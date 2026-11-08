Cuándo abre el nuevo shopping outlet de Buenos Aires

El histórico Showcenter de Haedo se prepara para volver a recibir visitantes con marcas reconocidas, gastronomía y entretenimiento

La zona oeste del Gran Buenos Aires se prepara para recuperar uno de sus espacios comerciales y recreativos más emblemáticos. El antiguo Showcenter de Haedo atraviesa una profunda transformación para convertirse en Oeste Outlet, un nuevo shopping que reunirá locales de primeras marcas, propuestas gastronómicas, cines y actividades deportivas. El proyecto está a cargo del Grupo IRSA y contempla una inversión superior a los u$s20 millones.

El emprendimiento busca recuperar un predio que durante décadas fue un punto de encuentro para vecinos de Haedo, Morón, Ramos Mejía y Castelar. Su principal diferencial será el formato outlet, que permitirá acceder a productos de marcas reconocidas con precios promocionales.

Cuándo inaugura Oeste Outlet, el nuevo shopping de Haedo

Las últimas informaciones difundidas sobre el proyecto indican que la inauguración de Oeste Outlet está prevista para diciembre de 2026. Por el momento, IRSA no comunicó públicamente una fecha exacta, por lo que el cronograma podría experimentar modificaciones de acuerdo con el avance de las obras y la puesta en funcionamiento de los locales pero será antes de las compras por las fiestas de fin de año.

El centro comercial estará ubicado en Luis Güemes 369, Haedo, partido de Morón, en el mismo predio donde funcionó el Showcenter, inaugurado en 1997. La remodelación permitirá aprovechar buena parte de la infraestructura existente, adaptándola a una propuesta comercial renovada.

El proyecto contempla aproximadamente 75.000 metros cuadrados construidos y cerca de 50 espacios comerciales. Además, conservará las 14 salas de cine Showcase, uno de los principales atractivos históricos del complejo.

Oeste Outlet abrirá antes del cierre de año.

Qué marcas y servicios tendrá Oeste Outlet

Entre las primeras marcas anunciadas oficialmente para el nuevo shopping aparecen Nike, Selú y Macowens. También se confirmó la presencia de Café Martínez, la heladería Tiprendo y 365 Kioscos Argentinos.

La propuesta comercial estará orientada principalmente a la venta de indumentaria y otros productos bajo el formato outlet. Sin embargo, todavía no se difundió un listado definitivo de todos los locales que estarán disponibles desde el primer día.

Además de las tiendas, el complejo contará con distintas alternativas de entretenimiento y servicios:

Gastronomía: un patio de comidas renovado, con capacidad proyectada para unas 750 personas.

Cines: continuidad de las 14 salas Showcase.

Entretenimiento: un sector recreativo de más de 3.000 metros cuadrados.

Deportes: canchas de pádel y un gimnasio proyectado de 1.500 metros cuadrados.

Estacionamiento: más de 1.000 cocheras cubiertas.

La combinación de compras, gastronomía y entretenimiento apunta a atraer visitantes durante toda la semana y no solamente en los horarios de mayor actividad comercial.

Una inversión millonaria que generará nuevos empleos

La transformación del antiguo Showcenter está impulsada por IRSA, compañía que administra centros comerciales como Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

El proyecto de Haedo contempla una inversión superior a los u$s20 millones para remodelar las instalaciones y adecuarlas al nuevo formato. Según las estimaciones difundidas, generará más de 100 empleos directos, además de oportunidades laborales indirectas relacionadas con la actividad comercial y los servicios.

El Municipio de Morón firmó un convenio con la empresa para facilitar la incorporación de trabajadores de la zona. Las búsquedas laborales se canalizan mediante la Agencia de Empleo municipal, que recibe currículums de los interesados.