte Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, agregó que "la adquisición de Grupo Ayudín representa un paso estratégico muy importante para el plan de crecimiento y el largo plazo de Molinos".

El ejecutivo describió además el alcance del desembarco al sostener que "Molinos ha ido del campo al ingrediente, del ingrediente a la cocina, de la cocina a la mesa y, hoy, de la mesa a cada rincón del hogar".

Pero no se trata de una operación aislada de la alimenticia de los Perez Companc si se recuerda que durante todo este año viene encarando un agresivo proceso de expansión que incluyó el acuerdo por una planta de galletitas de Complejo Alimenticio San Salvador en septiembre; el cierre de la adquisición de Bodega Etchart en agosto y la incorporación del negocio de NotCo en julio.

El peso de sector de limpieza del hogar

Más allá de esa estrategia queda claro que con la compra de Ayudín y Poett, Molinos ingresa a un mercado que reúne categorías con diferentes fabricantes, productos y condiciones de demanda.

El deal le permite ampliar su posición en las góndolas para también participar en desinfección y limpieza de superficies, tratamiento de manchas en la ropa, artículos de limpieza e insecticidas domésticos.

De todos modos, la posición más destacada del negocio adquirido aparece en lavandinas si se tienen en cuenta los datos de un estudio elaborado por Euromonitor correspondiente a 2025 que ubicó a Grupo Ayudín como líder de esa categoría en la Argentina, con una participación del 62%.

En ese mercado también compiten marcas de menor precio y líneas propias de supermercados como Fadial, fabricante de Héroe y proveedor de productos para terceros, además de las marcas de las cadenas Carrefour y Dia.

En limpiadores de superficies, Grupo Ayudín ocupó el segundo puesto durante 2025, con una participación del 21%, detrás de Unilever, que registró el 22%. Reckitt Benckiser y SC Johnson aparecían a continuación, con el 18% y el 17%, respectivamente.

La compra también incorpora presencia de Molinos en insecticidas para el hogar mediante Selton y en un sector en el que el trabajo de Euromonitor ubica a Grupo Ayudín en el segundo puesto, con una participación del 9%, concentrada en productos en aerosol.

El líder es SC Johnson, con el 77%, a través de marcas como Raid, Fuyi y Baygon, distribución que sirve para mostrar una estructura competitiva distinta de la observada en lavandinas y limpiadores.

La cartera adquirida se completa con Trenet, en quitamanchas y prelavado, y Mortimer, en artículos de limpieza, además de la oferta comercializada bajo Ayudín y Poett.

Una demanda con ritmos diferentes

Las categorías que incorpora Molinos tampoco tuvieron una evolución uniforme, tal como lo revela el mismo informe de Euromonitor sobre cuidado del hogar en donde se sostiene que el volumen de ventas minoristas del conjunto se mantuvo estable durante 2025, mientras la facturación aumentó en términos nominales en un contexto inflacionario.

Dentro de ese total, las ventas minoristas en volumen de lavandinas crecieron un 3% y las de limpiadores de superficies avanzaron un 2%, después de las contracciones del año anterior.

En insecticidas, en cambio, el estudio describe una reducción de los volúmenes tras períodos de elevada demanda relacionados con las condiciones climáticas y la preocupación por enfermedades transmitidas por insectos.

El negocio combina, de ese modo, productos de uso cotidiano con otros más expuestos a la estacionalidad y también presentaciones tradicionales con formatos como recargas, concentrados y geles, que forman parte de los cambios relevados por la consultora en la oferta de cuidado del hogar.

Una cartera que se amplía

El antecedente inmediato de la compra de Ayudín fue anunciado el 10 de septiembre pasado, cuando Molinos acordó adquirir una planta de Complejo Alimenticio San Salvador SA, del grupo tucumano Luque, para ingresar al negocio de galletitas.

Ubicada en Banda del Río Salí, Tucumán, la fábrica permite elaborar crackers, galletitas dulces, rellenas y bizcochos.

El acuerdo incluye al personal dedicado a las instalaciones y prevé su entrega en noviembre, sujeta a las condiciones pactadas.

Molinos anticipó que desarrollaría la categoría con sus marcas de alimentos, aunque no definió cuáles utilizaría.

Antes, el 31 de agosto la alimenticia había completado la compra de los activos y marcas de Bodega Etchart a Pernod Ricard Argentina, junto con la transferencia del personal asociado.

Etchart fue fundada en 1850, está ubicada en Cafayate, Salta, y elabora vinos bajo las marcas Etchart y Cafayate y la adquisición incorporó una operación de los Valles Calchaquíes a la plataforma vitivinícola de Molinos.

En esa actividad, la compañía ya está presente con Nieto Senetiner, Ruca Malen y Cadus, además de su participación en Viña Cobos.

En tanto, el 31 de julio había concretado la adquisición del 100% de The Not Company SAS, titular del negocio de alimentos y bebidas comercializados bajo las marcas NotCo en la Argentina y Uruguay.

El acuerdo no comprendió la adquisición global de la compañía chilena sino que incorporó una oferta de alimentos y bebidas elaborados a base de plantas, que Molinos vinculó con nuevas preferencias alimentarias y ocasiones de consumo.

El antecedente anterior fue Sibarita, cuya compra se concretó el 30 de septiembre de 2024 a partir de un acuerdo con McCain Argentina y McCain Uruguay que comprendió la marca de pizzas congeladas y los activos asociados, incluida la fábrica de Pilar, provincia de Buenos Aires.

De la salida de Clorox al cambio de control

En el caso de Grupo Ayudín proviene de las operaciones que Clorox vendió en marzo de 2024 en la Argentina, Uruguay y Paraguay y que incluyó las dos plantas locales y los derechos sobre las marcas en los tres países.

Los compradores fueron Apex Capital y un grupo inversor encabezado por Diego Barral con Superior Brands, quien anteriormente había ocupado cargos ejecutivos en Clorox.

En el caso de Apex Capital, es una firma de inversión especializada en consumo, con actividad en América Latina y Estados Unidos, respaldada por Grupo Mariposa.

Por su parte, Superior Brands participa en empresas de consumo masivo de la región y reúne profesionales con experiencia industrial y en fusiones y adquisiciones.