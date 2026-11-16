Este jueves comienza a cotizar en Wall Street la empresa creadora de Claude, la firma de moda en inteligencia artificial. Opinan analistas de mercado

En momentos en que el mercado pone en duda la rentabilidad que pueden alcanzar las empresas de inteligencia artificial (IA), Anthropic, la compañía estadounidense enfocada a dicho sector que se destaca por ser creadora de los modelos Claude, comienza a cotizar este jueves 19 de noviembre en la bolsa al lanzar su Oferta Pública Inicial (OPI) , con el ticker ANT, en el Nasdaq Global Select Market.

Como dato, Anthropic, fundada en 2021 por exejecutivos de OpenAI, pasó de no registrar ventas a principios de 2023 a facturar u$s33.200 millones en los primeros nueve meses de 2026, por lo que desde ese punto de vista es mirada con interés por varios inversores.

Aunque existen algunas cifras de alarma en su balance, debido a que en el tercer trimestre de este año, el resultado operativo pasó de una ganancia de u$s974 millones a una pérdida de u$s567 millones, porque el "cómputo se encareció", destacan desde IOL.

Para agregar que Anthropic gastó casi u$s10.000 millones y facturó u$s1,72 por cada dólar gastado. Cerca de la mitad (u$s5.000 millones) fue cómputo comprado a corto plazo.

Sin la remuneración en acciones y las donaciones no monetarias, la ganancia operativa fue de u$s2.463 millones (15% de las ventas), por lo que la pérdida neta de los 9 meses de 2026, que es de u$s104.000 millones, "es casi toda contable", acotan desde IOL.

Según las estimaciones del mercado, su acción podría salir a valer en un rango de entre 70 a 78 dólares, y la ansiedad que despierta su IPO (Initial Public Offering) podría llevar a que escale hasta u$s100, aunque analistas relevados por iProfesional advierten que luego de las primeras horas del debut puede afrontar una baja virulenta, debido a que ya puede estar descontado en su cotización sus expectativas de crecimiento.

En resumidas cuentas, el valor bursátil de Anthropic (ANT) podría ser de entre 1,26 billones a 1,40 billones de dólares, por lo que se estima que se ubique entre las 15 compañías más valiosas de Wall Street.

"Mi impresión es que hay un interés muy importante por el IPO de Anthropic y, obviamente, va a estar totalmente sobresuscrita (o sobredemandada). Se habla de 6 pedidos de compra por cada acción emitida, es sobre lo que se está hablando en este momento, puede ser más", resume a iProfesional Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT).

De acuerdo a una estimación de IEB, se emitirían 801,4 millones de acciones nuevas de Anthropic, por lo que representaría un capital de entre u$s56.095 millones a u$s62.505 millones, más ventas de accionistas actuales y una colocación privada de u$s26.000 millones a Alphabet, Nvidia y AMD, entre otros.

En resumidas cuentas, la compañía creadora de Claude recaudaría entre u$s90.757 millones a u$s98.158 millones con greenshoe, que es la cláusula de sobreasignación, y que es un mecanismo incluido en el contrato de una OPI que permite a los bancos colocadores (suscriptores) vender un porcentaje adicional de acciones, que habitualmente es entre 10% y 15% más, si la demanda de los inversores supera con creces la oferta inicial.

"Eso impulsaría la captación total de fondos por encima de los u$s100.000 millones, incluyendo la colocación privada de u$s26.000 millones y la opción de los suscriptores para comprar acciones adicionales", resume Neffa.

Es decir, superaría a los u$s75.000 millones recaudados por SpaceX en junio pasado, cuando salió al mercado.

¿Es momento de comprar acciones de Anthropic?

Por lo pronto, el boom que existe por Claude como plataforma de Inteligencia artificial puede llevar a que varios inversores busquen evitar quedarse afuera del boom de esta compañía, más allá de los datos que arrojan sus balances, y salgan a comprar las acciones.

Aunque los analistas llaman a la cautela y advierten que puede ocurrir algo similar al furor que causó a inicios de junio la salida a la bolsa de SpaceX, la compañía de Elon Musk, que empezó a cotizar a u$s150, llegó a escalar a los u$s211 de máximo, pero en la actualidad vale menos de u$s140. Por lo que cae 7,6% desde su lanzamiento.

En el caso de Anthropic, para Neffa, es "una emisión muy importante, suscribiría por el impacto inicial, pero tendría eh mucho cuidado sobre el recorrido de corto plazo, ya que va a tener un envión importante, pero puede ser una emisión muy riesgosa, como pasó con SpaceX".

En tanto, para el largo plazo, ahí cambia las perspectivas: "Me parece que es una emisión muy interesante para sondear el interés del mercado por la IA, que ha estado bajo la lupa y con muchas dudas entre octubre y noviembre, por la volatilidad que hubo en el sector".

En ello coincide Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss: "Es una empresa con muchísimo potencial dentro de la IA, pero también con una valuación muy exigente. La demanda por la IPO es enorme y eso podría generar bastante volatilidad en las primeras ruedas".

Por lo que concluye: "Personalmente, no compraría apresuradamente en el debut. Por lo general, estas empresas salen a cotizar muy caras y luego corrigen, como pasó con SpaceX (SPCX), entre muchas otras".

Pero para el largo plazo coincide con su colega, ya que Repetto opina: "Me parece una compañía muy interesante, pero una excelente empresa no necesariamente es una excelente inversión a cualquier precio".

También Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, se mantiene en la misma postura: "En la jerga bursátil, se dice que IPO no significa ´Initial Public Offering´ sino ´It’s probably Overvalued´ (probablemente está sobrevalorada), así que siempre es una buena idea ser prudente y nunca comprar acciones el día que la empresa sale a cotizar a bolsa. Esto se debe a que hay que tener en cuenta que tanto la empresa como los bancos colocadores que la ayudan a salir a cotizar tienen los incentivos alineados respecto a intentar colocar las acciones al mayor precio posible. Y, además, manejan más información de la que dispone el inversor minorista, que está en desventaja respecto a ellos".

A qué precio puede llegar Anthropic

En resumidas cuentas, el debut este jueves en la bolsa de Anthropic (ANT) se estima en un precio entre u$s70 a u$s78.

Para Repetto, esta acción puede tener un salto inicial: "Si arranca con mucho éxtasis, puede alcanzar los u$s100, más de eso no creo. Pero, luego, como siempre, debería corregir a u$s50 como un valor que me parece sensato. Incluso, a u$s40 como máximo puede bajar".

Como dato, desde IOL mencionan que en 30 IPO tecnológicas lanzadas desde 2012 (desde Facebook a CoreWeave), las acciones llegaron a caer en promedio 55% desde su máximo durante el primer año, con extremos de 20% (Okta) y 90% (Robinhood). "Solo 43% cotizaba sobre su precio de salida a los 6 y 12 meses posteriores", mencionan.

La conclusión llega de la mano de Guidi: "Comprar acciones de una muy buena empresa, con ganancias sostenibles en el tiempo y protegidas de la competencia puede ser una inversión muy rentable, incluso si se compran a un precio un poco alto. Pero cuando estás ante una empresa como Anthropic, que no sabés si será capaz de lograr eso con el paso de los años, y que encima pertenece a una industria que tiene menos de 4 años de vida y que hace muy difícil poder proyectar escenarios confiables a futuro, la única manera de aumentar las probabilidades de que la inversión sea rentable, es comprarla a una valuación muy baja. Lo cual, no creo que ocurra durante la IPO, así que por eso prefiero evitarla".

Cómo invertir en Anthropic

Para el ahorrista argentino que busca comprar las acciones de Anthropic y tomar el riesgo que implica esta alternativa variable, puede recurrir, por el momento, a las distintas plataformas de ALyC y fintech que permiten adquirir activos mundiales, por medio de convertir los pesos a dólares contado con liquidación.

Asimismo, fuentes del mercado indicaron a iProfesional que existe la posibilidad que el mismo día del lanzamiento oficial del IPO de Anthropic se esté lanzando en la plaza local del ByMA, un Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) de esta empresa. Es decir, una fracción, que se puede comprar en pesos, de la acción original que cotizará en Wall Street.

"La idea es emitir el CEDEAR, pero depende de varios factores poder hacerlo el mismo dia del IPO, pero ese es el plan y recién se confirmará el mismo jueves", afirman fuentes de la City.

Por lo que permite dolarizarse a través de un activo que ajusta de precio en base al movimimiento local del dólar, y también diversificar las inversiones por su mayor accesibilidad en el valor respecto a los papeles originales.

Por ende, se podría invertir en moneda doméstica y con un capital muy inferior a los u$s70 a u$s78 que valdría cada acción de esta compañía en Estados Unidos.