La menor facturación y el retroceso de los márgenes complican la generación de fondos, mientras siguen abiertas las negociaciones financieras

La demanda de insumos se volvió selectiva y sensible al crédito, forzando a la empresa a financiar su actividad con deuda propia.

Rizobacter cerró el trimestre con una pérdida de $2.898 millones, marcada por una caída del 13,4% en ventas y menor rentabilidad operativa.

Rizobacter comenzó su nuevo ejercicio económico con menos ventas, una fuerte caída de la ganancia operativa y una pérdida de $2.898,2 millones.

La empresa productora de insumos agrícolas vinculada con el grupo Bioceres también utilizó efectivo para financiar su actividad, mientras mantiene negociaciones con bancos para atender sus obligaciones.

Los datos surgen de analizar los estados financieros consolidados del trimestre cerrado el 30 de septiembre pasado, aprobados por el directorio el 12 de noviembre y presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En el documento se informa que, entre julio y septiembre, la compañía facturó $68.842,8 millones y obtuvo una ganancia operativa de $4.069,2 millones, mientras que en el mismo período de 2025 había registrado ingresos por $79.510,4 millones y un resultado operativo positivo de $12.594,8 millones.

La comparación muestra una disminución del 13,4% en la facturación y del 67,7% en la ganancia del negocio y revela que el nuevo trimestre incorpora un deterioro comercial que se suma a la pérdida de $36.798 millones registrada por Rizobacter

En este sentido, el balance refleja que los ingresos bajaron, el costo de ventas permaneció prácticamente sin cambios y el margen disponible para cubrir gastos y obligaciones se redujo.

Una demanda más selectiva

En el balance, Rizobacter vincula el desempeño de su actividad con las dificultades económicas de los productores, su principal mercado en la Argentina y, según explica, los precios de los granos, los costos de producción y logística y las condiciones de financiamiento siguen afectando la rentabilidad y la capacidad de inversión de sus clientes.

En ese contexto, la empresa observa que los productores compran insumos más cerca del momento de aplicación y prestan mayor atención a la relación entre su costo y los ingresos esperados de las cosechas.

Señala además que priorizan tecnologías con retornos económicos más inmediatos y también describe cambios en la distribución ya que, después de una etapa con inventarios elevados en determinados segmentos, observa una reducción de las existencias del canal comercial y una mayor concentración de los pedidos en necesidades inmediatas.

Esa conducta vuelve a la demanda más sensible al crédito, a las variaciones de precios y a la disponibilidad de productos, por lo que la empresa reconoce que la recuperación de la producción agrícola no se trasladó de manera uniforme a una mayor demanda de insumos de alto valor.

En ese sentido, los tres segmentos que informa Rizobacter en su balance registraron menores ingresos sobre las cifras presentadas en pesos como el caso de semillas y productos integrados que facturó $9.073,8 millones, frente a $15.705,6 millones un año antes, con una baja del 42,2%.

En nutrición de cultivos, los ingresos pasaron de $26.519,7 millones a $23.144,2 millones, una disminución del 12,7%, mientras que en protección de cultivos, la actividad de mayor facturación, obtuvo $36.624,8 millones, contra $37.285,1 millones, con una reducción del 1,8%.

En cuanto al margen bruto de protección de cultivos, bajó del 42% al 29% y el de nutrición de cultivos pasó del 35% al 29%, además de que el de semillas y productos integrados mejoró su margen porcentual, aunque con una base de ingresos considerablemente menor.

Menor generación de fondos

El balance revela además que el costo de ventas se mantuvo en torno de los $45.267 millones, prácticamente el mismo nivel del trimestre comparable pero también muestra que, con menos facturación, esa estabilidad dejó una ganancia bruta inferior.

Aumentaron, además, los gastos de administración y comercialización que fueron parcialmente compensados por la reducción de los gastos contabilizados en investigación y desarrollo y el mayor aporte de negocios conjuntos y de sus asociadas.

En cuanto al resultado operativo, siguió siendo positivo, pero no alcanzó para absorber un resultado financiero neto negativo de $4.469,4 millones.

La pérdida antes de impuestos fue de $400,2 millones y, después del cargo por Ganancias, el rojo llegó a $2.898,2 millones, cuando un año antes había obtenido una ganancia neta de $4.291,5 millones.

Por otra parte, las actividades operativas utilizaron $7.683,9 millones durante el trimestre, mientras que en el mismo período de 2025 habían generado $25.591,9 millones.

En esa utilización de fondos incidieron el aumento de los créditos operativos y de los inventarios al punto que las existencias de Rizobacter pasaron de $61.175,4 millones al cierre de junio a $70.135,4 millones en septiembre, con incrementos en productos de reventa y elaborados.

Durante el trimestre, la compañía tomó préstamos por $19.483,1 millones y pagó capital por $7.419,1 millones y, después de los desembolsos por intereses y otras obligaciones, las actividades de financiación aportaron fondos netos por $8.447,4 millones, que compensaron parte del efectivo utilizado en la operación y las inversiones.

Expansión con nuevos compromisos

Este balance trimestral se conoce después de la pérdida de $36.798 millones registrada en el ejercicio cerrado en junio pasado, cuando Rizobacter ya había informado restricciones de financiamiento y medidas para conservar recursos.

En octubre, esas dificultades también atravesaron la asamblea de accionistas durante la cual los socios minoritarios rechazaron remuneraciones al Directorio por $576,8 millones y se abstuvieron de aprobar la gestión de los representantes de RASA Holding LLC, que concentra el 80% del capital de Rizobacter.

Esa sociedad pertenece a BCS Holding Inc., controlada por Bioceres Crop Solutions.

La compañía tiene su origen en 1977 en Pergamino, donde comenzó la producción de inoculantes, y su sociedad fue constituida formalmente en 1983.

Su cartera comprende inoculantes, tratamientos de semillas, coadyuvantes, bioestimulantes y fertilizantes, con presencia comercial en más de 50 países.

Los inoculantes incorporan microorganismos utilizados en los cultivos; los tratamientos de semillas apuntan a su protección, mientras que los coadyuvantes acompañan las aplicaciones agrícolas.

La oferta se completa con productos para la nutrición y el desarrollo vegetal, mientras que su expansión incluyó la creación de la subsidiaria brasileña en 1998 y la inauguración, en 2016, de Synertech Industrias junto con el grupo francés De Sangosse, para producir fertilizantes microgranulados. Rizobacter posee el 50% de esa sociedad.

Actualmente, el grupo informa operaciones mediante sociedades en la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia y Francia.

Las garantías otorgadas por Rizobacter en el litigio de Bioceres

La situación de Bioceres Crop Solutions agrega un condimento a esa estructura si se tiene en cuenta que los tenedores de un instrumento de deuda convertible del grupo iniciaron una demanda por presuntos incumplimientos contractuales y reclamaron la aceleración de la deuda.

En ese contexto, una ejecución judicial realizada en enero pasado derivó en la transferencia de determinados activos vinculados con Pro Farm a los demandantes como parte de una sentencia que formalizó el importe neto pendiente después de considerar los efectos de esa ejecución y que se encuentran en apelación ante la División de Apelaciones de Nueva York, Primer Departamento.

Rizobacter figura entre las sociedades que otorgaron fianzas por esa deuda, mientras que un financiamiento compartido con Pro Farm Technologies Oy y Rabobank contiene cláusulas de cambio de control y responsabilidad solidaria.

Por esas condiciones, una porción de u$s12,4 millones fue clasificada como corriente, sobre un saldo de u$s15,3 millones.

El documento advierte que el saldo correspondiente a Pro Farm también podría ser exigible a Rizobacter.

La pérdida de ese negocio obligó a reformular la estrategia comercial, particularmente en Brasil donde la subsidiaria presenta patrimonio negativo y un endeudamiento elevado respecto de su actividad, por lo que puede requerir asistencia financiera de la sociedad argentina.

La reprogramación de deudas bancarias y de las ON de Rizobacter

Esa subsidiaria reprogramó en septiembre un crédito de 18 millones de reales con Banco do Brasil, a 20 meses y con garantía sobre inventarios.

Por otra parte, Rizobacter había reprogramado parte de sus compromisos durante el ejercicio anterior como en junio, cuando completó un canje de Obligaciones Negociables (ON), mediante una emisión por aproximadamente u$s36,9 millones, con tasa fija del 9% anual y amortizaciones hasta septiembre de 2029.

También refinanció préstamos bancarios con vencimientos que se extienden hasta 2028 y, en determinados casos, hasta 2029.

Sin embargo, la clasificación contable de una parte de las obligaciones sigue afectada por el incumplimiento de condiciones financieras de los contratos, conocidas como covenants.

De hecho, por incumplimientos registrados al cierre de junio, la compañía expuso como corrientes obligaciones por $33.382 millones en el balance de septiembre.

Para atender sus compromisos, el Directorio mantiene en evaluación financiamiento de largo plazo, venta de activos y alternativas de cobro de créditos con empresas vinculadas, junto con ajustes de costos y capital de trabajo.

En el balance se sostiene además que la generación de fondos suficientes durante los próximos 12 meses depende del éxito de esas iniciativas y también se mantiene la advertencia sobre una incertidumbre importante que puede generar dudas significativas respecto de su continuidad como empresa en funcionamiento.