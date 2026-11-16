Cruje uno de los gigantes del negocio de los salones de fiestas en la Argentina. Jano's, la cadena que llegó a desarrollar una red de más de 90 espacios para eventos, atraviesa serios problemas financieros. La sociedad que opera parte de ese negocio, Janos Group SRL, registra 227 cheques rechazados que todavía figuran sin abonar por $2.393,3 millones, acumula deudas bancarias y financieras por $9.419,2 millones y enfrenta numerosos reclamos judiciales por alquileres, pagarés y contratos de explotación de salones.

La situación de la compañía, fundada por los hermanos Federico y Gastón Almada, también quedó expuesta en los tribunales. Durante 2026, distintas empresas acreedoras iniciaron juicios para reclamar pagos pendientes. Sans Souci S.A. consiguió que la Justicia ordenara embargos sobre cuentas bancarias de Janos, una medida por la que se llegaron a retener $321,3 millones, mientras que Compass Management S.A. reclama u$s210.000 por un contrato vinculado con un salón de eventos en Lobos. A estos expedientes se suman demandas por alquileres impagos, pedidos de desalojo y una solicitud de quiebra presentada por acreedores particulares.

Los registros del Banco Central muestran que Janos acumuló 331 cheques rechazados por $3.649,9 millones, aunque posteriormente abonó 104 documentos por $1.256,6 millones. De esta manera, 227 cheques por $2.393,3 millones continúan figurando sin cancelar, con un último rechazo informado el 4 de noviembre pasado.

En cuanto a la deuda financiera, el último registro disponible, correspondiente a septiembre de 2026, muestra obligaciones con diez entidades por $9.419,2 millones. Los principales acreedores son:

Banco Supervielle , con $2.627,9 millones

, con $2.627,9 millones Banco Provincia , con $2.466,3 millones

, con $2.466,3 millones Banco Nación , con $2.009,4 millones

, con $2.009,4 millones Banco Macro, con $1.408,5 millones

Aunque la mayor parte de los préstamos figura en situación 1, considerada normal, también aparecen compromisos con atrasos. BBVA registra una deuda de $559 millones en situación 2, mientras que Mercedes-Benz Compañía Financiera informa $125,7 millones en situación 4, con 143 días de atraso. Esta última entidad inició además un juicio ejecutivo contra la compañía.

Embargos millonarios y conflictos por la explotación de salones

Uno de los principales reclamos judiciales contra Janos fue presentado por Sans Souci S.A., que exigió el pago de u$s180.000 por cuatro pagarés de u$s45.000 cada uno, vinculados con cánones por la explotación de espacios del Palacio Sans Souci, uno de los establecimientos utilizados para la realización de eventos.

La demanda también alcanzó a los hermanos Almada, quienes figuraban como avalistas de los documentos. El 2 de septiembre de 2026, el Juzgado Comercial N.º 12 ordenó embargos sobre cuentas de Janos en Banco Provincia, Supervielle y Nación, por el capital reclamado más u$s30.000 presupuestados para intereses y costas.

La medida tuvo consecuencias concretas. Banco Provincia retuvo y transfirió $321,3 millones a una cuenta judicial del Banco Ciudad. Sin embargo, el conflicto derivó posteriormente en un acuerdo entre las partes: el 25 de septiembre, Sans Souci y Janos presentaron una liquidación conjunta por $296,7 millones, además de establecer condiciones para el pago de honorarios y el levantamiento de los embargos.

Otro conflicto corresponde a Compass Management S.A., que inició una ejecución judicial por u$s210.000 relacionada con el salón Thays, ubicado en Estancia La Candelaria, en Lobos, provincia de Buenos Aires.

Según la demanda, Janos había firmado en abril de 2025 un contrato para explotar ese espacio a cambio de un canon mensual de u$s30.000. Compass sostiene que la compañía dejó impagos cinco meses entre agosto y diciembre de 2025, por u$s150.000, y posteriormente rescindió el contrato de manera anticipada, lo que generó un reclamo adicional de u$s60.000.

Las partes llegaron a un acuerdo de mediación en marzo de 2026, pero Compass denunció nuevos incumplimientos en las cuotas comprometidas. Por ese motivo, inició una ejecución judicial y solicitó embargar fondos de las cuentas bancarias de Janos. También pidió, de manera subsidiaria, una inhibición general de bienes.

Los problemas con los contratos de alquiler también alcanzaron a un inmueble ubicado en Avenida Paseo Colón 301, esquina Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Moreco S.A.I.C. y F. inició una demanda de desalojo por falta de pago y una ejecución de alquileres contra Janos.

El contrato, firmado en mayo de 2024, comprendía un local en planta baja, depósitos, cocheras y otros espacios complementarios, por un canon de u$s9.500 mensuales más IVA. La propietaria reclamó alquileres correspondientes a junio, julio y agosto de 2026, además de expensas.

Janos rechazó la demanda de desalojo. A través de su defensa, sostuvo que el contrato seguía vigente, cuestionó las intimaciones recibidas y negó que se hubieran cumplido las condiciones necesarias para rescindirlo. El Juzgado Civil N.º 16 convocó a las partes a una audiencia para el 9 de diciembre.

Los reclamos no terminan allí. La Obra Social de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina inició una ejecución fiscal por $39,9 millones, correspondientes a aportes y contribuciones de obra social de períodos comprendidos entre diciembre de 2025 y abril de 2026. En su presentación, la entidad sostuvo que Janos no había depositado determinados importes vinculados con las remuneraciones de sus empleados, incluidos aportes retenidos de los salarios.

También existen ejecuciones de pagarés promovidas por acreedores particulares. En una de ellas se reclaman u$s30.000 y se solicitaron embargos sobre cuentas bancarias de la empresa. El pedido fue reiterado el 12 de noviembre, aunque no consta una resolución que confirme su otorgamiento.

Durante 2026, Janos Group aparece en 14 expedientes comerciales y otros 15 registros judiciales civiles, entre causas principales e incidentes. Uno de los procesos es un pedido de quiebra por una deuda de u$s39.732, presentado a fines de agosto por los propietarios del inmueble donde funcionaba el salón de fiestas La Perfección, ubicado sobre la avenida Rigolleau, en Berazategui.

El reclamo se originó en un contrato de alquiler firmado en noviembre de 2024 y un préstamo asociado al establecimiento por u$s168.000, que debía devolverse en cuotas mensuales. Según la demanda, Janos dejó de pagar los alquileres entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, lo que derivó en la rescisión del contrato y la restitución del inmueble en abril. Además, quedaron pendientes, de acuerdo con los demandantes, once pagarés por u$s33.000 de capital, a los que se agregaron intereses por u$s6.732.

Los mismos propietarios denunciaron incumplimientos en otro establecimiento que Janos explotaba en El Pato, Berazategui, bajo el nombre Finca Sol y Luna, donde también reclamaron alquileres y cuotas de un préstamo. Esas deudas no forman parte del monto que fundamenta el pedido de quiebra, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 22.

Quiénes son los dueños de Jano's y cómo construyeron su cadena de salones

Según el relato de sus fundadores, la historia de Jano's comenzó en 2013, cuando Federico y Gastón Almada, que entonces tenían 23 y 33 años, respectivamente, decidieron hacerse cargo de una casona familiar en José C. Paz. El inmueble había pertenecido a su abuelo y durante seis años estuvo alquilado a un tercero que lo utilizaba como salón de fiestas. De acuerdo con lo contado por Federico Almada, los atrasos en el pago del alquiler llevaron a sus padres a no renovar el contrato, por lo que ambos hermanos decidieron continuar con el negocio.

En sus primeros años, la empresa se dedicaba al alquiler del espacio, pero después comenzó a incorporar servicios de gastronomía, música y organización de eventos. En apenas dos años sumó otros dos salones en José C. Paz, uno en Martínez y otro en Pilar. En agosto de 2017, los hermanos constituyeron Janos Group SRL, la sociedad que actualmente aparece en los registros financieros y judiciales.

Con el tiempo, la cadena extendió su presencia por el Área Metropolitana de Buenos Aires y llegó también a La Plata y Mar del Plata. La empresa incorporó además un sistema de franquicias bajo la modalidad llave en mano, con establecimientos desarrollados por Jano's Real Estate, una constructora vinculada al grupo. En su propuesta comercial de 2025, promocionaba inversiones iniciales desde u$s250.000 por salón.

En su sitio institucional, Jano's afirma contar con más de 90 salones, organizar unos 6.500 eventos al año y recibir a un millón de invitados. Sin embargo, los problemas financieros y la acumulación de reclamos judiciales abren interrogantes sobre la continuidad de un negocio que llegó a convertirse en uno de los principales jugadores del sector de eventos en la Argentina.