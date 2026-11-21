Playadito y Las Marías, dos firmas correntinas, explican cuatro de cada diez kilos que se venden en el país y se alternan el primer puesto mes a mes

La desregulación del INYM ha provocado bajos precios y pérdidas para los productores, quienes en Misiones buscan impulsar una ley de emergencia.

Playadito se consolida como líder en ventas, superando a Las Marías, con quien mantiene una fuerte y reñida competencia por el dominio del mercado nacional.

El mercado interno de yerba mate despachó 210,1 millones de kilos entre enero y septiembre de 2026. Es apenas un 1,5% más que en igual período del año pasado, cuando salieron de los molinos 207,1 millones, según los datos que difundió el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Dentro de ese mercado casi estancado, las dos grandes firmas de Corrientes siguen creciendo y sacándole ventaja al resto. Playadito continúa en el primer lugar como la yerba que más consumen los argentinos, con casi 40 millones de kilos vendidos en los primeros ocho meses del año, y Las Marías la sigue de cerca.

El ranking de las marcas de yerba más vendidas

Según el sitio Plan B Misiones, el acumulado a septiembre ubica a Playadito en el primer puesto y a Las Marías en el segundo. La tercera es La Cachuera, de origen misionero, que desplazó del podio a CBSé, una firma de origen cordobés con secaderos en Santa Ana. Rosamonte completa los cinco primeros lugares. La brecha con el resto es amplia. Playadito, por ejemplo, triplica las ventas de La Cachuera, la yerbatera misionera que más vende, y las dos correntinas más que triplican o cuadruplican el volumen de las demás firmas del pelotón de arriba.

El último detalle con volúmenes corresponde a enero-agosto. Playadito acumulaba 39,6 millones de kilos y Las Marías 37,6 millones, una diferencia de unos 2 millones de kilos, alrededor de un 5%. Más atrás figuraban CBSé con 15,6 millones, La Cachuera con 14,2 millones y Rosamonte con 10,7 millones. Completaban los diez primeros Cordeiro con 10,2 millones, Llorente (La Tranquera) con 6,5 millones, la Cooperativa Mixta de Montecarlo con 6,4 millones, Yerbatera Misiones SRL con 6,3 millones y Andresito con 5,6 millones.

El ranking de ventas lo lidera Playadito con 45,1 millones de kilos

Playadito destronó a Las Marías como número uno del mercado

Durante décadas, Las Marías, la firma de Gobernador Virasoro que elabora Taragüí, fue la número uno del mercado. En febrero de 2025, Playadito, la marca de la cooperativa de Liebig, la superó en ventas y puso fin a una hegemonía de más de cuatro décadas. Poco después, Playadito amplió la distancia.

En 2026 el escenario cambió. Las Marías procesó rápido el golpe, se reordenó y salió a pelear de nuevo el liderazgo, en un negocio sin precios controlados en góndola y sin regulación del INYM sobre la materia prima. Playadito había sido durante años una segunda cómoda, que crecía sin necesidad de ser la líder. Hoy la competencia es paquete a paquete y provincia a provincia, y los primeros puestos mensuales se reparten.

Las Marías ganó en julio y Playadito volvió a quedarse con agosto. Ambas, además, vienen invirtiendo en cosecha mecanizada y otras innovaciones. Ese duelo pesa sobre los precios. Como entre las dos explican cuatro de cada diez kilos que se venden en el país, la pulseada marca la pauta para toda la cadena.

El consumo no despega y crecen las exportaciones

El año arrancó con fuerza en contra, ya que en febrero se despacharon 19,2 millones de kilos al mercado interno, un 9% menos que un año antes y el nivel más bajo en cinco años. Recién en agosto las ventas mostraron su primer saldo positivo del acumulado anual, con unos 2,2 millones de kilos adicionales, algo más de 1%

El comercio exterior es hoy el segmento que más empuja. En 2025 la Argentina exportó 57,98 millones de kilos de yerba mate, 32,2% más que en 2024 y un máximo histórico. Entre enero y septiembre de 2026 los envíos sumaron 44,1 millones de kilos, por encima del mismo período del año pasado. Los mercados internacionales absorben ya el 17,35% del volumen total comercializado. La habilitación de India, que permitió el ingreso del producto como alimento y redujo los aranceles, puede sostener otro año de marca histórica. Las firmas que lideran las exportaciones de las marcas de yerba más vendidas.

En el otro extremo de la cadena, el cuadro es el inverso. Según Coninagro, en julio la tonelada de hoja verde se pagaba en torno a los 240.000 pesos, un 20% menos en términos reales que un año antes. El INYM estimó un costo de producción de 423,99 pesos por kilo de hoja verde puesto en secadero. A esa brecha se suman las condiciones de pago, porque las grandes empresas imponen plazos y entregan cheques a seis meses. Los productores aseguran que trabajan a pérdida y alertan sobre el abandono de plantaciones y la venta de chacras. La molienda también cede, ya que en el primer semestre se procesaron 417,5 millones de kilos de hoja verde, un 7,2% menos que en 2025 y un 25,9% menos que en 2024.

El desbalance tiene una dimensión geográfica. Misiones aporta el 85% de la hoja verde pero industrializa apenas el 35%, mientras que Corrientes concentra la mayor parte del procesamiento. Los dos gigantes que se pelean el liderazgo están, así, del lado de la industria y compran la materia prima a una provincia vecina.

El origen del conflicto está en la desregulación. El DNU 70/2023 le quitó al INYM la facultad de fijar precios mínimos de referencia para la hoja verde y la yerba canchada. En abril, el directorio del organismo rechazó una propuesta para establecer un precio de referencia. Su presidente, Rodrigo Correa, descartó que exista una crisis y defendió el nuevo esquema, con el argumento de que el valor se ordenará según la demanda de hoja verde.

Frente a ese escenario, productores y tareferos empujan en Misiones una ley de emergencia. El proyecto propone declarar la emergencia por 360 días y crear un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde de los productores con hasta 50 hectáreas. El gobernador Hugo Passalacqua respaldó el reclamo y la Legislatura analiza la iniciativa.

Cómo se reacomoda la industria de la yerba mate

El tablero industrial también se mueve. Yerbatera Misiones SRL, de la familia Puerta, novena del ranking de enero a agosto, pidió la baja en el INYM y deja de operar como industria, aunque sigue como comercializadora. Con su planta en pleno centro de Apóstoles, elaboraba a façon las marcas Nobleza Gaucha y Cruz de Malta para Molinos Río de la Plata, un vínculo que lleva más de 20 años.

Ahora la producción pasa a correr por cuenta y orden de Molinos, que en una primera etapa alquila las instalaciones. En el mercado crece la especulación de que la compañía puede modernizar su propio molino de San José y mudar la producción. Los Puerta siguen en la molinería con un molino en Corrientes, donde desarrollan marcas como Lungro, que se exporta a Italia.