Los exempleados de OpenAI crearon la empresa detrás de Claude en 2021. Quiénes son, qué cargos ocupan y cuánto podrían ganar con la operación

Anthropic, la compañía creadora de la inteligencia artificial Claude, se prepara para protagonizar una de las mayores salidas a bolsa de la historia del sector tecnológico. La operación podría marcar un antes y un después en el patrimonio de sus siete fundadores, un grupo de exempleados de OpenAI que decidió abandonar la empresa detrás de ChatGPT para desarrollar su propio proyecto.

La firma presentó una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) con un rango de precios estimado de entre u$s70 y u$s78 por acción. Si los papeles se colocan en el extremo superior de esa banda, las participaciones que conservan sus fundadores podrían alcanzar valores de entre u$s18.000 millones y u$s19.000 millones por persona, según la cantidad de acciones que posee cada uno.

Los siete protagonistas tienen entre 34 y 43 años y ocupan posiciones estratégicas en la conducción, la investigación y el desarrollo tecnológico de Anthropic. Sus nombres son Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Chris Olah y Sam McCandlish.

El crecimiento de la empresa también despertó el interés de los principales gigantes tecnológicos. Amazon y Google ya tienen participaciones relevantes en su capital, mientras que otras compañías del sector participan de los acuerdos de financiamiento que acompañan su expansión.

Quiénes son los siete fundadores de Anthropic, la empresa detrás de Claude

Anthropic nació en 2021, cuando un grupo de profesionales decidió dejar OpenAI por diferencias relacionadas, principalmente, con la dirección que estaba tomando el desarrollo de la inteligencia artificial y la importancia que debía tener la seguridad de estos sistemas.

Desde entonces, los siete fundadores construyeron una compañía que compite directamente con los principales desarrolladores de inteligencia artificial del mundo. Estos son sus perfiles y las funciones que desempeñan actualmente.

Dario Amodei, el CEO que impulsó la creación de Anthropic

Dario Amodei, de 43 años, es el director ejecutivo de Anthropic y uno de los principales impulsores de su fundación. Antes de poner en marcha la compañía trabajó en OpenAI, Google y Baidu, la tecnológica china.

Su salida de OpenAI estuvo vinculada a sus preocupaciones sobre el rumbo de la empresa y la posibilidad de que los objetivos comerciales terminaran desplazando las cuestiones relacionadas con la seguridad de la inteligencia artificial.

Estudió Física en la Universidad de Princeton y en Stanford, aunque posteriormente orientó parte de su formación hacia la biología y las ciencias biomédicas. Su trayectoria académica y profesional estuvo marcada por el interés en comprender los sistemas complejos y sus posibles aplicaciones.

En Anthropic, además de conducir la estrategia general, tiene un papel central en la orientación de las investigaciones y en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial más confiables y controlables.

Dario Amodei.

Daniela Amodei, la hermana que también dejó OpenAI

Daniela Amodei, de 39 años, es la presidenta de Anthropic y hermana de Dario. También trabajó en OpenAI antes de participar en la creación de la compañía.

Su recorrido profesional es diferente al de otros fundadores. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz y trabajó para el representante demócrata Matt Cartwright. Posteriormente se incorporó a Stripe, la plataforma de servicios financieros, donde se desempeñó como responsable de operaciones de riesgo.

En Anthropic tiene a su cargo la coordinación del equipo ejecutivo y supervisa áreas fundamentales como investigación, ingeniería, producto, gobernanza y comercialización. También preside el directorio de la compañía.

Su participación fue importante para convertir el proyecto inicial en una organización capaz de competir con los principales jugadores de la industria tecnológica.

Daniela Amodei.

Tom Brown, el responsable de los recursos informáticos

Tom Brown, de 39 años, es el director de informática de Anthropic y uno de los especialistas técnicos más importantes del equipo fundador.

Antes de incorporarse a la compañía lideró el proyecto de ingeniería de GPT-3 en OpenAI, uno de los modelos que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. También trabajó en Google DeepMind.

En Anthropic está al frente de la administración, el crecimiento y la utilización de los recursos computacionales necesarios para entrenar y operar los modelos de Claude.

Su trayectoria también incluye una experiencia empresarial propia: fue cofundador de Grouper, una aplicación orientada a organizar encuentros entre grupos de amigos.

En el debate sobre la infraestructura tecnológica, Brown manifestó su respaldo a la postura de Donald Trump sobre los centros de datos, a los que definió como "una enorme fuente de prosperidad".

Jack Clark, el único fundador británico

Jack Clark, de 37 años, es el único de los siete fundadores que nació fuera de Norteamérica. Es oriundo de Brighton, Reino Unido, y estudió Literatura Inglesa y Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia.

Antes de ingresar al mundo de la inteligencia artificial desarrolló una carrera periodística especializada en tecnología. Trabajó para medios como ZDNet UK, The Register y Bloomberg.

Más tarde se incorporó a OpenAI, donde comenzó en el área de comunicaciones y llegó a desempeñarse como director de políticas.

En Anthropic ocupa el cargo de responsable de beneficio público y lidera The Anthropic Institute, un espacio de investigación dedicado a analizar las consecuencias sociales, económicas y políticas del avance de la inteligencia artificial.

Su perfil combina experiencia en comunicación, tecnología y políticas públicas, una combinación que resulta relevante para una empresa que busca influir en las discusiones sobre la regulación y el futuro de estos sistemas.

Jack Clark.

Jared Kaplan, el científico detrás de los modelos de inteligencia artificial

Jared Kaplan, de 42 años, es el director científico de Anthropic y uno de los principales responsables de la investigación técnica de la compañía.

Tiene un doctorado en Física por la Universidad de Harvard y también se desempeña como profesor asociado en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.

Su trabajo académico sobre las denominadas leyes de escala (scaling laws) permitió identificar patrones matemáticos que describen cómo pueden mejorar los modelos de inteligencia artificial cuando aumentan su tamaño, la cantidad de datos de entrenamiento y los recursos computacionales utilizados.

Estas investigaciones resultaron fundamentales para comprender y anticipar el comportamiento de los modelos de lenguaje de gran escala.

En Anthropic dirige los esfuerzos científicos relacionados con el desarrollo de nuevos sistemas y la investigación sobre seguridad de la inteligencia artificial.

Chris Olah, el especialista en interpretabilidad

Chris Olah, de 34 años, es el integrante más joven del grupo y uno de los investigadores más reconocidos en el campo de la interpretabilidad de la inteligencia artificial.

Esta disciplina busca comprender qué sucede dentro de los modelos, cómo se organizan sus componentes y de qué manera producen determinadas respuestas.

Antes de participar en la fundación de Anthropic dirigió investigaciones sobre esta temática en OpenAI y trabajó como científico investigador en Google Brain.

El canadiense dejó la Universidad de Toronto antes de completar sus estudios y posteriormente obtuvo una beca Thiel de u$s100.000, destinada a jóvenes con talento que buscan desarrollar proyectos de investigación o emprendimientos sin necesidad de terminar una carrera universitaria.

Según publicó The New York Times, durante el último año también organizó encuentros con referentes religiosos para explorar las relaciones entre la moralidad y la inteligencia artificial.

En Anthropic lidera las investigaciones sobre interpretabilidad mecanicista, una de las áreas centrales de la estrategia de seguridad de la compañía.

Cristopher Olah.

Sam McCandlish, el arquitecto jefe de Anthropic

Sam McCandlish, de 36 años, mantiene un perfil más reservado que otros integrantes del equipo, aunque ocupa una posición central en el desarrollo tecnológico de la empresa.

Es el arquitecto jefe de Anthropic y participa en el diseño de los sistemas de entrenamiento de modelos de gran escala, así como en la infraestructura de investigación y desarrollo.

Tiene un doctorado en Física por la Universidad de Stanford y una licenciatura en Matemáticas y Física por la Universidad de Brandeis, cerca de Boston.

Antes de fundar Anthropic trabajó en el área de seguridad de OpenAI. Su especialidad está relacionada con el entrenamiento de modelos, la productividad de los equipos de investigación y la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial avanzada.

Cuánto dinero podrían ganar los fundadores de Anthropic con la salida a bolsa

La oferta pública inicial permitirá conocer con mayor precisión el valor económico de las participaciones de los siete fundadores.

De acuerdo con la documentación presentada ante los organismos reguladores estadounidenses, cada uno posee una participación cercana al 1,4% de Anthropic, aunque existen diferencias en la cantidad de acciones que tiene cada integrante.

Si se toma como referencia el precio máximo estimado de u$s78 por acción, sus paquetes accionarios podrían alcanzar valores cercanos a los u$s19.000 millones.

La documentación también revela que cada uno de los siete fundadores tiene previsto vender 3.378.378 acciones durante la oferta pública inicial. Al precio máximo de la banda, esa operación les permitiría obtener casi u$s264 millones en efectivo por persona.

Sin embargo, la mayor parte de sus participaciones permanecerá en sus manos después de la operación. Por eso, el potencial crecimiento de sus fortunas dependerá también de la evolución de la cotización de Anthropic en el mercado bursátil.

Amazon y Google concentrarán el 28,4% de Anthropic

Los fundadores no son los únicos beneficiarios del crecimiento de la compañía. Los principales gigantes tecnológicos también tendrán un papel destacado en su estructura accionaria.

Según el prospecto de la operación, Amazon tendrá el 14,7% de Anthropic y Google alcanzará el 13,7%. En conjunto, ambas compañías concentrarán el 28,4% del capital.

La participación de Amazon podría ser incluso mayor si se convirtieran determinados instrumentos financieros pendientes. En ese escenario, y sin considerar el límite de tenencia que establece el acuerdo, su participación podría llegar al 23,8%.

Google, por su parte, acordó adquirir u$s10.000 millones en acciones sin derecho a voto dentro de una colocación privada vinculada a la operación.

El financiamiento también contempla la participación de otros gigantes de la industria, entre ellos Microsoft, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron y TSMC Partners, que integran un paquete de inversión conjunta de u$s26.000 millones. Google y Nvidia aportarán u$s10.000 millones cada una.

Además de su participación accionaria, Amazon mantiene una relación comercial estratégica con Anthropic a través de Amazon Web Services (AWS). La compañía creadora de Claude se comprometió a destinar más de u$s100.000 millones durante la próxima década a contratar servicios de infraestructura en la nube.

De esta manera, la salida a bolsa de Anthropic no solo representa una oportunidad de enriquecimiento para sus siete fundadores. También constituye una operación de enorme importancia para el sector tecnológico, en el que las inversiones en infraestructura, los modelos de inteligencia artificial y la competencia por el liderazgo global movilizan cifras cada vez mayores.