La distancia entre el potencial productivo y el acceso al capital concentra los reclamos de un sector que busca financiamiento para su expansión

Se requieren garantías adaptadas a campos arrendados y nuevas herramientas financieras para el sector.

El agro argentino necesita reglas estables, garantías adaptadas a su estructura productiva y nuevas herramientas de crédito para atraer inversiones.

Los reclamos surgen de analizar los principales planteos de empresarios, bancos y emprendedores que participaron del evento Agro Capital Day, donde también se expusieron las dificultades para financiar desarrollos tecnológicos y convertirlos en negocios con escala.

El encuentro se realizó el pasado lunes 16 de noviembre en la Torre Macro, organizado por Itatí Agroinversiones, con Macro Agro como patrocinador principal y la conducción de Ricardo Bindi, presidente de Agrositio.

Según el balance de los organizadores, participaron más de 200 empresarios, inversores y representantes de oficinas de inversión familiar.

En ese ámbito, las demandas principales abarcaron tanto a las empresas que buscan recursos para ampliar su producción como a los emprendimientos que necesitan conseguir su primer inversor.

La previsibilidad económica, el financiamiento de productores que trabajan en campos alquilados y las condiciones que exigen los fondos internacionales concentraron la mayor parte de las exposiciones.

La jornada fue el prolegómeno del evento mayor del Argentina Capital Week, bautizado así localmente e impulsado por Americas Capital y Bunker Invest.

Las estrategias de las empresas argentinas para atraer inversiones en 2027 ya habían sido analizadas por este medio, en tanto que la iniciativa Argentina Capital Week amplió este año el formato de RepensAR Summit con encuentros sectoriales destinados a discutir las condiciones que necesitan los proyectos argentinos para conseguir financiamiento.

Qué piden los inversores para financiar al agro argentino

En el caso del evento vinculado estrechamente con el agro, las restricciones económicas y su impacto sobre las decisiones de inversión ocuparon un lugar central en el panel moderado por Iván Ordóñez, de UCEMA y CIPPEC.

En ese encuentro, Santiago Donato, responsable de Relaciones con Inversores de IRSA y Cresud, comparó la evolución de la producción de soja de la Argentina y Brasil para describir las diferencias acumuladas entre ambos países.

Según expuso, hace dos décadas tenían volúmenes similares, mientras que actualmente Brasil produce alrededor del triple y la Argentina se mantiene en torno de los 50 millones de toneladas.

"No fue un problema de capacidad. Fueron las restricciones, los controles de capital, la brecha cambiaria y las retenciones", sostuvo Donato.

Durante la mesa de la que participó el representante de IRSA, también se señaló que las primeras consultas de los fondos extranjeros se concentran en el rumbo del país, antes de profundizar en las características de cada proyecto.

A esa evaluación se agregan requisitos relacionados con las condiciones de producción como los que expuso Carina Pasut, responsable sénior de Inversiones Corporativas de BID Invest, quien destacó la importancia de la trazabilidad y de los estándares de impacto social para acceder a mercados internacionales.

En el mismo sentido, Alejandro López Moriena, director de Sustentabilidad de Adecoagro, puso el foco en la eficiencia estructural de las operaciones como punto de encuentro entre los resultados económicos y el desempeño ambiental.

El debate continuó una discusión planteada en la convocatoria previa sobre qué información, estructura y horizonte de recuperación necesita una inversión agropecuaria para superar la evaluación de un fondo.

La agenda incluyó instrumentos como deuda privada y fideicomisos, junto con las exigencias de información periódica, gobierno corporativo y alternativas de salida para el inversor.

Garantías para financiar la producción

En el caso del frente bancario, una de las dificultades señaladas durante el evento fue la relación entre las garantías disponibles y la estructura de la agricultura argentina.

De hecho, Federico Taffarel, gerente de Banca Agro de Banco Macro, indicó que alrededor del 70% de la agricultura se desarrolla sobre campos arrendados.

Su planteo se concentró en cómo ampliar el financiamiento para quienes producen en tierras de terceros.

En ese contexto, propuso avanzar hacia herramientas como la Cédula de Producto Rural, conocida como CPR y utilizada en Brasil, además de destacar el papel de las fintech como vínculo entre los productores y las entidades que aportan fondos.

El peso del sector dentro del crédito empresario había quedado expuesto durante la apertura del encuentro, cuando Adrián Scosceria, gerente de Banca Corporativa de Banco Macro, informó que la entidad presta u$s4.500 millones a empresas de todo el país, de los cuales u$s1.500 millones corresponden al agro.

El ejecutivo identificó, además, una tarea pendiente en el financiamiento de los emprendimientos tecnológicos vinculados con la actividad.

"¿Qué nos falta? La parte más tech. Ahí es donde nos tenemos que empezar a desafiar: cómo aprender a prestar plata a estos nuevos emprendimientos", afirmó.

Qué rentabilidad ofrecen las inversiones en campos y cultivos

La jornada también abordó las diferencias entre comprar tierras, financiar producción sobre superficies alquiladas y desarrollar cultivos intensivos.

En el panel moderado por Carlos Becco, asesor en agronegocios y tecnología agropecuaria, Gerardo Bartolomé, fundador y CEO de Glycine Max, presentó la evolución de una inversión de su grupo.

Contó que el primer campo adquirido en 1994 costó u$s4.000 por hectárea y que actualmente su valor ronda los u$s21.000.

Según el cálculo que expuso, al incorporar la renta anual, esa inversión arrojó un retorno promedio del 6,6%.

Además, Bartolomé comparó ese resultado con un rendimiento del 4,2% para un bono a 10 años y sostuvo que "acá vemos que el agro ha sido un buen negocio", sostuvo.

Por su parte, Diego Sánchez Granel, CEO de Man Agro, desarrolló la alternativa de producir sobre campos arrendados y explicó que su fondo alcanzó un tamaño cercano a los u$s50 millones mediante crecimiento orgánico y describió la actividad como una "fábrica de proteínas".

A su turno, Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz S.A., incorporó la experiencia de los cultivos intensivos del norte argentino.

Señaló que producciones como la banana requieren inversiones de unos u$s30.000 por hectárea y afirmó que ofrecen retornos elevados.

Las exposiciones describieron también una serie de necesidades de capital diferentes: adquirir el inmueble rural, financiar la actividad sobre tierras alquiladas y realizar los desembolsos que demanda una explotación intensiva.

La innovación busca financiamiento

Las dificultades para conseguir recursos también aparecieron en el evento, principalmente entre las empresas tecnológicas, con experiencias relacionadas con activos digitales, inversión en tierras y soluciones biológicas.

En ese sentido, Delfín Uranga, CEO y cofundador de SiloReal, explicó que la compañía convierte información sobre granos, ganado y maquinaria en activos digitales que bancos y aseguradoras pueden utilizar para evaluar su financiamiento.

La sociedad trabaja con información de activos para facilitar el financiamiento.

El empresario señaló que la falta de fondeo local impulsó a la firma a expandirse hacia Brasil y sostuvo que "los dos pasos más difíciles para una startup son conseguir el primer inversor y el primer cliente que te paga una factura".

A su turno, Matías Simone, CEO de Landtoken, presentó el modelo de la plataforma para invertir en fracciones de campos que, según los datos difundidos sobre su exposición, reúne alrededor de 10.000 usuarios.

Landtoken ofrece una vía de participación en inversiones rurales.

En el mismo sentido, Julia Mensa, CEO de Nunatak Bio, describió el desarrollo de soluciones microbiológicas basadas en investigaciones realizadas en la Antártida.

La sociedad desarrolla soluciones a partir de investigación científica.

En ese bloque también participaron Manuel Tanoira, socio de TCA Tanoira Cassagne, y Mayco Mansilla, de Innventure AgriFoodTech, quien informó que invirtió en 19 compañías en casi cuatro años y que todas continúan activas.

La firma también reportó un crecimiento promedio del 300% en las valuaciones de su cartera en dos años.

Qué es el Agro Capital Day y quiénes organizan el evento

Argentina Capital Week tiene su antecedente en RepensAR Summit, el foro que, tal como se explicita en la plataforma oficial RepensAR Summit, fue creado en 2024 por Ramiro Juliá, fundador y CEO de Americas Capital, y Francisco Sosa del Valle, fundador y CEO de Bunker Invest.

Las dos primeras ediciones se realizaron en el MALBA y, según los organizadores, reunieron a más de 300 empresarios e inversores locales e internacionales.

Este año, la propuesta se extendió a una semana con ocho encuentros sobre agro, tecnología, energía y mercados de capitales.

Los impulsores provienen de actividades diferentes como Americas Capital, que se especializa en inversiones inmobiliarias y activos alternativos, en tanto que Bunker Invest trabaja en asesoramiento de inversiones automatizado mediante carteras diversificadas y fondos cotizados.

La jornada agropecuaria contó con el acompañamiento de CREA, AHK Argentina, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, UCEMA, CIPPEC, la Cámara Argentino-China, la Cámara Inmobiliaria Rural Argentina, PromArgentina, BID Invest y BAC Business Angels Club.

La programación continúa este martes 17 con Next Gen, dedicado a jóvenes empresarios y fundadores.

El miércoles 18 incluye Tech Capital Day, organizado por el Parque Empresarial Austral en el IAE Business School, y un desayuno de Inteligo Group sobre patrimonio familiar.

El jueves 19 se realizará RepensAR Summit en el MALBA, con un programa que incluye a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Hernán Kazah, cofundador de Kaszek; Eduardo Costantini, fundador de Consultatio; Gustavo Grobocopatel y Mariano Grassi.

Después está previsto un almuerzo de EY y la semana cerrará el viernes 20 con un desayuno de JPMorgan. Todas las actividades requieren acreditación previa.