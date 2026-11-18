Tras el acuerdo con la brasileña Amaggi por sus 15 plantas de acopio, la compañía formalizó tres alternativas para cancelar sus deudas

Los Grobo presentó tres opciones de pago a acreedores con quitas de hasta 85% y plazos de 15 años.

Los Grobo Agropecuaria presentó ante la Justicia su propuesta de pago a los acreedores, con tres alternativas que contemplan quitas de hasta el 85% y plazos de cancelación que pueden extenderse durante 15 años. La compañía busca avanzar en la reestructuración de sus deudas y alcanzar un acuerdo que le permita superar el concurso preventivo iniciado a comienzos de 2025.

La presentación se concretó el 17 de noviembre ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°12, Secretaría N°23, donde tramita el expediente concursal. El documento, que también fue comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), establece distintas condiciones de cobro según los plazos y porcentajes de recuperación que elijan los acreedores.

El movimiento llega pocos días después de que Los Grobo alcanzara un acuerdo con el gigante brasileño Amaggi para cederle la operación de 15 plantas de acopio durante dos años. El entendimiento representa un respaldo para la reorganización de la compañía, ya que contempla ingresos por casi u$s9,6 millones, además de componentes variables vinculados al negocio. Aunque la operación todavía requiere autorización judicial, le permite contar con una perspectiva de ingresos para sostener su actividad y encarar la negociación con los acreedores.

En ese contexto, Los Grobo presentó su propuesta concursal antes del vencimiento del período de exclusividad, previsto para febrero de 2027. La compañía busca aprovechar el nuevo escenario operativo para reunir las adhesiones necesarias y avanzar hacia la homologación judicial del acuerdo, un paso fundamental para dejar atrás el proceso de reestructuración.

Las tres alternativas que ofrece Los Grobo para pagar sus deudas

La propuesta está dirigida a los acreedores quirografarios, es decir, aquellos que no cuentan con privilegios especiales de cobro. Cada uno podrá elegir una alternativa o distribuir su crédito entre varias opciones, aunque la compañía estableció límites para los planes que ofrecen mayores porcentajes de recuperación.

La primera posibilidad contempla un pago único equivalente al 15% de la deuda reconocida, lo que implica una quita del 85%. El dinero se abonaría dentro de los 30 días hábiles posteriores a que quede firme la homologación judicial del acuerdo. Es la alternativa que permite recuperar una parte del crédito en el menor plazo.

La segunda opción ofrece recuperar el 35% del crédito, con una quita del 65%, mediante cuatro cuotas anuales y crecientes. El esquema establece dos años de gracia desde la homologación firme y pagos escalonados del 10%, 20%, 30% y 40% del monto comprometido. Esta alternativa tiene un límite conjunto de u$s25 millones en créditos concursales.

La tercera posibilidad contempla el pago del 100% del capital reconocido, con un período de gracia de cuatro años y 12 cuotas anuales. La primera se abonaría al cumplirse el cuarto aniversario de la homologación firme y las siguientes, con una periodicidad anual. De acuerdo con ese cronograma, el último vencimiento se produciría 15 años después de que quede firme la homologación judicial del acuerdo. Además, se reconoce un interés del 1% anual sobre el saldo de capital, pagadero semestralmente. El plan tiene un tope de u$s20 millones en créditos asignables.

En esta última alternativa, los pagos se distribuyen de manera progresiva, con una mayor proporción del capital concentrada en los últimos años. Durante las primeras cinco cuotas se devolvería el 10% del crédito, mientras que el 42,5% se cancelaría en los dos últimos vencimientos.

Uno de los puntos relevantes del escrito es que los acreedores que no elijan ninguna alternativa quedarán incorporados automáticamente al esquema de pago del 15%, siempre que el acuerdo obtenga homologación judicial. Esto no significa que la falta de respuesta implique una adhesión a la propuesta. Además, si las opciones de mediano y largo plazo superan los topes previstos, los créditos excedentes serán redistribuidos entre las demás alternativas según el mecanismo establecido.

La propuesta está formulada en dólares, aunque los pagos se realizarán principalmente en pesos. Para convertir los créditos reconocidos originalmente en moneda local, Los Grobo estableció una cotización de $1.326 por dólar, correspondiente al 26 de septiembre de 2025. Al momento de cada vencimiento se utilizará el tipo de cambio previsto en la Comunicación A3500 del Banco Central.

El acuerdo con Amaggi y los próximos pasos para salir del concurso

La propuesta forma parte del proceso de reorganización que Los Grobo lleva adelante desde su ingreso al concurso preventivo, en febrero de 2025, después de atravesar dificultades de liquidez que afectaron el cumplimiento de sus compromisos comerciales y financieros.

La empresa, fundada por Gustavo Grobocopatel y controlada mayoritariamente por el fondo Victoria Capital Partners, viene trabajando en una reconfiguración de su estructura para sostener sus actividades y adecuar sus operaciones a la nueva situación financiera.

Según los estados contables correspondientes al cierre de septiembre de 2026, Los Grobo registraba pasivos por $351.338 millones y un patrimonio neto negativo de $106.187 millones.

En ese escenario, el entendimiento con Amaggi constituye uno de los principales avances operativos de las últimas semanas. El acuerdo contempla la cesión de la operación de 15 plantas de acopio durante dos años, por una contraprestación fija total cercana a u$s9,56 millones, además de ingresos variables asociados a la actividad.

La operación también comprende la transferencia de más de 200 trabajadores, con reconocimiento de su antigüedad y condiciones laborales.

Para la compañía, el entendimiento representa una oportunidad de generar ingresos a partir de sus activos, mantener presencia en el negocio de granos y reducir las exigencias financieras de la operación directa de las plantas. Al mismo tiempo, aporta un elemento favorable para las negociaciones concursales, al ofrecer mayor previsibilidad sobre una parte de los recursos futuros, aunque no garantiza por sí solo el cumplimiento de la propuesta.

El escrito presentado ante la Justicia también contempla la posibilidad de vender activos y participaciones accionarias que la empresa considere innecesarios para desarrollar sus negocios, así como realizar futuras reorganizaciones societarias.

Con la propuesta formalizada, Los Grobo deberá concentrarse ahora en conseguir las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras. La audiencia informativa está prevista para el 5 de febrero de 2027 y el período de exclusividad vencerá el 16 de febrero, fecha límite para reunir las conformidades necesarias.

La compañía busca que el acuerdo sea homologado judicialmente y establecer así un cronograma de pagos que le permita ordenar sus compromisos con los acreedores mientras continúa con la reorganización de sus negocios.