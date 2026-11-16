La marca brasileña amplía su presencia comercial con un nuevo formato y combina la venta directa con locales y canales digitales tras integrar Avon

La emblemática marca de cosmética brasileña Natura inicia una nueva etapa de su expansión en la Argentina con la apertura de sus primeras tiendas a la calle.

Se trata de un ambicioso plan que la empresa del país vecino llevará a cabo a partir de ahora y que se inicia por las zonas de Cabildo y Juramento, en Belgrano, y Santa Fe y Junín, en Recoleta, para estrenar un formato que incorpora a su red de locales en centros comerciales.

El proyecto comprende una inversión de u$s1,3 millones, que también financiará la remodelación de tres establecimientos en shoppings y que, con las dos aperturas, llevará a la marca a pasar de 16 a 18 tiendas en el país.

El cronograma anunciado contempla además la reapertura de los locales de Plaza Oeste, Alto Palermo y Unicenter después de su renovación.

En el caso del desembarco sobre avenidas comerciales agrega una alternativa al negocio que Natura construyó mediante su red de consultoras y que después amplió al comercio electrónico, los marketplaces y las tiendas en shoppings.

Natura cambia de estrategia ante la necesidad de más cercanía

La apertura de locales con acceso directo desde la calle modifica la presencia comercial de la marca en Buenos Aires.

De hecho, los dos puntos elegidos se encuentran en corredores de compras de Belgrano y Recoleta, fuera de los centros comerciales donde desarrolló su red física.

Al respecto, Javier Mansilla, gerente de Retail de Natura Mercado Sur, explicó que "con estas aperturas alcanzamos 18 tiendas en el país e impulsamos nuevos formatos".

El ejecutivo agregó que el objetivo es ampliar las posibilidades de contacto con los consumidores "ya que llegar directamente a la calle nos permite construir puntos de encuentro cotidianos y accesibles para que la gente experimente nuestros productos".

La propuesta de los establecimientos incluye la posibilidad de conocer y probar los artículos antes de comprarlos, teniendo en cuenta que en su sitio web argentino, la compañía presenta sus tiendas como espacios que reúnen diferentes categorías y ofrecen acompañamiento de personal especializado en belleza.

Ese esquema abarca perfumes, maquillaje y productos para el cuidado corporal, facial y del cabello como parte de una oferta local que incluye líneas como Ekos, Tododia, Chronos Derma, Kaiak, Essencial, Una y Mamá y Bebé.

En el mismo sentido, Mancilla vinculó las aperturas con la estrategia de combinar los distintos canales de venta.

Según explicó, "la empresa busca que cada cliente pueda elegir entre los locales físicos, las consultoras, el comercio electrónico propio y los principales marketplaces".

El anuncio también incorpora una acción comercial para recuperar envases que se llevará a cabo desde este 17 de noviembre, mediante el plan conocido como Natura Recicla, que permitirá entregar tres envases vacíos y limpios, de cualquier marca, en las tiendas físicas de la empresa.

Quienes participen podrán acceder a un descuento de $10.000 en compras superiores a $55.000.

Del catálogo al mostrador

La expansión local de la marca tiene antecedentes en un proceso que comenzó varios años antes del desembarco a la calle.

Según su Informe Integrado 2024, Natura abrió su primera tienda argentina en Unicenter en 2017, el mismo año en que lanzó su comercio electrónico local.

Ese paso incorporó el mostrador y la venta por internet a una operación que hasta entonces se había desarrollado principalmente mediante consultoras.

Desde allí, la compañía extendió su presencia en centros comerciales hasta construir la red sobre la que ahora suma el nuevo formato.

El desarrollo de tiendas también forma parte de la estrategia regional si se tiene en cuenta que a fines del año pasado, Natura operaba una red de 1.183 establecimientos, entre locales propios y franquicias, un 10% más que el año anterior.

La escala internacional incluye, además, una estructura industrial y logística en la que participa la Argentina como la planta de la localidad bonaerense de Moreno, que se suma a las otras tres que posee en Cajamar y Benevides, en Brasil, y Celaya, en México.

Una estructura compartida

El crecimiento comercial de Natura se produce después de la integración de los negocios con Avon, que modificó la organización de la compañía en el país.

Como informó iProfesional en una nota publicada el 11 de septiembre, esa compra fue anunciada en 2019 y se completó en enero de 2020, mientras que la integración operativa tomó mayor intensidad durante 2024 y 2025, con la unificación de áreas administrativas, sistemas y procesos comerciales.

En la Argentina, uno de los cambios fue el cierre del centro de distribución de Avon en San Fernando, en diciembre de 2024, dentro de la concentración de la actividad logística.

La reorganización también alcanzó las herramientas de venta ya que las consultoras comenzaron a trabajar con una oferta combinada de productos de ambas marcas, como parte de un modelo que buscó reducir estructuras paralelas y simplificar la operación.

Pero la transición tuvo dificultades, tal como la misma empresa admite en su presentación de resultados del primer trimestre de este 2026, en donde señaló que la retracción del consumo argentino, la evolución cambiaria y la implementación del modelo de integración denominado "Onda 2" habían presionado los ingresos del país.

En ese trimestre, las ventas del conjunto de mercados latinoamericanos de habla hispana retrocedieron un 1,1% en moneda constante, pero sin la Argentina, el bloque había registrado una variación positiva del 0,1%.

El peso del mercado local

Dicho escenario cambió durante el segundo trimestre, según el balance presentado por la empresa para ese período y en el cual identificó la continuidad de la recuperación argentina y el crecimiento de México entre los factores que impulsaron los ingresos de sus mercados hispanohablantes.

Entre abril y junio, ese bloque aumentó sus ventas un 7,2% en moneda constante y dentro de ese conjunto, Natura creció un 12,3% y Avon, un 4,7%.

El margen EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), llegó al 7,6%, con una mejora interanual de 2,2 puntos porcentuales.

La empresa vinculó el desempeño con una mejora comercial y con las eficiencias de su nuevo modelo operativo..

La presencia de Natura en la Argentina comenzó en 1994, como parte de la expansión internacional de la compañía fundada en Brasil en 1969. Su producción local se inició en 2010.

La red de consultoras acompañó ese recorrido y, según la historia institucional de la empresa, en 2023 alcanzó las 300.000 en el país.

A esa base se sumaron los locales y las herramientas digitales, además de que el Informe Integrado 2024 también registra el lanzamiento en la Argentina de un canal de ventas por WhatsApp, con un asistente desarrollado con inteligencia artificial para acompañar las compras y el trabajo de las consultoras.