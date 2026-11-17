El shopping de Martínez suma dos grandes marcas internacionales y avanza con su renovación. Cuándo abrirán los locales y qué otras firmas llegaron

Unicenter se prepara para recibir a dos de las marcas internacionales más reconocidas del mundo. LEGO abrirá su primera tienda oficial en Argentina y Tesla desembarcará con un espacio dedicado a sus vehículos eléctricos, en el marco de una renovación del shopping de Martínez que también incluye nuevas propuestas de indumentaria, servicios y entretenimiento.

La llegada de LEGO fue anunciada el lunes 16 de noviembre por el presidente Javier Milei. La empresa danesa instalará su local en el tercer piso del centro comercial, aunque todavía no se confirmó la fecha de inauguración. Por su parte, Tesla tiene previsto abrir su primer espacio en Argentina el 20 de noviembre, con vehículos en exhibición y un sector destinado a pruebas de manejo.

Ambas incorporaciones forman parte de la transformación de Unicenter, propiedad del grupo chileno Cencosud. El proyecto contempla una inversión superior a los u$s60 millones y la ampliación de las instalaciones, con el objetivo de sumar marcas internacionales y diversificar la oferta comercial.

LEGO abre su primera tienda oficial en Argentina: dónde estará

La reconocida fabricante de juguetes de construcción prepara su desembarco en el tercer piso de Unicenter, ubicado en Martínez, partido de San Isidro. En el shopping ya aparecieron carteles amarillos con el logotipo de LEGO y la palabra "Próximamente", que anticipan la apertura.

Hasta ahora, los productos de la compañía se comercializaban en Argentina mediante importadores, distribuidores y jugueterías. Incluso funcionaron espacios de venta de la marca en Unicenter y Alto Rosario, pero no existía una tienda oficial con el formato que ahora se prepara.

La nueva tienda permitirá ampliar la presencia de LEGO en el país, donde sus colecciones incluyen líneas como City, Technic, Star Wars, Harry Potter, Marvel y Botanicals. La empresa nació en Dinamarca en 1932 y cuenta con una extensa red internacional de establecimientos. En América Latina ya tiene tiendas certificadas en países como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá.

Tesla llega a Unicenter: cuándo abre y qué autos exhibirá

Otra de las incorporaciones más importantes es Tesla, la compañía estadounidense de vehículos eléctricos que tiene a Elon Musk como director ejecutivo.

La marca prepara su primer espacio en Argentina para el viernes 20 de noviembre. El establecimiento estará ubicado en el nivel 1 de Unicenter y contará con dos vehículos en exhibición. Además, está previsto habilitar un sector para pruebas de manejo en la playa H del estacionamiento, con una flota de diez automóviles.

Los modelos Tesla Model 3 y Model Y aparecen entre los vehículos vinculados con el desembarco de la compañía, aunque todavía no se difundieron todos los detalles de la oferta comercial local ni los precios definitivos.

La llegada de Tesla convierte a Unicenter en el primer shopping argentino en incorporar un espacio de la automotriz. Para Cencosud, representa una oportunidad de atraer visitantes interesados en tecnología y movilidad eléctrica, además de los consumidores habituales del centro comercial.

Qué otras marcas internacionales llegaron a Unicenter

LEGO y Tesla se suman a una serie de incorporaciones comerciales que Unicenter viene desarrollando durante los últimos meses.

Entre las firmas internacionales que forman parte de esta renovación aparecen:

Mango: la cadena española de indumentaria que regresó al mercado argentino.

Superdry: la marca británica de ropa urbana.

Victoria's Secret: la reconocida firma de lencería y productos de belleza.

Calvin Klein: especializada en indumentaria y accesorios.

Boss y Armani: marcas internacionales del segmento de moda.

Skechers: la compañía estadounidense de calzado.

Miniso: la cadena de productos para el hogar, accesorios y regalos.

La transformación del shopping también incluye propuestas que van más allá de los locales tradicionales. Cencosud anunció la incorporación de un centro de salud de Swiss Medical, la renovación integral de SportClub y la llegada de oficinas corporativas del Grupo One. El proyecto de ampliación contempla 20.054 metros cuadrados de nueva superficie construida, de los cuales aproximadamente 16.000 estarán destinados a espacios para alquilar.