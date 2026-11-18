El auge de los eléctricos suma mercado a las marcas asiáticas mientras que las locales pierden terreno en el destino que sostiene sus exportaciones

China consolida su posición con un aumento en la producción local en Brasil, reforzando su dominio en el mercado automotriz.

El auge de vehículos eléctricos e híbridos en Brasil impulsó a las marcas chinas, mientras las exportaciones argentinas de modelos convencionales disminuyeron.

China superó a Argentina como principal proveedor de vehículos importados a Brasil entre enero y octubre de 2026.

China le arrebató a la Argentina el primer puesto entre los proveedores de vehículos importados de Brasil si se tiene en cuenta que, entre enero y octubre de este 2026, el mercado vecino patentó 288.200 unidades fabricadas en el país asiático, el doble que un año antes, mientras que los registros de vehículos de origen nacional cayeron 14,1% y quedaron en 143.400 unidades.

: "Los datos surgen del «último informe de Anfavea», la principal entidad que representa a las terminales en Brasil.".

Los datos surgen del último informe de Anfavea (Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil), la principal entidad institucional que representa a las empresas fabricantes de automotores instaladas en ese país (cumpliendo un rol equivalente al de ADEFA en Argentina).

Según ese trabajo, sobre los patentamientos de modelos importados por país de origen, la Argentina todavía lideraba ese ranking al cierre de 2025 y el cambio de liderazgo se dio en un mercado que creció 16,1% y en el que los eléctricos y en donde los híbridos ya representan uno de cada cinco vehículos livianos nuevos.

Las marcas chinas aprovecharon esa demanda con modelos como el Geely EX2, que superó las 30.000 ventas con unidades importadas, mientras que, en ese mismo período, las terminales argentinas enviaron a Brasil 13.250 vehículos menos que un año antes.

El informe también sostiene que, entre enero y octubre pasados, los patentamientos brasileños crecieron 16,1% y superaron los 2,5 millones de unidades, mientras que los datos por país de origen muestran la nueva distancia entre ambos proveedores: 288.200 unidades chinas frente a 143.400 argentinas.

Según datos de patentamientos de Fenabrave, las marcas chinas ganaron volumen con eléctricos e híbridos que encontró cada vez más compradores en Brasil.

Al mismo tiempo, las terminales argentinas, con buena parte de su negocio exportador concentrado en camionetas y modelos convencionales, enviaron 13.250 vehículos menos a su principal mercado.

Cómo creció el mercado de autos eléctricos e híbridos en Brasil

De acuerdo al documento de Anfavea, en los primeros 10 meses de este año, Brasil patentó 495.700 vehículos livianos electrificados, un 125,7% más que un año antes, al punto que esos modelos pasaron del 10,7% al 20,5% de los registros de autos y comerciales livianos.

En ese mercado en expansión, las marcas chinas encontraron compradores para modelos que van desde compactos urbanos hasta SUV híbridos enchufables.

Un caso concreto es el Geely EX2, que superó las 30.000 ventas en Brasil con unidades importadas y ganó ese volumen antes del inicio de su producción local.

Geely confirmó la llegada de nuevos vehículos antes de que finalice el año y prevé comenzar a fabricarlo en diciembre en el complejo Ayrton Senna, en Paraná, junto con Renault.

La demanda también se ve en el ranking minorista de octubre que encabezó el BYD Dolphin Mini que, con 5.841 patentamientos, lideró las ventas minoristas de autos de pasajeros.

La marca china ya fabrica ese modelo en Bahía y sus ventas muestran la escala que alcanzó el segmento, además de permitir cuantificar el salto de los vehículos de origen chino y dejar abierta la contribución de cada tipo de motorización.

Cuándo superó China a la Argentina en el mercado automotriz brasileño

La serie mensual de Anfavea ubica en agosto de 2025 el primer mes con más patentamientos de vehículos chinos que argentinos.

En julio de ese año, la Argentina todavía estaba adelante, con 18.700 registros frente a 16.900 de China, pero en agosto, los chinos subieron a 17.500 y los argentinos bajaron a 13.400.

De todos modos, la ventaja acumulada en los meses anteriores permitió que la Argentina cerrara 2025 todavía en el primer puesto, con cerca de 201.000 patentamientos frente a 187.000 de China.

Este año, el cambio se consolidó en un mercado que pasó de 402.100 a 520.700 patentamientos de vehículos importados en los primeros 10 meses, a los cuales China aportó unas 145.000 unidades adicionales, más que el incremento neto del total, porque al mismo tiempo retrocedieron proveedores como la Argentina y Alemania.

Así, los vehículos de origen chino ya representan más de la mitad de los importados que se patentan en Brasil, dejando a la Argentina en el segundo puesto, por delante de México, que acumuló 35.600 unidades.

Qué modelos argentinos de exportación cayeron en el mercado de Brasil

En este sentido, un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), sobre los embarques argentinos con destino a Brasil registra 144.709 unidades entre enero y octubre, 13.250 menos que un año antes, marcando una baja del 8,4%.

El documento revela que el país vecino recibió el 62,7% de las exportaciones argentinas de autos y comerciales livianos, frente al 68,8% del mismo período de 2025 y que los mayores envíos a Perú, América Central y Chile ayudaron a compensar la caída brasileña.

La exposición se ve en los modelos que sostienen la escala de cada planta como los de Toyota, que exporta alrededor del 80% de los vehículos que produce en su planta de la localidad bonaerense de Zárate.

En Brasil se vendieron 49.721 Hilux y 17.056 SW4 en 2025, según el relevamiento regional publicado por iProfesional, en el cual también se da cuenta que la planta de Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco exporta alrededor del 70% de su producción y abastece con la Ranger a Brasil y a otros mercados latinoamericanos.

De hecho, en octubre, la Hilux y la Ranger siguieron entre los cinco comerciales livianos más patentados en Brasil, con 3.569 y 2.818 unidades, respectivamente.

En autos, las ventas en Brasil del Fiat Cronos y los Peugeot fabricados en la Argentina muestran cuánto pesa ese destino para el grupo Stellantis, dueño de ambas marcas si se tiene en cuenta que en 2025, Brasil compró 26.549 Cronos fabricados en Ferreyra, Córdoba, cerca de la mitad de las ventas regionales del modelo, y también registró 9.809 Peugeot 208 y 11.312 Peugeot 2008 producidos en El Palomar.

A comienzos de este 2026, fuentes del sector consultadas por iProfesional ya advertían sobre la caída de las exportaciones de Peugeot a Brasil y señalaban la carga impositiva incorporada al precio de exportación como una dificultad para competir.

A este escenario se le suma un cambio en la oferta regional como lo muestra el caso de Volkswagen, que dejó de fabricar el Taos en la Argentina y pasó a abastecer a Brasil desde México.

Qué planes tienen las marcas chinas para fabricar en Brasil

Más allá de estos datos, cabe recordar que el convenio automotor entre la Argentina y Brasil que prevé el libre comercio desde 2029 sostiene el reparto de modelos entre las plantas de ambos países.

Se trata del Acuerdo de Complementación Económica N.º 14, que otorga preferencias arancelarias a los vehículos y las autopartes que cumplen sus reglas de origen y que, hasta el 30 de junio de 2029, su coeficiente flex fija cuánto puede desequilibrarse el intercambio bajo ese régimen preferencial.

"Con la Argentina tenemos un acuerdo de integración productiva y somos socios comerciales", dijo Igor Calvet, presidente de Anfavea, al diario brasileño Valor Econômico en una nota publicada la semana pasadas.

El ejecutivo también anticipó que la agenda industrial que Anfavea quiere discutir con el gobierno brasileño parte de la diferencia entre el crecimiento del mercado y el de las fábricas.

Calvet planteó ampliar la fabricación local, desarrollar capacidades en baterías y electrónica y negociar más acuerdos comerciales como el Mover, vigente desde 2024, y que es el programa de incentivos a la innovación y la eficiencia en la industria automotriz.

De todos modos, las automotrices chinas ya tienen producción en ese mercado como el caso de BYD, que fabrica en Bahía y de GWM, que produce la pickup Poer P30 en su fábrica de Iracemápolis, en el estado de San Pablo, que compite en la misma categoría que la Hilux y la Ranger que llegan desde la Argentina.

A esa competencia en camionetas medianas se suma el próximo paso de Geely en Paraná, donde la compañía prevé fabricar el compacto eléctrico que hasta ahora abasteció con importaciones.