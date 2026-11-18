La mayor cementera del país busca mejorar el retorno de sus accionistas con parte de su liquidez porque considera atractiva la cotización actual

Loma Negra volverá al mercado como compradora de sus propios títulos luego de que el directorio de la mayor cementera del país aprobó un programa para usar hasta u$s50 millones en la compra de sus propias acciones y ADRs en la Bolsa argentina y en la de Nueva York.

La medida fija un precio máximo para operar en cada plaza y un límite del 10% del capital social para las acciones propias que queden en cartera, tal como surge de analizar un hecho relevante que Loma Negra presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), y que fija el 19 de noviembre como fecha de inicio del proceso.

La autorización se extiende hasta el 19 de marzo de 2027, aunque si el directorio decide ampliar ese plazo, deberá comunicarlo a los inversores mediante otro hecho relevante.

Límites y precios máximos del plan de recompra de acciones

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la cementera podrá pagar hasta $3.300 por acción, mientras que en la Bolsa de Nueva York, el máximo será de u$s9,75 por ADR, certificado que representa cinco acciones ordinarias.

El Comité de Auditoría de la cementera precisó además que las compras en pesos se convertirán al tipo de cambio vigente en la fecha de cada operación para calcular cuánto se utilizó del presupuesto en dólares.

El documento agrega que en la plaza local, las compras de cada rueda podrán alcanzar hasta el 25% del volumen promedio diario negociado durante los 90 días hábiles previos y aclara que el límite del 10% se aplica al total de acciones propias en cartera.

Es decir que si la empresa alcanza ese porcentaje antes de agotar los u$s50 millones, habrá llegado al límite del programa.

El Comité también aclaró que, mientras esté vigente este proceso, los directores, síndicos y gerentes tendrán vedada la venta de las acciones que posean o administren de manera directa o indirecta.

Además dejó asentado que Loma Negra deberá respetar el trato igualitario entre accionistas e informar al mercado las compras que concrete y cualquier suspensión, reanudación, prórroga o finalización del programa.

Los antecedentes de Loma Negra en recompra de acciones

No se trata de la primera vez que Loma Negra utiliza este mecanismo ya que registra cinco programas de recompra entre febrero de 2021 y diciembre de 2022.

A lo largo de ese período, la cementera adquirió 12,35 millones de acciones ordinarias y 27.542 ADR, equivalentes en conjunto a unos 12,49 millones de acciones ordinarias.

Los primeros tres programas se ejecutaron con compras en el mercado local y en los dos siguientes, la compañía también adquirió certificados en Nueva York.

El quinto plan, que se extendió entre octubre y diciembre de 2022, tuvo un presupuesto de hasta $1.000 millones y durante su vigencia, Loma Negra compró cerca de 1,73 millones de acciones ordinarias y 17.473 ADR.

Balance de Loma Negra y ganancia en el tercer trimestre

El directorio estableció que el nuevo programa se financiará con ganancias realizadas y líquidas que surgen de los estados financieros al 30 de septiembre pasado y en el cual la cementera afirmó que cuenta con liquidez para ejecutar la recompra sin afectar su solvencia.

En ese período, Loma Negra obtuvo una ganancia neta de $14.482 millones, frente a una pérdida de $11.451 millones en el mismo período de 2025, que la empresa atribuyó principalmente al resultado financiero, que pasó de una pérdida a un saldo positivo.

A fines de septiembre, Loma Negra tenía $71.611 millones en efectivo, equivalentes e inversiones y una deuda neta de $220.486 millones, mientras que su deuda equivalía a una vez el EBITDA ajustado de los últimos 12 meses, frente a 1,49 veces un año antes.

De todos modos, durante ese período la operación industrial siguió bajo presión, con ventas netas que cayeron 3,2% interanual, a $270.107 millones y con el mayor impacto que provino del hormigón, cuyos ingresos bajaron 23,2%, mientras que la facturación del segmento de cemento retrocedió 1,8%.

En el caso del EBITDA ajustado consolidado, cayó 6,7% en pesos y su margen pasó del 20,8% al 20,1%.

Liderazgo con nuevo dueño

Loma Negra se constituyó en 1926 de la mano de la familia Fortabat y tiene en la localidad bonaerense de Olavarría uno de sus principales polos industriales.

Con los años, al negocio del cemento sumó la producción de cal, agregados y hormigón, que comercializa bajo la marca Lomax, además de vender cemento de albañilería bajo la marca Plasticor y opera Recycomb, una planta que acondiciona residuos industriales para su uso como combustibles alternativos.

El cemento representó el 89% del volumen despachado por la compañía en 2025, según el informe anual que presentó ante la SEC y en el que también estimó que concentró el 43,6% de las ventas de cemento en la Argentina, medidas en toneladas.

Con este escenario de fondo, Marcelo Mindlin asumió la presidencia de la empresa tras la asunción como nuevo dueño de Loma Negra, luego de la reestructuración de InterCement., el grupo brasileño que hasta hace unos meses era el dueño de la mayoría accionaria de la empresa argentina.

Como parte de un proceso de reorganización para recomponer sus finanzas, el conglomerado negoció su deuda con un grupo de acreedores que recibieron acciones y, de ese modo, modificó la composición accionaria de la controlante indirecta de la cementera argentina.

De la operación formó parte el dueño de Pampa Energía a través de Latcem, el vehículo de inversión que usó, que comparte con otros socios y que quedó como el mayor accionista individual de InterCement Participações, con el 38,7%.

Le siguieron Redwood Capital Management, con el 26,7%, y fondos administrados por Moneda, con el 24%, mientras que una sociedad del grupo InterCement conserva el 52,14% directo de Loma Negra.

Como parte de todo el proceso, Sergio Faifman continuó como CEO.

La menor demanda golpea a la empresa

Ambos deben llevar el día a día de una empresa líder del mercado local pero que compite con otras empresas como Holcim Argentina, Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), entre otras.

La empresa tiene plantas en distintas regiones y concentra buena parte de su actividad comercial en la provincia de Buenos Aires.

Según su balance correspondiente al tercer trimestre de este año, el volumen vendido por la empresa de cemento de albañilería y cal cayó 6,3% interanual, a 1,28 millones de toneladas.

La compañía atribuyó parte de esa baja a las lluvias que dificultaron los despachos durante julio y agosto.

En el caso de la demanda, mostró dos ritmos con despachos a granel que se sostuvieron por los pedidos de productores de hormigón, clientes industriales y empresas constructoras.

En el caso de las ventas en bolsa siguieron rezagadas por la menor demanda de quienes compran materiales para refaccionar o construir por su cuenta.

La caída en el consumo de cemento y la construcción

La empresa opera en un segmento de negocios que sufre las consecuencias de la caída de la industria de la construcción durante los últimos años pero que, de todos modos, logró una tenue recuperación en los meses anteriores.

De hecho, el indicador de actividad de la construcción del INDEC creció 5,1% interanual en septiembre y acumuló una mejora de 1,3% en los primeros nueve meses del año.

Pero el informe provisorio de octubre de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland registró un consumo interno de 877.835 toneladas, un 9,3% menos que un año antes, mientras que el volumen también cayó 8,6% respecto de septiembre y, entre enero y octubre, el mercado argentino absorbió 8,13 millones de toneladas, un 3,6% por debajo del mismo período de 2025.