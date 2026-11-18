La firma inaugurará un espacio en Alcorta Shopping, días después de su llegada a Unicenter. Model 3 y el Model Y, entre los modelos disponibles

Tesla acelera su desembarco en la Argentina y sumará un segundo punto de exhibición en apenas tres días. La automotriz estadounidense fundada por Elon Musk abrirá el próximo lunes 23 de noviembre un espacio en Alcorta Shopping, en el barrio porteño de Palermo, donde mostrará uno de sus vehículos eléctricos y ofrecerá pruebas de manejo gratuitas.

La apertura se concretará apenas 72 horas después de su llegada a Unicenter, en Martínez, otro de los principales centros comerciales del área metropolitana de Buenos Aires. De esta manera, la compañía comienza a desplegar su estrategia comercial en el país, donde hasta ahora sus vehículos solo podían conseguirse mediante importadores particulares.

El nuevo espacio estará ubicado en el primer piso de Alcorta Shopping, el centro comercial perteneciente a IRSA, el grupo inmobiliario de Eduardo Elsztain. Allí, los visitantes podrán conocer uno de los modelos de Tesla y realizar test drives sin costo. Por el momento, no se informó cuántas unidades estarán disponibles para las pruebas de manejo.

"En Alcorta buscamos acercar propuestas que marcan tendencia y generan nuevas experiencias para nuestros visitantes. La llegada de Tesla nos permite seguir incorporando marcas referentes en innovación y tecnología", señaló Gastón Manganiello, CMO del grupo.

La expansión comercial coincide con el inicio de una nueva etapa para la automotriz en el mercado local: la recepción de pedidos de sus dos modelos destinados a la Argentina, el Model 3 y el Model Y.

Tesla prepara sus primeras ventas en la Argentina

La compañía comenzará a ofrecer dos de sus vehículos eléctricos más reconocidos. Por un lado, el Model 3, un sedán; por otro, el Model Y, un SUV que se encuentra entre los modelos más vendidos de Tesla a nivel mundial.

Aunque la automotriz todavía no comunicó los precios que tendrán en la Argentina, los valores de los mercados estadounidense y uruguayo permiten anticipar una referencia sobre cuánto podrían costar.

En Estados Unidos, el Model 3 tiene un precio inicial de u$s 36.990, mientras que el Model Y parte de u$s 39.990. Si se incorporan los costos de destino y reserva, los valores ascienden a aproximadamente u$s 38.630 y u$s 41.630, respectivamente.

En Uruguay, donde Tesla comenzó a operar este año, los precios son más bajos. El Model 3 se comercializa desde u$s 32.990 y el Model Y desde u$s 36.490, ambos con IVA incluido.

La diferencia entre ambos mercados ronda los u$s 4.000 para el Model 3 y los u$s 3.500 para el Model Y, si se comparan los precios estadounidenses de partida, antes de sumar los cargos adicionales.

En la Argentina, el valor definitivo dependerá, entre otros factores, de las condiciones de importación y los costos asociados a la comercialización.

Un punto clave es el régimen de importación de vehículos eléctricos e híbridos con arancel extrazona del 0%. A fines de septiembre, el Gobierno elevó de u$s 16.000 a u$s 35.000 el valor FOB máximo permitido para acceder al beneficio, que contempla un cupo anual de 50.000 unidades.

Sin embargo, todavía no está confirmado si los modelos que Tesla comercializará en el país podrán ingresar bajo ese esquema. Para determinarlo será necesario conocer el valor FOB de las unidades que importará la compañía.

Los planes de Tesla en la Argentina

Las primeras señales del desembarco de Tesla comenzaron a aparecer durante los primeros meses de 2026. En marzo, la compañía constituyó Tesla Argentina, una sociedad destinada a la importación, venta y mantenimiento de vehículos eléctricos, además de actividades vinculadas con el almacenamiento de energía.

En agosto inició la búsqueda de personal y, al mes siguiente, se conoció la designación de Joaquín Lizarralde como responsable de las operaciones de la automotriz en la Argentina y Uruguay.

Durante el año también avanzó en contactos con el Gobierno y empresas locales para explorar oportunidades de negocios. En junio, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció la firma de una carta de intención con Tesla para analizar posibles inversiones y acuerdos comerciales.

El ejecutivo había viajado a Estados Unidos para recorrer la Gigafactory de Texas y reunirse con directivos de la multinacional.

Entre los temas de conversación figuraron proyectos de infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica. Una de las alternativas mencionadas fue la instalación de cargadores eléctricos de Tesla en estaciones de servicio de YPF.

Por ahora, sin embargo, no se anunciaron inversiones concretas ni fechas para implementar esos proyectos.

En septiembre, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a representantes de la automotriz, en el marco de los preparativos para iniciar las operaciones comerciales en el país.

Dónde abrirá Tesla sus próximos locales

Además de los espacios confirmados en Unicenter y Alcorta Shopping, trascendieron otras posibles ubicaciones para ampliar la presencia de la automotriz en la Argentina.

Una de ellas es Munro, donde podría instalarse un centro de servicio y entrega de vehículos. También se mencionó un posible local en Vía Viva, el desarrollo comercial ubicado sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

Por el momento, ninguna de estas dos locaciones tiene una fecha oficial de inauguración.

Con la apertura de sus primeros espacios comerciales y el inicio de la recepción de pedidos del Model 3 y el Model Y, Tesla comienza a pasar de los anuncios y las gestiones institucionales a una presencia concreta en el mercado argentino. El próximo desafío será definir los precios locales, avanzar con la infraestructura de posventa y consolidar una red que acompañe la llegada de sus vehículos eléctricos.