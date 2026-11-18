Una firma argentina apuesta por tiendas diminutas, con un formato que permite comprar ropa sin probadores y requiere menos inversión

En un contexto en el que las marcas de indumentaria buscan nuevas formas de crecer, una empresa argentina apuesta por un modelo comercial poco habitual: tiendas de apenas 10 metros cuadrados que reúnen prácticamente toda su oferta de ropa. La propuesta permite reducir el espacio necesario para instalar un punto de venta y apunta a consumidores que buscan resolver sus compras de manera rápida.

Se trata de Custore, una marca nacida en Córdoba que está ampliando su presencia en distintos centros comerciales del país. La compañía inauguró el 12 de noviembre un local en Shopping del Siglo, en Rosario, y prepara una segunda apertura para el 28 de este mes en Portal Rosario, donde estrenará una versión de su formato denominado Isla de la Simplicidad. La empresa busca consolidar este sistema antes de avanzar con su desembarco en Buenos Aires, previsto para 2027.

Cómo son las tiendas de ropa de apenas 10 metros cuadrados

El nuevo espacio que Custore abrirá en Portal Rosario tendrá una superficie de 10 m² y concentrará buena parte de su catálogo en un sector reducido del shopping. La propuesta incluye remeras, pantalones, buzos, bermudas y accesorios básicos, con diseños pensados para combinar entre sí. La compañía vincula este modelo con el concepto de guardarropa inteligente: contar con prendas versátiles que puedan utilizarse en distintas ocasiones y durante varias temporadas.

Una particularidad del local de Portal Rosario es que será la primera isla de la marca que funcionará sin probador. La estrategia apunta especialmente a clientes que ya conocen los talles y pueden elegir sus prendas sin necesidad de probarlas en el momento. Para quienes necesiten realizar un cambio, la empresa informa que permite hacerlo en cualquiera de sus sucursales del país, sin límite de tiempo. También asegura que mantiene los mismos precios en toda su red comercial.

El formato compacto no es completamente nuevo para Custore. En Alto Rosario Shopping, donde abrió un espacio en octubre de 2025, ya funciona una isla de 12 m² que sí dispone de probador. Recientemente, la compañía también inauguró otra unidad de este tipo en Martinolli Mall, en Córdoba.

Custore planea desembarcar en Buenos Aires en 2027.

Cuánto cuesta abrir una franquicia de Custore

La expansión de la marca se desarrolla mediante franquicias, con dos alternativas de inversión según el tamaño y las características del punto de venta.

Para instalar una tienda tradicional, la inversión inicial estimada asciende a u$s36.000, distribuidos de la siguiente manera:

Derecho de ingreso a la franquicia: u$s16.000.

Stock inicial de mercadería: u$s10.000.

Acondicionamiento y armado del local: u$s10.000.

En cambio, para abrir una isla comercial, la inversión estimada baja a u$s32.000. En este caso, el derecho de ingreso y el stock inicial mantienen los mismos valores, mientras que el armado del espacio requiere aproximadamente u$s6.000.

Nuevas aperturas y planes para llegar a Buenos Aires

Con los dos puntos de venta anunciados para noviembre, Custore alcanzará tres establecimientos en Rosario en poco más de un año. Al local de Alto Rosario, inaugurado el 1 de octubre de 2025, se suman el de Shopping del Siglo y la próxima isla de Portal Rosario. Según informó la compañía, las dos nuevas aperturas generarán seis puestos de trabajo directos. La firma pasará así a contar con 55 colaboradores, entre personal directo e indirecto.

El crecimiento no se limita a Santa Fe, ya que después de desarrollar su presencia en Córdoba, Santa Fe y Neuquén, Custore trabaja en su llegada a Buenos Aires durante 2027.

La apuesta por locales pequeños representa una alternativa frente al modelo tradicional de grandes tiendas de indumentaria. En lugar de exhibir colecciones extensas, Custore concentra su oferta en pocos metros cuadrados y busca crecer mediante franquicias, una estrategia que ahora pondrá a prueba con su nueva apertura en Portal Rosario.