A partir de la profundización del acuerdo, el grupo argentino busca ingresos por alquileres y una estructura más liviana para negociar con acreedores

Si bien la alianza con Amaggi ya lleva varios años, ahora Los Grobo Agropecuaria acordó profundizar ese acuerdo al transferir al grupo brasileño la operación de sus plantas de acopio para reducir costos y generar ingresos por alquileres mientras negocia la reestructuración de su deuda.

El entendimiento ayuda a mejorar una sociedad que le permitió a la empresa argentina recuperar actividad después de haberse declarado en default el 27 de diciembre del 2024.

Como parte del nuevo acuerdo, se modifica quién administrará una parte central de la infraestructura del que fue uno de los mayores conglomerados agropecuarios de la Argentina.

Según el convenio, Amaggi alquilará las plantas propias de Los Grobo y asumirá la operación de las instalaciones que la compañía tiene arrendadas.

También está prevista la transferencia del personal que trabaja en esos predios, con su conformidad y el mantenimiento de la antigüedad y las condiciones laborales.

El convenio requiere aprobación judicial y establece un plazo de 24 meses desde el 1° de enero de 2027, con opción de extenderlo por otros seis meses.

El cambio también alcanza al circuito comercial ya que el anuncio difundido este 12 de noviembre aclara que, desde la implementación del acuerdo todas las operaciones asociadas con la compra de granos e insumos se canalizarán a través de Amaggi.

Para Los Grobo, la operación representa otro paso en su proceso de reorganización, teniendo en cuenta que conservará la propiedad de sus plantas, cobrará por su utilización y dejará la gestión de los establecimientos alcanzados en manos de su socio brasileño.

De los activos a la caja: Los Grobo busca abaratar costos

El punto central del acuerdo es la posibilidad de obtener ingresos de una infraestructura cuyo funcionamiento exige recursos en un momento de restricciones financieras.

En el documento enviado a la prensa, Los Grobo explicó que el esquema permitirá reducir significativamente los costos fijos y concentrar sus recursos en el desarrollo de la actividad comercial.

Esto se debe a que, en lugar de sostener directamente la operación de las plantas incluidas en el convenio, percibirá alquileres y trabajará bajo una estructura diferente.

La compañía sostiene que esa combinación aportará previsibilidad para cumplir sus compromisos operativos y buscar una solución dentro del concurso preventivo.

De todos modos, el anuncio no detalla el monto de los alquileres ni el ahorro previsto, ni informa la cantidad de establecimientos comprendidos o una asignación específica de esos ingresos al pago de acreedores.

La distinción permite precisar el alcance del cambio ya que Amaggi tendrá a su cargo el funcionamiento de los acopios involucrados, mientras Los Grobo conservará los inmuebles propios y buscará generar negocios con menores costos de estructura.

Un socio cada vez más integrado

El nuevo entendimiento forma parte de una relación que se construyó durante la crisis financiera de la empresa argentina.

Como informó iProfesional, Los Grobo recurrió al respaldo comercial de Amaggi para reconstruir operaciones con productores mediante acuerdos que contemplaron garantías de pago para compras de granos, una herramienta destinada a dar mayor seguridad a quienes entregaban mercadería a una compañía concursada.

La cooperación se extendió a distintos cultivos y posteriormente, la alianza incorporó el negocio de insumos, esquema que permitió que la relación dejara de concentrarse exclusivamente en la compra de granos y sumara otra actividad de la red comercial de Los Grobo.

La ampliación anunciada ahora agrega la administración directa de los acopios y establece que las compras de granos e insumos pasarán por Amaggi.

Para la sociedad brasileña, esto supone una mayor integración con la infraestructura y los clientes de Los Grobo que, con el convenio, logra apoyarse en su socio para mantener la continuidad comercial y reducir los recursos necesarios para operar.

Según las compañías, la primera etapa de cooperación permitió sostener las operaciones de Los Grobo y fortalecer la capacidad de Amaggi para comprar granos en distintas regiones productivas.

La continuidad del empleo

El traspaso operativo tendrá un componente laboral ya que los colaboradores de Los Grobo que cumplen funciones en los predios comprendidos podrán pasar a Amaggi.

El comunicado establece que la transferencia se realizará con la conformidad de los trabajadores y respetará tanto su antigüedad como las condiciones laborales vigentes.

La incorporación de ese personal forma parte del esquema previsto para mantener las plantas en funcionamiento bajo la nueva administración.

El convenio llega después de una reorganización que ya había reducido el tamaño de Los Grobo y modificado sus actividades, al punto que la empresa ya dejó la producción y la siembra para concentrarse en la comercialización de granos e insumos mediante acuerdos con terceros.

El alquiler de las plantas profundiza esa transformación al separar la propiedad de los activos de su operación cotidiana.

La negociación detrás del cambio

La búsqueda de ingresos previsibles tiene como telón de fondo el concurso preventivo de Los Grobo Agropecuaria, abierto el 20 de febrero de 2025 bajo el expediente 145/2025 que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°12, a cargo de Hernán Diego Papa, Secretaría N°23.

El período de exclusividad fue prorrogado hasta el 16 de febrero de 2027 y la audiencia informativa quedó fijada para el cinco de febrero, a las 10.

La dimensión de las obligaciones explica la importancia de la reorganización si se tiene en cuenta un informe de FIX del 28 de octubre, que explica que en el concurso se declararon créditos admisibles por $70.124 millones y u$s151 millones, correspondientes a deuda financiera, fiscal y comercial.

Dentro del componente en dólares se incluyen u$s43 millones de codeudorías con Agrofina, una sociedad vinculada que también atraviesa un concurso preventivo, monto que corresponde a los créditos admitidos en el proceso y no al valor económico del acuerdo con Amaggi.

En paralelo, Los Grobo resolvió en octubre solicitar el retiro del régimen de oferta pública de su programa global de obligaciones negociables, cuyo máximo autorizado era de u$s80 millones.

La decisión acompañó el reordenamiento financiero mientras la empresa continúa negociando con sus acreedores.

Más presencia en el mercado argentino

Amaggi encuentra en el acuerdo una plataforma para ampliar su capacidad de originación, es decir, la compra de granos a productores y otros proveedores.

La compañía nació en Brasil en 1977, tiene sede en Cuiabá, Mato Grosso, y desarrolla actividades de producción agrícola, comercialización, procesamiento, logística y energía y su oficina comercial de originación en la Argentina abrió en 2010.

La operación de los acopios de Los Grobo le permitirá profundizar su presencia en las regiones donde están ubicadas esas instalaciones ya que el convenio combina esa expansión con la necesidad de la concursada de obtener ingresos y reducir costos.

El próximo paso será la resolución del juez sobre el contrato. Su implementación está prevista desde el 1° de enero de 2027, por un período inicial de dos años.