La petrolera de la familia Perez Companc quiere ampliar sus fuentes de fondos, mejorar las condiciones de su deuda y contar con recursos para invertir

Pecom Servicios Energía, la compañía de la familia Pérez Companc dedicada a la producción de petróleo y gas y a servicios para la industria energética, busca reforzar su capacidad financiera después de ampliar su presencia en los yacimientos convencionales argentinos.

La iniciativa llega tras haber cerrado una serie de compras de activos petroleros y de una reorganización que separó de su estructura directa el negocio de Ingeniería y Construcciones para concentrarlo en una sociedad controlada.

En ese escenario, su directorio propuso elevar de u$s300 millones a u$s1.000 millones el monto máximo de su programa de emisión de Obligaciones Negociables (ON), decisión que fue aprobada por unanimidad el 17 de noviembre en una reunión de Directorio y será sometida a consideración del accionista en una asamblea convocada para este viernes 20.

El board de Pecom fundamentó la recomendación en las condiciones del mercado, el crecimiento de las operaciones y la necesidad de contar con mayor flexibilidad financiera.

La propuesta fue tratada en una reunión presidida por Luis Pérez Companc, con la participación de los directores Amancio Hipólito Oneto y Horacio Bustillo. Ernesto Juan Cassani intervino en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El acta del encuentro identifica dos objetivos para llevar a cabo ese cambio que son mejorar los perfiles y las condiciones de los financiamientos actuales y obtener recursos para eventuales inversiones estratégicas.

El nuevo límite propuesto corresponde al máximo de ON que la empresa podrá mantener en circulación dentro del programa, por lo cual cabe aclarar que no representa una colocación por u$s1.000 millones ni el anuncio de una inversión por ese importe.

Más margen para financiarse

Se trata de la segunda ampliación y modificación del programa en el Banco Provincia que Pecom lleva a consideración de su accionista durante este año, como parte de un esquema que fue creado el 15 de mayo de 2024, con un máximo de u$s100 millones, que obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores el 31 de julio de ese año y que el 6 de abril pasado, se elevó de u$s330 millones a u$s700 millones

El proceso permite emitir títulos simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo y con diferentes garantías, mientras que los montos, tasas, vencimientos y demás condiciones se determinan para cada clase o serie.

Además del aumento, la asamblea del 20 de noviembre deberá considerar la ratificación de las facultades del directorio para definir las condiciones del programa y de las emisiones.

El antecedente de los inversores

La ampliación anterior de este plan ya tuvo una aplicación concreta en los resultados de la emisión de ON Clase III, donde Pecom colocó u$s196,76 millones, con vencimiento el 11 de mayo de 2030 y una tasa fija del 7,5% nominal anual.

La operación recibió 13.736 órdenes de compra por u$s197,55 millones y los títulos fueron emitidos con pagos semestrales de intereses y devolución del capital en una sola cuota al vencimiento.

La oferta había partido de un monto de hasta u$s50 millones, ampliable al saldo disponible dentro del programa, pero el resultado final llevó el financiamiento obtenido a casi cuatro veces aquella referencia.

Antes de esa emisión, FIX aumentó de AA-(arg) a AA(arg) la calificación de emisor de largo plazo de Pecom.

Lo hizo en su informe del 4 de mayo, en el cual destacó el respaldo del grupo empresario y la incorporación de activos de producción de hidrocarburos.

La calificadora también señaló que las adquisiciones y el desarrollo de los yacimientos incrementaban las necesidades de financiamiento.

El acceso al mercado de capitales se sumó así a los recursos del accionista y a otras fuentes de fondos utilizadas por la empresa.

Una estructura que se especializa

La propuesta de ampliar el programa de deuda llega en un momento en el cual Pecom cambió recientemente la organización de sus actividades.

El 30 de septiembre, su directorio aprobó transferir la totalidad del negocio de Ingeniería y Construcciones a Pecom Ingeniería y Construcciones, la sociedad controlada anteriormente denominada TEL 3.

Como informó iProfesional el 1° de octubre, el plan de expansión petrolera de Pérez Companc comprendió activos, personal y contratos, con distintos mecanismos y plazos de transferencia.

Los bienes afectados a la actividad serían aportados a la controlada mediante una operación de capital, en tanto que los trabajadores pasaron desde el 1° de octubre, con reconocimiento de antigüedad y condiciones laborales.

La reorganización abarcó ingeniería, construcción y montaje para proyectos de petróleo, gas, minería y electricidad.

Según la información comunicada, la transferencia no modificó el perímetro de consolidación ni alteró las obligaciones asumidas en contratos de financiamiento y obligaciones negociables.

La base del negocio petrolero

Pecom forma parte del grupo de empresas perteneciente a Pilar, Rosario y Luis Pérez Companc, del que también integran Molinos Río de la Plata y Molinos Agro.

La configuración de su plataforma actual de servicios tiene un antecedente en 2015, cuando el grupo adquirió los activos de Skanska en la Argentina y relanzó la marca Pecom.

En 2018 incorporó TEL 3, especializada en ingeniería, construcción y servicios para electricidad y telecomunicaciones, y Bolland, vinculada con servicios petroleros, bombas mecánicas y productos químicos.

Esas adquisiciones ampliaron sus capacidades para atender a compañías de petróleo, gas, electricidad y minería, y la empresa también sumó actividades en Bolivia, Brasil y Colombia.

Sobre esa estructura de equipos y conocimiento técnico, Pecom desarrolló su regreso a la explotación de hidrocarburos.

En noviembre de 2024 incorporó Escalante–El Trébol y en enero de 2025 sumó el 50% de Campamento Central–Cañadón Perdido, ambos en Chubut.

La estrategia para esos activos incluye recuperación terciaria, mediante tecnologías destinadas a mejorar la extracción del petróleo que permanece en los reservorios y extender la vida productiva de campos maduros.

Las compras que ampliaron la operación

El siguiente salto fue Manantiales Behr, contrato que Pecom firmó con YPF el 18 de febrero pasado y formalizó la cesión el 21 de mayo.

La sociedad incorporó el 51% de la concesión, mientras que San Benito Upstream, una empresa relacionada bajo control común, adquirió el 49% restante.

La operación también comprendió instalaciones, materiales y participaciones en tres oleoductos asociados.

La incorporación se inscribió en el proceso de transferencia de activos convencionales de YPF y amplió la presencia de Pecom en la cuenca del Golfo San Jorge.

En paralelo, el 30 de abril la compañía suscribió un acuerdo con Pluspetrol para adquirir participaciones en cuatro áreas del bloque El Corcobo, entre Mendoza y La Pampa.

El convenio comprendió el 11% de CNQ-7 Gobernador Ayala y el 26% de Jagüel Casa de Piedra, en Mendoza, además del 11% de Gobernador Ayala III y el 26% de CNQ-7A, en La Pampa.

Posteriormente, alcanzó un acuerdo con YPF por su participación remanente en el bloque, expansión que también contó con respaldo patrimonial ya que el 4 de marzo, el accionista de Pecom comprometió un aporte irrevocable de capital por hasta u$s150 millones.