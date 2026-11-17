Factory San Martín y Factory Quilmes se suman a Black Shopping Days, con descuentos de hasta 50% en locales adheridos del 27 al 29 de noviembre

Los descuentos de noviembre llegarán a dos shoppings de Buenos Aires que no estaban incluidos en el listado de 16 establecimientos de IRSA que participarán de Black Shopping Days. Se trata de Factory San Martín y Factory Quilmes, que participarán de Black Shopping Days, la campaña nacional que se realizará entre el 27 y el 29 de noviembre.

La iniciativa es impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) y tendrá alcance en más de 70 centros comerciales del país. La propuesta coincide con el Black Friday y busca atraer consumidores a los locales físicos durante el último fin de semana del mes, con promociones en distintos rubros.

La incorporación de estos dos establecimientos amplía las alternativas para quienes viven en el Gran Buenos Aires y buscan aprovechar las ofertas sin trasladarse hasta los grandes centros comerciales de la Ciudad. Ambos pertenecen a la cadena de shoppings de Cencosud y cuentan con propuestas comerciales que incluyen indumentaria, calzado, accesorios, gastronomía y otros servicios.

Dónde quedan y qué locales tienen los dos shoppings que se suman a los Black Days

Los dos outlets que se incorporan a Black Shopping Days tienen propuestas comerciales diferentes y están ubicados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Factory San Martín funciona en San Lorenzo 3773, partido de General San Martín, y reúne marcas como Al Mundo, Atomik, Baby Pop, Cheeky, Dexter, Fila, Umbro y Asics, entre otras.

Por su parte, Factory Quilmes, identificado en la campaña oficial como Parque Comercial Quilmes BA3, está ubicado en avenida Calchaquí 3950. Allí funcionan locales de Adidas, Addnice, Al Mundo, Atomik, Baby Pop y Cheeky. El complejo también cuenta con propuestas gastronómicas, un cine Cinemark y una plaza de juegos infantiles.

Ambos establecimientos disponen de accesos peatonales y vehiculares. En el caso de Factory San Martín, se puede ingresar por San Lorenzo y Pozos, además de contar con un acceso peatonal por Azopardo. En Quilmes, el ingreso principal se encuentra sobre avenida Calchaquí.

Qué otros shoppings de Buenos Aires participan de Black Shopping Days

La campaña no se limita a los dos outlets de Cencosud. En el área metropolitana también participan establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y de otros municipios bonaerenses.

Entre los centros comerciales anunciados para la promoción figuran:

Alto Palermo: avenida Santa Fe 3253, CABA.

Abasto Shopping: avenida Corrientes 3247, CABA.

Alto Avellaneda: General Güemes 897, Avellaneda.

Soleil Premium Outlet: Bernardo de Irigoyen 2647.

Terrazas de Mayo: avenida Presidente Arturo Umberto Illia 3770, Malvinas Argentinas.

Factory San Martín: San Lorenzo 3773, General San Martín.

Factory Quilmes: avenida Calchaquí 3950, Quilmes.

La nómina forma parte de una convocatoria nacional que también alcanza a centros comerciales de otras provincias. La Cámara Argentina de Shopping Centers reúne a los establecimientos participantes y centraliza la comunicación de la campaña, aunque las promociones concretas quedan a cargo de cada shopping y sus comercios.

Cómo serán los descuentos y qué hay que tener en cuenta antes de comprar

Black Shopping Days se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026. La campaña se promociona con descuentos de hasta el 50% en locales adheridos, aunque ese porcentaje representa la rebaja máxima anunciada y no significa que todos los productos o marcas tengan la misma reducción.

Un punto importante es que cada establecimiento y comercio define sus propias condiciones. Por eso, los consumidores deberán consultar qué locales participan, cuáles son los artículos incluidos, qué medios de pago aceptan y si existen restricciones para combinar promociones.

La CASC aclara en las condiciones oficiales que su función es impulsar y organizar el marco general de la iniciativa. No ofrece los descuentos directamente ni establece una rebaja uniforme para todos los establecimientos. La responsabilidad por las ofertas, su vigencia y las condiciones de cada compra corresponde a los centros comerciales y a los locales participantes.

En el caso de los shoppings de IRSA, las bases publicadas para la campaña establecen un horario de 10 a 22 durante los tres días y descuentos de hasta el 50% en los comercios adheridos. Esas condiciones no deben extenderse automáticamente a los establecimientos de Cencosud: para Factory San Martín y Factory Quilmes habrá que consultar las promociones y horarios que comunique cada centro comercial.

Una campaña que busca impulsar las compras antes de las fiestas

La fecha elegida coincide con el Black Friday, una jornada de promociones que nació en Estados Unidos y que se extendió a distintos mercados. En Argentina, noviembre suele concentrar distintas acciones comerciales que buscan adelantar las compras navideñas y estimular las ventas antes de diciembre.

En ese contexto, Black Shopping Days apunta a generar movimiento en los centros comerciales físicos. A diferencia de las campañas exclusivamente digitales, la propuesta permite recorrer los locales, comparar precios, probarse prendas y llevarse los productos en el momento.

La oferta de los shoppings también incluye gastronomía y entretenimiento, dos actividades que complementan la experiencia de compra y pueden extender la visita durante el día