La medida incluye nuevos permisos para ampliar el salón sobre la calzada que se otorgarán con cupos por zona y con un arancel según el barrio

Los locales actuales pagarán desde 2028; la falta de pago tras tres meses implicará perder el permiso.

CABA cobrará aranceles mensuales por decks gastronómicos en calles, variando el costo según barrio y tamaño del local.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió tomar una medida que seguramente traerá polémica al comenzar a cobrar un arancel mensual a los bares y restaurantes que obtengan un nuevo permiso para instalar un deck gastronómico sobre la calle, junto al cordón, para colocar mesas y sillas frente al local.

La medida no hace diferencias entre restaurantes de lujo como los que tienen alguna estrella Michelin o los clásicos bodegones o tenedores libre y establece la llamada Unidad Tarifaria que estará vigente hasta fin de año y que muestra cargos que van de $243.534 a $1.292.905 por mes, según el barrio y el ancho del frente del comercio.

De hecho, para un deck de la misma categoría, el valor en Palermo supera el triple del que corresponde en Flores, tal como figura en la Resolución 1781/SSGOU/26, publicada este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial porteño, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

La norma establece que el arancel se aplicará a los permisos que se otorguen a partir de la primera convocatoria, mientras que el cuadro tarifario corresponde a los decks sobre la calzada ya que las mesas instaladas únicamente sobre la vereda quedan fuera de esta resolución.

Si bien la fecha de apertura de las solicitudes todavía está pendiente, para los locales que ya tienen una autorización vigente, el gobierno porteño anunció que el cobro comenzará en 2028.

La Ciudad busca regular la instalación de decks: el antecedente

La medida no es del todo novedosa si se tiene en cuenta que la Ciudad ya regulaba los decks gastronómicos en 2016, cuando licitó la construcción de estructuras desmontables para centros comerciales a cielo abierto y fijó condiciones de tránsito para su instalación.

El programa preveía convenios con comerciantes para utilizar esos espacios, que podían incorporar mesas, sillas y vegetación y, entre las condiciones figuraban que la calle fuera de mano única y que permitiera estacionar durante todo el día.

En septiembre de 2020, en plena emergencia sanitaria, la Ciudad habilitó sectores de la calzada para ampliar la atención gastronómica al aire libre y en el 2022, aprobó un procedimiento general para tramitar permisos de áreas gastronómicas en veredas, calzadas y otros espacios públicos.

La ficha oficial de ese trámite consigna que la solicitud es gratuita y que los permisos allí descriptos tienen una vigencia de cinco años.

De hecho, el Gobierno porteño sostiene que actualmente hay 1.214 decks en la Ciudad que se instalaron sin cargo y explica que la mayoría se colocó durante la pandemia, como parte de las medidas para sostener la actividad del sector y facilitar la atención al aire libre.

Ahora, la gestión de Jorge Macri presenta la nueva regulación como el cierre de ese esquema provisional y el inicio de una nueva etapa en la cual se pagará por ocupar ese espacio.

Es más, el artículo 81 de la Ley Arancelaria 2026 ya había delegado en el Ejecutivo la fijación de los valores según el tamaño de la ocupación y su duración.

Locales gastronómicos, en alerta: la letra chica de la medida

La medida regirá para un sector que en la Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, según el Ente de Turismo porteño. Ahora, la posibilidad de instalar un deck en cada uno de esos locales pasa a depender de las condiciones de cada establecimiento, de la cuadra en la que funciona y de los cupos que se habiliten para su zona.

En ese sentido, la ficha general de áreas gastronómicas admite solicitudes de personas físicas y sociedades y, entre los documentos que enumera figuran la habilitación comercial o la constancia de que fue solicitada, fotografías que muestren el frente del local, la vereda y la calzada, y un seguro de responsabilidad civil.

Para los decks montados al nivel de la vereda, también contempla una declaración jurada sobre la seguridad de la estructura.

La guía establece que las áreas gastronómicas sobre la calzada deben respetar los accesos a garajes, los espacios de carga y descarga, las paradas de colectivos, las rampas y las sendas peatonales.

Además, la Resolución 1781 fundamenta el cobro en que el deck permite ampliar una actividad comercial sobre un bien de uso común y aclara que, al autorizar esa ocupación, debe evaluar su compatibilidad con la circulación, la accesibilidad, la seguridad vial y la higiene urbana.

La Gerencia Operativa de Permisos de Uso del Espacio Público será la que centralice los pedidos y asesore a la Subsecretaría de Gestión del Ordenamiento Urbano sobre su aprobación, rechazo o baja de un deck.

Esa Subsecretaría y la Secretaría de Tránsito aprobaron en conjunto los lineamientos sobre la ubicación, el equipamiento y las instalaciones de las áreas gastronómicas.

Habrá cupos para evitar la saturación en Palermo y otros barrios

Mediante un comunicado, el gobierno que lidera Jorge Macri explicó que busca compatibilizar la actividad gastronómica con la demanda de estacionamiento en las calles de la Ciudad.

El objetivo, según el Ejecutivo, es evitar que aumente la cantidad total de decks y reducir la saturación en barrios como Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez y Colegiales, por lo cual los cupos por comuna y barrio se determinarán en función de las bajas y los vencimientos de las autorizaciones existentes y los lugares que se liberen se asignarán mediante convocatorias para que los comercios presenten sus solicitudes.

El gobierno porteño informó que ya retiró 304 decks que estaban en infracción, abandonados o con la autorización vencida y, según ese balance oficial, esos retiros permitieron recuperar 447 espacios de estacionamiento.

Entre las causas de remoción figuran la ocupación de ochavas, los techos fijos en lugar de toldos rebatibles, la falta de rejillas de inspección para limpiar el cordón, la ausencia de permisos y el abandono.

La Ciudad enmarca la medida en su plan de ordenamiento del espacio público, que incluye la eliminación de reservas irregulares de estacionamiento para personas con discapacidad, el retiro de vehículos abandonados, chatarra y puestos de diarios en desuso o mal estado, y el desmantelamiento de ferias ilegales.

En ese mismo balance, atribuyó al desalojo de manteros de parques y veredas la recuperación del equivalente a 68 kilómetros lineales de espacio público.

El precio cambia según la zona

La norma establece valores para colocar decks que no serán uniformes sino que tendrán diferentes costos de acuerdo al barrio en donde se encuentre el establecimiento.

Por ejemplo, en Caballito, las vías del ferrocarril Sarmiento separan dos tarifas ya que un local con un deck estándar al sur de las vías queda en la categoría de casi $812.000 mensuales y uno al norte, en la de unos $487.000.

La misma diferencia se aplica dentro de Villa Devoto, según el domicilio quede dentro o fuera del sector delimitado por la resolución.

De acuerdo al gobierno porteño, el arancel será equivalente a la tarifa del estacionamiento medido, con tres niveles de valores según la zona de la Ciudad.

El cuadro de la resolución expresa los aranceles en Unidades Tarifarias y distingue entre decks estándar y ampliados y con el valor de 984,77 por Unidad Tarifaria vigente hasta el 31 de diciembre, los importes mensuales de referencia, redondeados al peso, no serán iguales.

En la llamada Zona A, el deck estándar tiene un arancel de 824,5 UT ($811.943), y el ampliado de 1.312,9 UT ($1.292.905).

Esta zona comprende Constitución, San Telmo, Puerto Madero, Monserrat, San Nicolás, Retiro, Recoleta, Caballito Sur, Colegiales, Belgrano, Núñez y Palermo.

También incluye el sector de Villa Devoto delimitado por la avenida General Paz, Gutenberg, la avenida San Martín, Beiró y Ricardo Gutiérrez.

En el caso de la Zona B, el deck estándar tiene un arancel de 494,7 UT ($487.166), y el ampliado, de 787,7 UT ($775.703).

Estos valores abarcan los locales en San Cristóbal, Balvanera, Almagro, Boedo, Caballito Norte, Villa del Parque, el resto de Villa Devoto, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Chacarita y Villa Crespo.

Para la Zona C, el deck estándar tiene un arancel de 247,3 UT ($243.534), y el ampliado de 393,8 UT ($387.802), que rigen para una amplia zona que incluye Parque Patricios, Barracas, Nueva Pompeya, La Boca, Flores, Parque Chacabuco, Villa Lugano y Villa Riachuelo.

También se extiende a Villa Soldati, Mataderos, Parque Avellaneda, Liniers, Monte Castro, Villa Real, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro, Versalles, Villa Santa Rita, Villa General Mitre, Villa Pueyrredón, La Paternal, Parque Chas, Agronomía y Villa Ortúzar.

El Anexo II de la resolución ubica en la categoría estándar a los locales con menos de 8,66 metros de frente y en la ampliada a los que alcanzan o superan esa medida, mientras que el artículo 2 incluye los 8,66 metros en la descripción de ambas categorías.

Esa diferencia de redacción deja una superposición para los comercios cuyo frente mide exactamente 8,66 metros.

La deuda puede costar el permiso

La norma también establece que el arancel se abonará por adelantado y todos los meses mediante la Boleta Única Inteligente y aclara que cada boleta tendrá una vigencia de 30 días corridos y podrá pagarse por los medios habilitados por la Dirección General de Tesorería.

La liquidación se hará con la Unidad Tarifaria vigente, que se actualiza trimestralmente y por eso, los importes en pesos pueden variar cuando se emitan las primeras boletas y durante la vigencia del permiso.

En ese sentido, si un comercio acumula tres mensualidades impagas, la Ciudad podrá revocar la autorización pero antes deberá intimar formalmente al titular para que pague toda la deuda en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Si no se acredita el pago, la autoridad podrá disponer la revocación mediante un acto administrativo y reclamar las sumas pendientes.

El artículo 5 de la Resolución 1781 exceptúa del nuevo arancel, durante el ejercicio 2026, a los establecimientos que tenían un permiso vigente al 18 de noviembre mientras que el inicio del cobro será para el 2028.

Según el Gobierno, el plazo busca darles a los comercios tiempo para adaptarse al nuevo régimen.

En paralelo, la Ciudad anunció que volverá a eximir del pago del ABL a los establecimientos gastronómicos durante el primer semestre de 2027.

El Ejecutivo informó que a la medida aplicada en este 2026 se adhirieron 9.083 partidas de comercios gastronómicos y hoteleros.