La planta de General Roca tenía más de 120 años de historia. Etex podría estar concentrando la producción en otras instalaciones del país

El grupo prioriza inversiones en su planta de La Pampa, mientras el mercado de yeso muestra una baja demanda.

Etex cerró su histórica planta de yeso en General Roca tras 120 años, desvinculando a 12 trabajadores por la caída de ventas.

El grupo Etex, propietario de Durlock, cerró la histórica planta de Compañía Corral en General Roca, Río Negro, y desvinculó a los últimos 12 trabajadores que permanecían en el establecimiento.

La decisión puso fin a una actividad industrial con más de 120 años de trayectoria en la región y se enmarcaría en una reorganización de las operaciones de la compañía en el país. La instalación funcionaba en el barrio Padre Stefenelli y estaba dedicada al procesamiento de yeso para la construcción.

Según las coberturas locales, la empresa atribuyó el cierre a la caída de las ventas y a los cambios en el mercado. La producción se concentrará en otras plantas que el grupo mantiene en la Argentina.

Durlock cerró una planta con más de 120 años de historia

Los orígenes de Compañía Corral se remontan a 1905, cuando Julio Corral comenzó a explotar yacimientos de yeso en la zona. Con el paso de las décadas, la actividad se consolidó en General Roca y dio lugar a una instalación industrial dedicada a procesar el mineral para su comercialización.

La planta llegó a contar con alrededor de 60 empleados. Sin embargo, la dotación se redujo progresivamente hasta quedar 11 operarios y un gerente, quienes fueron desvinculados con el cierre definitivo. Cabe recordar que, durante el período previo, también hubo acuerdos y salidas de personal.

En las últimas semanas hicieron un retiro progresivo de materiales que estaban almacenados en los galpones. De momento, las instalaciones estarán bajo custodia de personal de seguridad y mantendrán sus respectivas vigentes.

Si bien desde el sector no se descartan una eventual reactivación durante 2027, no hay anuncios oficiales que contemplen esa posibilidad.

La empresa formaba parte de la estructura de Durlock desde 2008, cuando fue incorporada al grupo. Su actividad estaba vinculada con la elaboración de yesos tradicionales, un segmento distinto de la fabricación de placas de yeso, que continúa en otras instalaciones de la compañía.

Durlock mantiene operaciones en General Acha, La Pampa, donde produce placas y masillas, y en Malargüe, Mendoza, con plantas dedicadas a yesos tradicionales.

Etex podría estar la producción

El cierre de la instalación rionegrina coincide con un proceso de inversión en otra unidad industrial del grupo. En julio de 2025, Etex anunció un desembolso de 11,8 millones de euros para ampliar la capacidad productiva de su planta de General Acha.

El proyecto contempla mejoras de eficiencia energética y descarbonización. Según el comunicado de la compañía, la finalización estaba prevista para el primer trimestre de 2027. La inversión argentina forma parte de un programa de 65 millones de euros destinado a ampliar la producción de placas de yeso en América Latina.

La coexistencia de ambas decisiones alimenta la hipótesis de una reorganización de la estructura industrial de Etex. Es decir, mientras deja de operar la histórica planta de procesamiento de General Roca, destina recursos a ampliar otra instalación en La Pampa. Sin embargo, es importante aclarar que la empresa no informó públicamente que la inversión sea una consecuencia directa del cierre de Compañía Corral.

La extracción de yeso creció en Río Negro, pero cayó el consumo industrial

Río Negro extrajo 466.652 toneladas de yeso durante 2025, frente a las 225.108 toneladas del año anterior. El volumen representó un crecimiento interanual del 107,3%, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Minería provincial.

La producción procesada alcanzó las 502.875 toneladas, un 38,1% más que en 2024, mientras que la comercialización llegó a 501.062 toneladas, con una suba del 15,5%.

En paralelo, los datos del INDEC muestran un comportamiento dispar entre los materiales vinculados con la construcción. En septiembre de 2026, el consumo aparente de yeso cayó un 7,7% interanual y acumuló una baja del 11,6% en los primeros nueve meses del año. En cambio, el consumo de placas de yeso registró una variación positiva del 1,2% frente al mismo mes de 2025.

El indicador general de actividad de la construcción tuvo un desempeño diferente. El ISAC registró un crecimiento interanual del 5,1% en septiembre y una suba acumulada del 1,3% entre enero y ese mes.

La evolución de los insumos para la construcción en agosto ya mostraba un comportamiento dispar: mientras el consumo de yeso había caído 17% interanual, las placas de yeso habían registrado una suba del 1,2%.