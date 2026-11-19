Las startups argentinas buscan inversores que les permitan financiar el salto a otros países, que conozcan el mercado y les acerquen clientes

Cuando una startup argentina busca crecer en la región, la elección de un inversor se transforma también una decisión comercial.

Un socio que conoce el país al que la empresa quiere llegar puede acercarle clientes y abrirle puertas en ese mercado.

Por eso, los emprendedores argentinos que se preparan para expandirse empiezan a construir esos vínculos antes de abrir una ronda de financiamiento.

Del lado de los fondos, la decisión pasa por identificar qué puede sostener el crecimiento de la empresa y saber cómo llega el producto al comprador en un mercado donde cada vez es más fácil lanzar una alternativa.

Los dos enfoques se discutieron en el foro Argentina Capital Week, una semana de encuentros para inversores organizada en Buenos Aires por Americas Capital y Bunker Invest que comenzó el pasado 16 de noviembre y se extiende hasta el 20 del mismo mes.

En este marco, el martes 17, se realizó Next Gen, una jornada para fundadores de empresas, inversores y dirigentes empresariales menores de 35 años que se realizó en un espacio de oficinas de IRSA ubicado en el shopping Polo DOT en el barrio porteño de Saavedra.

El evento fue impulsado por Patagonia Leaders, una comunidad de emprendedores, creadores y empresarios jóvenes fundada por Felipe Costa Paz, cofundador de Itatí Agribusiness, y Ramiro Giri, cofundador de Sarogiri.

Según los organizadores, el encuentro reunió a 190 participantes y fue la previa al Tech Capital Day, que se organizó el miércoles 18 a modo de jornada sobre inversión en empresas tecnológicas y de base científica, organizada por Parque Empresarial Austral en la sede del IAE Business School, en la localidad bonaerense de Pilar.

Cómo el capital emprendedor ayuda a abrir mercados externos

En la primera jornada, los fundadores de Hashi, Gonzalo Waisman; EYWA, Victoria Costa Paz; Cresium, Lorenzo Sacerdoti; The Chemist Look, Florencia Jinchuk, contaron cómo preparan una ronda de financiamiento para crecer en la región.

Los cuatro coincidieron en que la relación con un inversor empieza antes de pedirle capital, con conversaciones y pedidos de consejo y plantearon que, para crecer en la región, conviene definir desde el inicio a qué países apunta la empresa y sumar socios que conozcan esos mercados y puedan acercarles clientes.

Además, explicaron que la elección de un socio condiciona las decisiones que la empresa podrá tomar después de una ronda.

Los panelistas señalaron que incorporar capital tiene un costo y que, si el mercado responde de manera distinta a la prevista, se necesita margen para reconvertir el producto.

"Lo que hoy es riesgo, mañana es tu barrera de entrada", resumió Costa Paz.

Estrategias de startups para la captación y retención de clientes

Cómo llegar al comprador fue otro de los puntos en común del evento, tal como lo plantearon Emanuel Fellay, cofundador y CEO de EntreNuts; Matías Palermo, fundador de King of the Kongo, y Kevin Kogan, fundador de Mobile First, quienes distinguieron el alcance de una audiencia del vínculo con una comunidad que participa y recomienda la marca.

En la charla, los tres plantearon que ese vínculo empieza por definir el propósito y los valores del proyecto.

Explicaron que luego viene el trabajo de mostrar cómo se hace el producto, contar historias, generar contenido en la calle y escuchar al cliente.

Al hablar de retención de talento, ubicaron la remuneración como el principal factor y señalaron que el propósito, la cultura y los valores ganan peso entre los más jóvenes.

"El camino del emprendedor es como un dominó: cada objetivo cumplido abre otro, y lo que te motiva no es solo cumplir por vos, sino por todo el equipo que tenés detrás", dijo Fellay.

El desafío del financiamiento en startups de base científica

En el caso de las empresas de base científica, el debate pasó por la búsqueda de mercado que puede empezar después de años de investigación.

Por caso, Agustín Bramanti, responsable de crecimiento de SF500, explicó que estos emprendimientos suelen partir de una tecnología y deben identificar qué problema pueden resolver con ella, si la oportunidad comercial tiene un tamaño suficiente y si el equipo puede sostener el proyecto durante los próximos cinco a 10 años.

Según su mirada, la búsqueda de una validación comercial temprana puede obligar al equipo a revisar el plan de trabajo y concentrar sus pruebas en lo que un potencial cliente necesita comprobar.

"Tengo que lograr que la empresa me pague por ese piloto. Esa es la validación real de una tecnología", explicó.

A su turno, Nicolás Tognalli, managing partner de CITES, incorporó la propiedad intelectual a la discusión y sostuvo que "si un desarrollo argentino tiene aplicaciones en otros países, proteger el conocimiento puede dificultar que los competidores lo repliquen y permitir que la startup capture el valor económico de su tecnología".

En el mismo sentido, Juan Manuel Porcaro, managing partner de Draper Cygnus, identificó dos ventajas de América Latina para desarrollar y validar tecnología como son el talento científico y la capacidad de avanzar con menos capital.

"Para la expansión, el valor de construir desde temprano vínculos con fondos y redes de negocios de Estados Unidos que puedan facilitar el acceso a otros mercados", destacó.

La visión a largo plazo de los jóvenes empresarios en Argentina

En el caso del debate sobre los plazos de las empresas sobre competitividad, el debate se dio en Next Gen y giró en torno a cómo mejorar las condiciones para que las empresas argentinas puedan invertir y crecer de manera sostenida.

En ese sentido Gisela Muñoz, presidenta de IDEA Joven y responsable de comercio transfronterizo en Mercado Libre, planteó que construir esa agenda requiere sostener prioridades más allá de las urgencias del momento.

En la charla también participaron Agustín Brea, responsable de proyectos estratégicos y transformación en BASF y presidente de AHK Joven, y Vicente Gutiérrez, de Grupo Banco Galicia y presidente de J6 y ADEBA Joven.

Los tres destacaron que las cámaras empresariales permiten que compañías que compiten entre sí trabajen sobre problemas comunes y lleven propuestas a quienes toman decisiones.

Los panelistas también plantearon que construir una agenda a largo plazo requiere revisar lo ocurrido en el pasado y entender las condiciones en las que operan las empresas hoy.

"Pensar a largo plazo es desafiante en un país acostumbrado a vivir entre desafíos y urgencias. Pero para lograr los cambios que necesitamos hay que apagar la coyuntura y pensar a largo plazo", sostuvo Muñoz.

Opciones de inversión inmobiliaria y financiera para el patrimonio

El último panel de Next Gen trasladó la discusión de largo plazo a la formación de patrimonio para complementar los ingresos de la jubilación.

Participaron Beltrán Briones, cofundador y presidente de Grupo Briones; Jeremías González Toledo, director comercial de Inarch y Viaviva; Tomás Ambrosetti, cofundador de Guardian Capital, y Nicolás Lazovich, gerente general de Estudio Bor.

Durante su charla, Briones sostuvo que la vuelta del crédito hipotecario puso a los inmuebles en el centro del debate, destacó la renta que puede generar una propiedad y sostuvo que una eventual estabilización económica favorece el ingreso de fondos institucionales al sector.

Los panelistas plantearon que los inmuebles y los instrumentos del mercado de capitales pueden complementarse según el horizonte de inversión, la tolerancia al riesgo y las características de cada operación.

En ese sentido, Ambrosetti advirtió sobre la expectativa de obtener ganancias fáciles y rápidas.

En el cierre del panel, los participantes coincidieron en que los inmuebles y los instrumentos del mercado de capitales pueden complementarse.

Para evaluar cuánto se gana o se pierde en una inversión, plantearon que hay que definir el horizonte, conocer la propia tolerancia al riesgo y analizar cada compra.

"El error más común es pensar que se hace plata fácil y rápido", advirtió Ambrosetti, quien agregó que el 95% pierde dinero al intentarlo.

El impacto de la inteligencia artificial en empresas tecnológicas

Al día siguiente, Tech Capital Day se centró en el financiamiento de empresas tecnológicas y de base científica con proyección internacional.

En la jornada, los inversores explicaron cómo evalúan la importancia del problema que busca resolver una empresa, el tamaño de su mercado, la capacidad de llegar al cliente y la preparación del equipo para sostener el crecimiento.

En ese sentido, Mariano Mayer, presidente de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) y managing partner de Newtopia VC, llevó el problema de la distribución al terreno de la inteligencia artificial.

"La distribución en muchos casos también puede ser tu barrera de entrada", sostuvo, al punto que ubicó oportunidades en cadenas de valor con un fuerte componente operativo, donde la IA puede incorporarse a procesos de venta en los que el trato personal sigue teniendo peso.

A su turno, Alexander Busse, managing partner de NXTP Ventures, explicó que la inteligencia artificial amplía el trabajo de los equipos técnicos.

Sostuvo que en las empresas que incorporan IA desde el comienzo, esos equipos pueden desarrollar productos y también diseñar sistemas para automatizar tareas comerciales y atender clientes.

La posibilidad de operar con estructuras más chicas y desarrollar productos en menos tiempo, señaló, también facilita la aparición de competidores.

"Lo que buscamos son equipos muy técnicos que puedan apalancarse en la tecnología", dijo Busse, quien a ese criterio sumó la ambición, el foco y la capacidad de ejecución de los fundadores.

También señaló que, en mercados donde una ventaja puede durar poco, el fondo evalúa el conocimiento técnico, la ambición, el foco y la capacidad de ejecución. "Lo que buscamos son equipos muy técnicos que puedan apalancarse en la tecnología", explicó.

Mayer, por su parte, puso el acento en el tamaño del problema que el equipo se propone resolver y en su capacidad para atraer talento, sostener el esfuerzo y conducir la compañía si crece. "Lo que no cambió es que invertimos, en definitiva, en personas", afirmó.

En América Latina, identificó oportunidades en cadenas de valor con un fuerte componente operativo, donde la inteligencia artificial puede incorporarse a procesos de venta en los que todavía pesa el trato personal por el tipo de comprador.

A la hora de invertir, señaló que el fondo evalúa si los fundadores identificaron un problema de tamaño suficiente, si tienen conocimiento técnico y si pueden atraer talento y conducir la compañía a medida que crece.

También destacó la ambición y la resiliencia para sostener el proyecto. "Lo que no cambió es que invertimos, en definitiva, en personas", afirmó.

La ciencia frente al presupuesto

Durante la jornada, Agustín Bramanti, responsable de crecimiento de SF500, explicó que una empresa de base científica suele recorrer el camino inverso al de un emprendimiento convencional.

Explicó que una startup tradicional identifica un problema y desarrolla una solución, mientras que un equipo científico suele partir de una tecnología y debe determinar dónde aplicarla, si resuelve la necesidad de un cliente y si el mercado tiene el tamaño suficiente para sostener el negocio.

"El fondo también mira si el equipo está preparado para afrontar los próximos cinco a 10 años de trabajo", agregó Bramanti, para quien el mercado pide pruebas comerciales en etapas cada vez más tempranas.

"Eso puede obligar a ajustar el plan de investigación y concentrar los ensayos en lo que un potencial comprador necesita comprobar antes de incorporar la tecnología, por lo que una prueba piloto adquiere peso comercial cuando el cliente compromete presupuesto", aseguró.

En el caso de Nicolás Tognalli, managing partner de CITES, señaló que una tecnología probada en la Argentina puede tener aplicaciones en otros países.

En su análisis, proteger el conocimiento mediante derechos de propiedad intelectual permite que la empresa capture el valor económico del desarrollo y levante una barrera frente a competidores que intenten replicarlo.

Requisitos para que las startups argentinas vendan a escala global

Cuando le tocó exponer, Juan Manuel Porcaro, managing partner de Draper Cygnus, destacó el talento científico y la eficiencia en el uso del capital como ventajas de América Latina para desarrollar y validar tecnologías.

Para llevarlas a otros mercados, planteó que las empresas necesitan pensar en la expansión internacional desde sus primeras etapas y vincularse con fondos y redes de negocios de Estados Unidos que puedan facilitar ese acceso.

Porcaro sostuvo que ese país funciona como un mercado global y que ingresar allí puede ayudar a una empresa a posicionarse internacionalmente.

Para ilustrarlo, afirmó que el 50% de los unicornios de ese país fueron fundados por personas que llegaron del exterior.