El entusiasmo por empezar a ponerse en forma antes de las vacaciones dura poco y la mayoría deja de entrenar antes del tercer mes de asociado

El precio no es un factor determinante, sino el uso frecuente del servicio en los primeros meses.

La baja retención se agrava en vacaciones; la asistencia inicial temprana es clave para mantener clientes.

Un relevamiento sobre el negocio del fitness en la Argentina muestra que muchos gimnasios llegan al verano con menos socios que hace un año.

El trabajo revela que, entre los establecimientos que pudieron compararse con 2025, uno de cada dos perdió más del 5% de sus clientes activos, principalmente en centros que trabajan con clases por turno, como estudios de pilates, boxes de CrossFit y gimnasios de funcional.

Para esos negocios, la previa de las vacaciones trae la oportunidad de sumar a quienes prometen que esta vez arrancan el lunes, aunque la dificultad aparece cuando toca renovar el abono.

El escenario surge del Informe de Gimnasios de Argentina 2026 elaborado por la plataforma Crossfy en base a los resultados de un analiz sobre ocho millones de turnos reservados y 2,25 millones de clases dictadas entre noviembre de 2025 y octubre pasado.

Se trata de una plataforma de software para gimnasios y centros de entrenamiento que permite administrar reservas, cupos, listas de espera y vencimientos de abonos.

Los gimnasios cargan esos datos para gestionar su operación y la empresa los reúne de forma agregada y anónima para elaborar su informe.

Según dichoInforme de Gimnasios de Argentina 2026 de Crossfy, más de 1.000 centros de 15 países utilizan el sistema, mientras que en el caso del trabajo local, aclara que se hizo con los registros de sus clientes y que tiene mayor cobertura de centros con clases por turno que de grandes cadenas y gimnasios de musculación con pase libre.

Para medir la evolución de los socios, comparó el trimestre de agosto a octubre con el mismo período de 2025 en los establecimientos que operaban en ambos.

El 35% ganó más del 5% de socios y el 14% se mantuvo dentro de una banda de cinco puntos de suba o de baja.

En el gimnasio típico, la oferta siguió en torno a las 53 clases por semana, pero la cantidad de anotados por clase bajó de 4,1 a 3,9.

En esos mismos gimnasios, septiembre fue el mes con más gente entrenando y enero, el más flojo, con un 12% menos de socios activos.

Esto se debe a que para quien se anota a fines de noviembre o en diciembre con un abono mensual, la primera renovación cae entre las fiestas y las vacaciones, cuando suele bajar la asistencia.

La diferencia aparece al tercer mes

El informe también explica que, entre los gimnasios que ganaron al menos un 15% de socios, los recién llegados representaban el 11% de quienes entrenaban cada mes, mientras que en los que perdieron un 20% o más, representaban el 9%.

En cuanto al abono de tres clases semanales, rondaba los $52.000 en ambos grupos, a pesar de lo cual el informe identifica que de cada 100 clientes nuevos, al tercer mes seguían entrenando 61 en los gimnasios que más crecieron y 47 en los que más se achicaron.

"El precio no los separa", señala el informe al comparar esos dos grupos, y agrega que el uso del abono en las primeras semanas aporta una pista sobre la permanencia ya que, entre quienes hicieron hasta cuatro clases en el mes en que se anotaron, el 48% seguía al tercero y entre quienes hicieron nueve o más, seguía el 72%.

Crossfy toma como primer mes el calendario de ingreso, de modo que quien se inscribió sobre el cierre tuvo menos días para acumular turnos.

En el conjunto del relevamiento, de cada 100 socios nuevos, 56 continuaban al tercer mes, 35 al sexto y 22 al año.

El calendario agrega otra dificultad para los gimnasios si se tiene en cuenta que el trabajo señala que "septiembre es el mes con más socios entrenando y enero, el más flojo".

En los mismos establecimientos, enero tuvo un 12% menos de socios activos que septiembre y para quienes se anotan en diciembre con un abono mensual, la primera renovación cae en pleno verano, cuando la actividad suele bajar.

Las cadenas amplían la oferta

El informe revela un cierto comportamiento del mercado argentino de gimnasios que, según Mercado Fitness y Trainingym, se compone de 8.662 establecimientos activos.

Ese relevamiento abarca desde salones de barrio y centros especializados hasta grandes cadenas que ofrecen acceso a varias sedes con una misma membresía.

Entre las principales marcas, SportClub tiene la red de acceso más amplia ya que le ofrece a sus socios más de 1.000 centros deportivos en el país, entre gimnasios, clubes y otros espacios incluidos en la membresía.

En tanto, Megatlon cuenta con más de 30 sedes y 17 natatorios, de acuerdo con el convenio que publica el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño.

Tiene presencia en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y vende membresías por categorías según las instalaciones a las que puede acceder cada socio.

En el segmento de precios más accesibles compite Smart Fit, que lista alrededor de dos decenas de sedes en la Argentina, incluidas unidades en preventa, en su buscador oficial.

A esa oferta se sumó este otra marca brasileña como es Pratique Fitness, que anunció su llegada a la Argentina con un plan de cinco sedes, según informó iProfesional, y una propuesta de acceso las 24 horas.

El costo de entrenar por turno

Entre los establecimientos que registraron ventas en la plataforma de Crossfy, la cuota típica para entrenar tres veces por semana fue de $52.000, pero la mitad cobraba entre $42.000 y $66.000 por ese plan.

En el caso del abono de dos clases semanales, se ubicó en $49.000 y el pase libre, en $55.000, tal como lo revelan los valores corresponden a paquetes vendidos entre agosto y octubre.

Según el documento de Crossfy, tres turnos semanales costaban $65.000 en los estudios de pilates, frente a $50.000 en los demás establecimientos relevados.

Según el informe de Crossfy, los turnos de las 18, las 19 y las 20 concentraron el 38% de las reservas semanales, con el miércoles a las 19 como el horario más buscado.

El documento también aclara que por la mañana cambia el público, y observa que entre los socios con fecha de nacimiento registrada, los de 55 años o más hacían casi la mitad de sus reservas antes del mediodía, frente al 22% de quienes tenían entre 25 y 34 años.

Además, entre agosto y octubre, el 74% de los establecimientos tuvo al menos una clase con lista de espera.